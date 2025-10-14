Seminar und Fachbuch für Unternehmen im Schichtbetrieb

Schichtleitung die Geld bringen soll benötigt eine gute Ausbildung.

„Schichtfitte Schichtleiter“ zeigt, wie Führung unter Dauerbelastung wirksam gelingt

Mit dem neuen 2-Tagessemianr und Praxisbuch „Schichtfitte Schichtleiter“ legt der Berliner Führungstrainer Klaus Kampmann ein spezialisiertes Werk für Unternehmen im Schichtbetrieb vor. Das Seminar und Buch richtet sich an Personalentwickler, Produktionsleiter, Werksleiter und Geschäftsführer, die ihre Schichtleiter gezielt stärken und Ausfälle, Konflikte sowie Leistungsabfall nachhaltig reduzieren wollen.

In Produktionsbetrieben, Logistikzentren, Kliniken und Versorgungsunternehmen entscheidet die Qualität der Schichtführung über Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Fehlende Übergaben, Kommunikationsverluste zwischen Früh-, Spät- und Nachtschicht sowie hohe Belastung durch Zeitdruck und Personalmangel führen häufig zu steigenden Krankenständen und sinkender Motivation.

„Schichtleiter stehen täglich unter enormem Druck. Sie tragen Verantwortung für Prozesse, Menschen und Ergebnisse – oft ohne ausreichende Unterstützung in Selbstführung und Stressmanagement“, so Kampmann.

Führung im Schichtsystem neu gedacht

Das Buch verbindet praxisnahe Führungstools mit Erkenntnissen aus Resilienzforschung, Stressregulation und moderner Arbeitspsychologie. Es zeigt, wie Schichtleiter:

* auch unter Zeitdruck klare Entscheidungen treffen

* souverän mit Konflikten umgehen

* stabile und strukturierte Schichtübergaben etablieren

* ihre eigene Energie steuern

* Motivation und Verantwortungsbewusstsein im Team stärken

Dabei steht nicht Theorie im Vordergrund, sondern konkrete Umsetzungsstrategien für den Arbeitsalltag.

Wirtschaftlicher Hebel für Unternehmen

Unternehmen profitieren laut Kampmann auf mehreren Ebenen:

* weniger krankheitsbedingte Ausfälle

* geringere Fehlerquoten

* stabilere Abläufe

* bessere Zusammenarbeit zwischen Schichten

* höhere Mitarbeiterbindung

Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und zunehmendem Wettbewerbsdruck werde die Qualität der ersten Führungsebene zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Warum klassische Führungsratgeber hier zu kurz greifen

Führungskräfte im Schichtbetrieb operieren unter Ausnahmebedingungen. Ein Standard-Managementbuch hilft nachts um drei Uhr bei einem Maschinenausfall und übermüdetem Personal nur bedingt weiter. Das kompakte, im epubli-Verlag erschienene Werk schließt diese Lücke. Es ist ein praxisnaher Begleiter, der moderne Führungsansätze mit aktuellen Erkenntnissen aus der Stressforschung, der Organisationspsychologie und dem Resilienztraining verknüpft – kompromisslos zugeschnitten auf den Alltag im Schichtbetrieb.

Im Fokus: Gesundheit, Klarheit und Leistung

Der Autor Klaus Kampmann, der seit vielen Jahren Fach- und Führungskräfte coacht und tiefe Einblicke in die Herausforderungen komplexer Schichtsysteme hat, verzichtet bewusst auf theoretische Luftschlösser. Im Mittelpunkt des 140 Seiten starken Taschenbuchs stehen handfeste Handlungsfelder:

* Selbstführung unter Druck: Stress frühzeitig erkennen und abbauen.

* Struktur und Klarheit: Souveränes Handeln trotz ständig wechselnder Rahmenbedingungen und Teams.

* Wirksame Kommunikation: Konfliktfrei und präzise über Schichtgrenzen hinweg kommunizieren.

* Schlaf und Regeneration: Erholung im Schichtbetrieb fördern, um körperliche und mentale Stärke aufzubauen.

Ein Werkzeugkasten für den Arbeitsalltag

Das Besondere an „Schichtfitte Schichtleiter“ (Band 4 der _Leichter Leben Lernen Fibel Reihe_) ist seine Alltagstauglichkeit. Es ist modular aufgebaut und muss nicht linear gelesen werden. Vielmehr ist es als Impulsgeber konzipiert: Anschauliche Praxisbeispiele, leicht umsetzbare Reflexionsfragen und konkrete Werkzeuge laden die Leser dazu ein, gezielt jene Kapitel aufzuschlagen, die in der aktuellen Situation weiterhelfen. Es zeigt, wie man mit kleinen Gewohnheiten große Wirkungen erzielt – ganz ohne übermenschliche Disziplin aufbringen zu müssen.

Über den Autor

Klaus Kampmann sammelte selbst früh Führungserfahrung in der Industrie und weiß um die Gefahren von Stress und Überforderung. Aus dieser Erfahrung heraus spezialisierte er sich auf die Themen Schlaf, Resilienz und Führung im Schichtbetrieb. Mit seinem Coaching-Unternehmen und in Kooperation mit _Schichtfit.com_ bietet er neben dem Buch auch das gleichnamige Seminar „Schichtfitte Schichtleiter“ an, welches gesunde Leistung mit moderner Führungsentwicklung vereint.

Fazit: _“Schichtfitte Schichtleiter“_ ist ein unverzichtbares Handwerkszeug für alle Menschen, die im Schichtdienst Verantwortung tragen und dabei gesund, handlungsfähig und klar bleiben wollen. Auch für HR-Verantwortliche, Betriebsräte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (HSE) ist das Buch eine wertvolle Ressource, um die Führungskultur im eigenen Unternehmen nachhaltig und gesund zu gestalten.

Buchinformationen auf einen Blick:

* Titel: Schichtfitte Schichtleiter: Klar führen. Gut schlafen. Gesund leisten und leben.

* Autor: Klaus Kampmann

* Verlag: epubli (Erschienen im Januar 2026)

* Umfang: 140 Seiten, Softcover / Taschenbuch

* ISBN-13: 978-3-565-18123-0

* Preis: 14,85 EUR

* Verfügbarkeit: Erhältlich überall im Buchhandel (z.B. bei Amazon, Thalia) und direkt beim Verlag https://www.epubli.com/shop/schichtfitte-schichtleiter-9783565181230

Informationen zum 2 Tages-Seminar https://www.kampmann-coaching.de/seminare/schichtfitte-schichtleiter/

