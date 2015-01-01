Seeger eröffnet Filiale in der Potsdamer Innenstadt

Das Seeger Gesundheitshaus eröffnet seine erste Filiale in Potsdam und verbindet moderne Orthopädietechnik mit individueller Versorgung und Prävention vor Ort.

In Potsdam entsteht ein neues Zentrum für ganzheitliche Gesundheitsversorgung. Am 18. Mai 2026 eröffnet das Seeger Gesundheitshaus seine erste Potsdamer Filiale in der Gutenbergstraße 94 und bringt moderne Orthopädietechnik sowie medizinische Versorgung und Prävention in die Innenstadt.

Patient*innen und Kund*innen erwartet eine wohnortnahe, indikationsgerechte Versorgung aus einer Hand im direkten medizinischen Umfeld vor Ort. Seeger verbindet dabei traditionelles Handwerk mit digitalen Technologien und schafft individuelle Lösungen für mehr Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität.

„Mit unserem neuen Standort in Potsdam schaffen wir eine Anlaufstelle, die moderne Technik, fachliche Expertise und persönliche Betreuung sinnvoll verbindet“, sagt Felix Peste, Geschäftsführer des Seeger Gesundheitshauses. „Unser Ziel ist es, Menschen in jeder Lebensphase dabei zu unterstützen, mobil, selbstständig und aktiv zu bleiben.“

Das Leistungsspektrum umfasst orthopädietechnische Versorgung und Rehabilitation, moderne Kompressionstherapie sowie individuell angepasste Hilfsmittel für Alltag, Therapie und Training. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Messtechnik und persönliche Fachberatung, abgestimmt auf die jeweiligen medizinischen Anforderungen.

Ein erfahrenes Team aus Medizinprodukteberater*innen begleitet den gesamten Versorgungsprozess von der Beratung bis zur individuellen Lösung. Ergänzt wird das Angebot durch eine angebundene orthopädietechnische Werkstatt, in der Orthopädietechniker*innen maßgefertigte Hilfsmittel direkt vor Ort fertigen und anpassen.

Auf einen Blick

Eröffnung

Montag, 18. Mai 2026, 9 Uhr

Adresse

Gutenbergstraße 94

14467 Potsdam

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seeger Gesundheitshaus GmbH & Co. KG

Herr Felix Peste

Döbelner Straße 1-5

12627 Berlin

Deutschland

fon ..: (030) 338 538 844

web ..: https://www.seeger-gesundheitshaus.de

email : felix.peste@seeger-gesundheit.de

Über das Seeger Gesundheitshaus

Seeger steht seit 1938 für Mobilität und Wohlbefinden nach Maß und hat sich zu einem modernen Gesundheitshaus mit rund 800 Mitarbeitenden und etwa 90 Standorten entwickelt. Das Unternehmen verbindet traditionelles Handwerk mit digitaler Medizintechnik und bietet individuelle Versorgungen von der Hilfsmittelversorgung bis zur hochspezialisierten Orthopädietechnik. Ziel ist es, Menschen in ihrer Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität nachhaltig zu unterstützen.



Pressekontakt:

Seeger Gesundheitshaus GmbH & Co. KG

Herr Felix Peste

Döbelner Straße 1-5

12627 Berlin

fon ..: (030) 338 538 844

email : felix.peste@seeger-gesundheit.de

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