Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD

Steigern Sie die Leistung Ihrer Trocknungsprozesse mit dem robusten SKVTechnik Seitenkanalverdichter für präzise Anwendungen.

Entdecken Sie die Leistungsstärke des Seitenkanalverdichters von SKVTechnik, speziell entworfen für effizientes Trocknen und Reinigen in der Industrie. Unsere Technologie ermöglicht es, Produktionsrückstände wie Fette oder Lösungsmittel effektiv zu entfernen. Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD, ein Spitzenprodukt von FPZ S.p.A., bietet optimale Leistungswerte mit einer Förderrate von 219 m³/h bei 50 Hz und einem Druck von bis zu 250 mbar.

Dank der fortschrittlichen Konstruktion und dem Einsatz von IE3-Motoren gewährleisten wir nicht nur herausragende Effizienz, sondern auch Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. ATEX II 3GD Zertifizierung bestätigt die Eignung für den Einsatz in potentiell explosiven Umgebungen, was die Sicherheit in Ihrer Produktion erhöht.

SKVTechnik, Ihr Partner seit 2012, steht für Kompetenz und Vertrauen in der Versorgung mit hochqualitativen Seitenkanalverdichtern. Besuchen Sie unsere Website und überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot und Service.

Erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche des K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD in unserer ausführlichen Dokumentation oder direkt in unserem Online-Shop.

Mit dem fortschrittlichen Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD der FPZ S.p.A. setzt SKVTechnik neue Maßstäbe in der Trocknungs- und Reinigungstechnologie. Unsere Lösung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produktionsprozesse durch präzises und effizientes Trocknen zu optimieren. Ob es sich um die Beseitigung von Produktionsrückständen wie Ölen oder um die Vorbereitung von Oberflächen für weitere Verarbeitungsschritte handelt – die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Seitenkanalverdichter sichert Ihren Betrieb gegen unerwünschte Stillstände ab.

Die K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Modelle sind für ihre robuste Bauweise und hohe Effizienz bekannt. Mit einem Druckbereich von bis zu -240 mbar / +250 mbar und einer Luftfördermenge von 219 m³/h bei 50 Hz liefern unsere Geräte die erforderliche Leistung, um Feuchtigkeit und Rückstände schnell und vollständig zu entfernen. Dank des leisen Betriebs bei einem Geräuschpegel von nur 67,2 dB(A) bei 50 Hz können unsere Seitenkanalverdichter in verschiedensten Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, ohne die Arbeitsbedingungen zu beeinträchtigen.

Neben der technischen Überlegenheit ist der Seitenkanalverdichter K05MS auch unter Sicherheitsaspekten führend. Die ATEX II 3GD Zertifizierung garantiert, dass unsere Geräte auch in potentiell gefährlichen Umgebungen, in denen explosive Gase oder Stäube auftreten können, sicher betrieben werden können.

Die Anwendungsbereiche sind vielseitig und erstrecken sich von der Reinigungstechnik über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zur pharmazeutischen Industrie. Speziell in Prozessen, in denen hygienische Standards von höchster Priorität sind, leistet der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD unschätzbare Dienste. Die Seitenkanalverdichter eignen sich hervorragend für das Abblasen von Reinigungsflüssigkeiten und das Trocknen von Produkten nach der Waschung, um die Weiterverarbeitung oder Verpackung sofort aufnehmen zu können.

Für detaillierte technische Spezifikationen, Leistungsdaten und Informationen zur Einbindung in Ihre spezifischen Produktionsabläufe empfehlen wir, das umfassende Datenblatt auf unserer Website zu konsultieren. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen zur Bestellung und Lieferung.

SKVTechnik steht seit 2012 für Qualität und Service. Unser Online-Shop bietet Ihnen nicht nur Zugang zu erstklassigen Seitenkanalverdichtern, sondern auch die Expertise, Sie bei der Auswahl und Inbetriebnahme zu unterstützen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil mit dem Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD.

Besuchen Sie jetzt unseren [Online-Shop](https://skvtechnik.com/index.php?a=1976), um mehr über den K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD zu erfahren und Ihre Bestellung aufzugeben. Laden Sie das [Datenblatt](https://www.skvent.de/media/DSB_K_05_MS_MOR_EX3GD-IE3_DE_20-00/DSB_K_05_MS_MOR_EX3GD-IE3_DE_20-00.pdf) herunter, um alle technischen Details zu prüfen.

Setzen Sie auf SKVTechnik und machen Sie keine Kompromisse, wenn es um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Produktionsprozesse geht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Jubiläum“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag Ihr Unternehmen steht bei uns im Mittelpunkt