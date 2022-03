Selbstbewusst, glücklich, erfolgreich: Weigand Coaching in Vallendar verhilft zu mehr Lebensqualität

Menschen, die sich unglücklich, gestresst oder energielos fühlen, finden Unterstützung bei Weigand Coaching in Vallendar. Nicole Weigand bietet individuelle Hilfe in belastenden Situationen an.

Nicole Weigand ist systemischer und psychologischer Coach in Vallendar. Sie begleitet Menschen auf ihrem Weg zum Glücklichsein. In Coachings, Beratungen oder mittels Hypnospathie bringt sie ihren Klienten Energie und Lebensfreude zurück. Nicole Weigand bietet verschiedene Entwicklungspakete an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Klienten angepasst sind. Im Einzelcoaching, das online oder persönlich stattfinden kann, untersucht und analysiert sie den IST-Zustand ihres Gegenübers. Gemeinsam werden individuelle Strategien entwickelt, um sich von Belastungen zu befreien und persönliche Ziele zu erreichen. Paare, die ein glückliches Miteinander vermissen und den Weg wieder zueinander finden wollen, finden in ihrer Paarberatung unterstützende Hilfe. In Einzel- und Paargesprächen steht Nicole Weigand ihren Klienten beratend zur Seite. Auch diese Beratung kann sowohl online als auch persönlich in den Räumen von Weigand Coaching stattfinden. Mittels Hypnospathie kann Nicole Weigand unterstützen, innere Blockaden und alte Mustern zu lösen, um damit den Weg frei zu machen für neues Verhalten, neues Erleben und neue Energie. Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion oder ganz individuelle, belastende Themen kann Nicole Weigand mittels modernster Hypnosetechniken behandeln. In mehrtägigen systemischen Workshops bietet sie Teilnehmern außerdem die Möglichkeit, ihre Potentiale zu entdecken und zu entfalten – und ebnet den Weg in ein glückliches, erfolgreiches Privat- und Berufsleben.

Nicole Weigand begleitet als systemischer und psychologischer Coach Einzelpersonen und Paare auf dem Weg zu mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mittels Coaching, Beratung oder Hypnospathie bietet sie individuelle Hilfe für private und berufliche Belastungssituationen an.

