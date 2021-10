Seitenwechsel ins Ungewisse – Von einem, der auszog rüberzumachen

Der Autor Ulrich Metzner berichtet in seiner autobiografischen Erzählung „Seitenwechsel ins Ungewisse“ von seiner Odyssee von Ost- nach Westdeutschland und erinnert sich damit an prägende Zeiten.

Die turbulenten Lebenslinien des Autors umfassen fast fünf Jahrzehnte im Schatten der Ereignisse des Kalten Krieges bis zum Mauerfall am 09. November 1989. Ulrich Metzner beginnt seine Erinnerungen in seiner Kindheit sowie seiner rebellischen Jugend. In dieser Zeit setzte sich der Jugendliche intensiv mit Kirche, Geist und Gott auseinander. Als junger Mann sah sich der Autor dann hin- und hergerissen zwischen Ost und West, so dass eine Zeit der Irrungen und Wirrungen sowie Höhen und Tiefen begann.

Das Buch umfasst insgesamt 58 reich bebilderte Kapitel und bietet seiner Leserschaft ein Stück Zeitgeschichte sowie unvergessliche und prägende Momente.

Der Autor Ulrich Metzner wuchs im sächsischen Bischofswerda sowie in Cottbus auf. Seit 1980 lebt er im oberbayerischen Taufkirchen und ist beruflich in der Nähe von München ansässig. Der Journalist arbeitete für Tages-, Frauen-, Publikums- und Genusszeitungen. 1994 gründete er das Journal SAVOIR-VIVRE in Aarau. Zudem hat Metzner bereits einige Sachbücher zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht.

„Seitenwechsel ins Ungewisse“ von Ulrich Metzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14433-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Witze in Versen zur Weihnachtszeit – Gereimte und festliche Zeilen Die Fehde der Gezeiten – Band 1 und 2 des Piraten-Romans in einem Buch