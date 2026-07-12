Segel-Bundesliga kommt auf die Hamburger Außenalster

Vom 31. Juli bis 2. August 2026 findet der 4. von sechs Spieltagen der 1. Segel-Bundesliga auf der Hamburger Außenalster statt. Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL), ausrichtender Verein

Hamburg/Düsseldorf, 29.07.2026 (DSL e.V.) – Die 1. Segel-Bundesliga macht Station in Hamburg: Vom 31. Juli bis 2. August 2026 findet der 4. von insgesamt sechs Spieltagen der Saison 2026 auf der Außenalster statt. Ausrichter des Spieltags ist die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL), ausrichtender Verein vor Ort ist der Norddeutsche Regatta Verein (NRV). Der NRV geht als Tabellenführer in den Spieltag. Punktgleich folgt der Joersfelder Segel-Club, sodass auf der Alster auch der Kampf um die Spitze weitergeht.

Ein Revier mitten in der Stadt

Auf der Alster liegen Start, Bahnmarken und Ziel nah beieinander. Drehende und böige Winde verlangen schnelle Entscheidungen und können die Reihenfolge innerhalb kurzer Zeit verändern. Zugleich lassen sich die Wettfahrten vom Alsterufer aus unmittelbar verfolgen – mitten in Hamburg und in Sichtweite der Innenstadt.

„Wir freuen uns sehr, die Bundesligavereine am kommenden Wochenende beim NRV auf der Alster zu Gast zu haben. Die Alster ist ein anspruchsvolles Segelrevier, und wir erwarten spannende Wettfahrten“, sagt Michael Koch, Inshore-Vorstand des NRV.

Hamburg ist beim vierten Spieltag mit vier Vereinen vertreten. Neben dem gastgebenden NRV starten der Mühlenberger Segel-Club, der Blankeneser Segel-Club und die Entdecker- und Seefahrer-Fördervereinigung. Der MSC gewann zuletzt den dritten Spieltag in Kiel; die EnSFr tritt als Aufsteiger erstmals in der 1. Segel-Bundesliga an.

Für den NRV starten Steuermann Tobias Schadewaldt, Taktiker Johann Kohlhoff, Florian Thoelen und Luisa Krüger.

Reine Frauencrew aus Wuppertal

Nach den erfolgreichen Bundesliga-Jahren von Silke Basedow und ihrer Frauencrew tritt nun mit Maike Roos, Kirsten Roos, Maren Roos und Julia Achterberg von der Segler-Vereinigung Wuppertal wieder ein rein weiblich besetztes Team an.

„Bei uns ist das Damenteam von Beginn an fester Bestandteil unseres Bundesligateams. Nach den Erfolgen in der 2. Liga haben wir nun auch unser Können in der 1. Liga unter Beweis gestellt. Unsere große Stärke sind unser Teamgeist und das blinde Vertrauen“, sagt Kirsten Roos.

Das Feld: 18 Vereine aus ganz Deutschland

Neben den vier Hamburger Vereinen kämpfen auf der Alster um Punkte: der Düsseldorfer Yacht-Club, der Joersfelder Segel Club, der Berliner Yacht-Club, der Münchner Yacht-Club, der Segel- und Motorboot-Club Überlingen, der Kieler Yacht-Club, der Bodensee Yacht Club Überlingen, der Bocholter Yacht-Club, der Bayerische Yacht-Club, die Seglervereinigung Itzehoe, die Segler Vereinigung Wuppertal, der Potsdamer Yacht Club, der Klub am Rupenhorn sowie der Württembergische Yacht-Club.

Wettfahrtleiter ist Thorsten Paech, die Jury leitet Heiko Thölman.

Alle Informationen zum 4. Spieltag – Live-Tracking, Ergebnisse und Pressebilder – sind gebündelt abrufbar unter: https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/4-spieltag-2026/

Pressebilder zum Download: https://flic.kr/s/aHBqjD1abh

Voraussichtliche Segelzeiten

Freitag, 31. Juli: Start ca. 11 Uhr, Wettfahrten bis ca. 18 Uhr

Samstag, 1. August: ca. 10 bis ca. 18 Uhr

Sonntag, 2. August: ab ca. 9.30 Uhr bis ca. 15 Uhr, Siegerehrung ca. 16 Uhr

Veranstaltungsgelände: Norddeutscher Regatta Verein, Schöne Aussicht 37, Hamburg

Hinweis für Medien

Wir freuen uns auf Medienvertreterinnen und Medienvertreter vor Ort. Für die Berichterstattung steht ein Presseboot zur Verfügung. Anmeldung und Akkreditierung über den Pressekontakt.

Deutsche Segel-Bundesliga

In der Deutschen Segel-Bundesliga segeln die besten deutschen Segelvereine um den Meistertitel der Vereinsliga des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). Mit der operativen Ausrichtung der Liga ist die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL) betraut. Gesegelt wird auf einheitlichen J/70 mit vierköpfigen Crews in kurzen, intensiven Wettfahrten – ein Format, das maximale sportliche Vergleichbarkeit und hohe Dynamik für Aktive und Zuschauer verbindet. Die Saison 2026 umfasst in der 1. Segel-Bundesliga sechs und in der 2. Segel-Bundesliga fünf Spieltage.

Pressekontakt

Deutsche Segel-Liga e.V.

Sven Jürgensen / Joachim Hellmich

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Norddeutscher Regatta Verein (NRV)

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Deutsche Segel Liga e.V.

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Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL e.V.)

Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

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