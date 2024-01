Selbständig bleiben im Alter – mit einer weiteren Lebenshelferin in Landau

Manuela Spartà ist unsere neue Lebenshelferin in Landau. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Landau, 12.01.2024. Senioren wollen möglichst lange im eigenen Zuhause leben, brauchen dafür aber meist Unterstützung im Alltag. Genau darauf hat sich der Dienstleister SeniorenLebenshilfe mit seinem Netzwerk von Lebenshelfern spezialisiert – engagierten, gut geschulten Personen, die alten Menschen Lebensqualität zurückbringen. Mit der neuen Lebenshelferin Manuela Spartà, welche Senioren in Landau und Umgebung bedient, ist dieses Netzwerk weiter angewachsen.

Wie Lebenshelfer Senioren in Landau unterstützen können

Welche Dienstleistungen die Senioren in Anspruch nehmen, hängt von ihrem persönlichen Bedarf ab. Die Einzelabstimmung und Preisgestaltung erfolgen in direkter Absprache mit dem ausgewählten Lebenshelfer. Möglich sind zum Beispiel Hilfe im Haushalt und beim Einkaufen, die Begleitung zu Arztbesuchen oder Friseur und Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen. Vor allem sind die Lebenshelfer aber auch als Freizeitpartner gefragt: Sie unternehmen Ausflüge mit den Senioren und stehen als interessierte und gebildete Gesprächspartner zur Verfügung. Durch ihre Arbeit sind sie mit den besonderen Problemen des Älterwerdens gut vertraut und bieten den Senioren auch bei diesen Themen ein verständnisvolles Ohr. Da alle diese Dienstleistungen von derselben Person durchgeführt werden, bekommen die oft einsamen, älteren Menschen eine feste Bezugsperson, mit der sich nicht selten eine Freundschaft entwickelt.

Eine neue Lebenshelferin für Landau: Manuela Spartà

Frau Manuela Spartà ist einer der Neuzugänge im Netzwerk der SeniorenLebenshilfe. Sie ist die sechste Lebenshelferin in Rheinland Pfalz und deckt den Raum Landau und Umgebung ab. Die studierte psychologische Beraterin ist Mutter von zwei Kindern und hat viel Erfahrung mit der Betreuung älterer Menschen. Sie hat neben dem Abschluss zur Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen (IHK) noch vielseitige Ausbildungen im sozialen Bereich absolviert. „Seit über 10 Jahren arbeite ich in der Seniorenbetreuung im häuslichen Bereich und konnte mittlerweile einige Erfahrungen sammeln. Andere Menschen bei Bedarf zu unterstützen und Hilfestellung zu leisten begleitet mich schon seit jungen Jahren auf immer wieder unterschiedliche Weise. Durch das Konzept der SeniorenLebenshilfe kann ich meine Berufung nun direkt von meinem Wohnort aus in Eigenregie ausüben. Ich freue mich auf jeden neuen Tag, an dem ich Menschen unterstützen kann.“

Das Konzept der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wurde 2011 gegründet, mit dem Ziel, ältere Menschen zu unterstützen, deren Angehörige zu weit weg wohnen oder die zu wenig Zeit haben, um sich ausreichend um die Senioren zu kümmern. Das Dienstleistungsunternehmen bietet nicht nur einen einzigen Service an, sondern gleich ein ganzes Paket, um möglichst alle Lebenslagen abdecken zu können. Durch Manuela Spartà können nun noch mehr Senioren Zuhause in den eigenen vier Wänden unterstützt werden.

Kontakt

Manuela Spartà

Georg -Schantz-Str. 4

76829 Landau

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Ahrweilerstr. 29

D-14197 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030-83221100

E: presse@senleb.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Investieren in der Kaffeebranche