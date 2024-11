Seit 1999 einzigartig – Eventagentur Passepartout feiert 25 Jahre Erfolgsgeschichte

Die Eventagentur Passepartout, die sich mit Schwerpunkt auf den gehobenen Mittelstand

insbesondere auf den Bereich der Unternehmensjubiläen fokussiert hat, feiert selbst in 2024 ihren 25. Geburtstag.

Die Agentur blickt damit unter dem Motto „Seit 1999 einzigartig“ auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die vor mehr als einem Vierteljahrhundert begann: Mit einer Idee und einer Vision – entstanden am Küchentisch einer 3-Zimmer-Wohnung in Meerbusch.

Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke, inspiriert von seiner Erfahrung als Direktor eines der größten Varietés Deutschlands zum einen und seiner Expertise im Bereich Catering, Hotellerie und Technik zum anderen, wagte den Schritt in die Welt der Agenturen. Die Künstleragentur „Art Support“ war der Start – ein Start, der sich rasch zu einem Erfolgsmodell ent- und damit weiterentwickelte. Mit dieser Entwicklung wurde auch die ursprüngliche Idee ausgebaut: Einzigartige Events mit höchstem Qualitätsanspruch, Exzellenz und Herzblut zu inszenieren.

Der erste Pitch brachte Passepartout den Auftrag für das Betriebsfest der Provinzial Rheinland ein, ein Kunde, den Passepartout seitdem lange Jahre betreute. Hinzu kamen Kunden wie Vorwerk und Santander, „Kunden der ersten oder zweiten Stunde“, mit denen die Agentur gemeinsame Geschichte geschrieben hat. Wichtig war und ist vor allem immer eines: Ein breites Kundenspektrum aus unterschiedlichen Branchen und Sparten aufzubauen.

„In den Jahren der Weltwirtschaftskrise hat uns diese Philosophie durch die schweren Zeiten gebracht. Denn: Mit einem breit gefächerten Kundenspektrum unterliegt man Marktschwankungen nicht so stark“, Thorsten Kalmutzke.

Nach den ersten 2 Jahren in Meerbusch zog Passepartout nach Geldern und machte sich als DIE Agentur vom Niederrhein einen Namen, der sehr schnell grenzübergreifend bekannt wurde. Für Kunden vom Niederrhein selbst inszenierte Passepartout Veranstaltungen unterschiedlichster Formate wie z.B. Fahrzeugpräsentationen, Tage der offenen Tür, Einweihungsveranstaltungen von Hochschulen und nicht zuletzt die erfolgreiche Bewerbung der Stadt Kamp-Lintfort für die Landesgartenschau 2020.

„Das Thema Beratung in sämtlichen Bereichen der Kommunikation haben wir ebenfalls im Laufe der Jahre ausgebaut. Und dabei Projekte realisiert, die im ersten Augenschein vielleicht weniger mit Events, als mit Außendarstellung, Imageaufbau und Kommunikationskampagnen zu tun haben. Ein sehr spannendes Projekt in dem Zusammenhang war die Wahlkampfkampagne 2018 für das Bürgermeisteramt in Arnsberg.

Der jetzige Bürgermeister (er hat die Wahl damals gewonnen) kam auf uns zu mit dem Auftrag, eine ihm entsprechende Imagekampagne zu konzipieren. Der Grund für seine Entscheidung für uns als Eventagentur war, dass wir Emotionen erzeugen, Erwartungen übertreffen und Menschen begeistern können.“

Noch in Geldern ansässig, definierte sich Passepartout als die „Agentur vom Land“ mit der Botschaft: „Wir wollen nie die Bodenhaftung verlieren.“

Dieses Credo habe man auch nach dem Umzug 2014 „Back to the roots“ nach Meerbusch beibehalten. „Jeder Kunde ist gleich wichtig – unabhängig von der Höhe des Budgets, das er zur Verfügung hat. Und jeder hat das Recht darauf, dass am Ende des Tages aus seiner Veranstaltung ein einzigartiger Augenblick wird“.

Die Agentur vom Lande baute ihre DNA weiter aus: Mit Fokus auf den gehobenen Mittelstand positionierte sich Passepartout in der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft.

„Wandel und Entwicklung steht in unserer Branche immer wieder im Vordergrund. Für uns als Agentur bedeutet dies: Sich immer wieder neu erfinden, querdenken, anders sein, sich immer wieder infrage und auf den Prüfstand stellen. Und gemeinsam mit dem Kunden und den Anforderungen wachsen.“

Genau dies habe in der für die Eventbranche so desaströsen Coronazeit dazu beigetragen, dass die Agentur überleben konnte. Mit der Passepartout Media beispielsweise habe man andere Geschäftsfelder erschlossen, die sich bis heute als wichtiger Bestandteil im gesamten Unternehmenskonstrukt und als USP insbesondere für eine Agentur mittlerer Größe erwiesen haben.

Einzigartig

Einzigartige Momente hat die Agentur in den letzten 25 Jahren in jeder Größenordnung inszeniert. Die kleinste Veranstaltung war eine exklusive Incentivereise für zwölf Personen – die bis dato größte das 125-jährige Jubiläum der Firma Brillux, für das die Agentur mit

Silber beim FAMAB Award ausgezeichnet wurde.

Das Herzstück: Die Mitarbeitenden

Bei Passepartout arbeiten heute rund 15 feste Mitarbeitende aus unterschiedlichen Sparten – einer der USPs der Agentur. Das Passepartout-Team besteht durch die Bank aus Experten, was bedeutet: Passepartout ist nicht in jedem Bereich darauf angewiesen, Fremdleistungen wie beispielsweise Stage-Design, Ablaufregie, exklusive Künstlerprogramme, Serviceleitung et cetera von außen einzukaufen.

Darüber hinaus sei die Schulung und Fortbildung der Youngsters eklatant für weitere Schritte in die Zukunft: „Unser Ziel ist es, Nachwuchs zu fördern und zu fordern: Mit unserer Passepartout Akademie bilden wir potenzielle Experten von Morgen aus und weiter: In der Praxis, aber auch durch innerbetriebliche Schulungen zu eventspezifischen Themen.“

Der Generationswechsel

Mit Tristan Kalmutzke, seit 2023 Mitglied der Geschäftsführung, bleiben 25 Jahre Erfolgsgeschichte in der Familie: Die Initiative Passepartout 2.0 ist seine Idee, seine Vision, vielleicht nicht geboren am Küchentisch, aber nichts desto trotz wegweisend für die nächsten Schritte. Das Jubiläumsjahr ist gleichzeitig der Startschuss für einen Wechsel, für einen Wandel in der Geschäftsführung der Agentur. Und die Übergabe an die nächste Generation.

Die Agentur Passepartout GmbH & Co. KG hat sich mit Schwerpunkt auf den Mittelstand

insbesondere im Bereich der Unternehmensjubiläen, Galaveranstaltungen sowie Tagungen seit 25 Jahren zu einer der Marktführer in der Branche entwickelt und etabliert.

