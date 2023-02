Sensationelle Übernahme nahe Patriot Battery Metals ($PMET). Neuer 552% Lithium Hot Stock nach 39.047% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Sensationelle Übernahme nahe Patriot Battery Metals. Neuer 552% Lithium Hot Stock nach 39047% mit Patriot Battery Metals

01.02.23 10:11

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.001.png

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Sensationelle_Uebernahme_nahe_Patriot_Battery_Metals_Neuer_552_Lithium_Hot_Stock_39047_Patriot_Battery_Metals-15256770

Executive Summary

01.02.2023

Sensationelle Übernahme nahe Patriot Battery Metals ($PMET)

Neuer 552% Lithium Hot Stock nach 39.047% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) sorgt mit einer sensationellen Übernahme nahe Lithium-Kursrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. dürften mit einer fundamentalen Neubewertung auf die bahnbrechende Nachricht reagieren. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. vergrößert die Gesamtlandposition seines Lithium-Projektes Camaro Hellcat auf riesige 5.546 Hektar. „Wir freuen uns, das Projekt Hellcat Camaro in der James Bay in der Nähe der Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals weiter auszubauen. Da die Frühjahrsexplorationssaison rasch näher rückt, richten wir unseren Fokus erneut auf das Projekt und evaluieren aktiv neue Claim-Blöcke, die an das aktuelle Projektgebiet angrenzen und sich in dessen Nähe befinden“, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.“ Das 5.546 Hektar große Lithiumprojekt Hellcat Camaro befindet sich neben dem Grundstück Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec. Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat vor kurzem bedeutende hochgradige Ergebnisse auf dem Corvette Lithium Projekt geliefert, einschließlich 156,9 m mit 2,12% Li2O (176,4 m bis 333,4 m), einschließlich 25,0 m mit 5,04% Li2O (CV22-083). Sagenhafte 39.047% Kursgewinn konnten die Aktionäre der ersten Stunde mit dem aktuellen Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) einstreichen. Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt mit dem Camaro-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET). Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat erst vor wenigen Tagen mit einer sensationellen Lithium-Entdeckung von fantastischen 2,12% Li2O über gewaltige 156,9m Länge inklusive sagenhafter 5,04% Li2O über mächtige 25,0 Meter Länge für Furore im boomenden Lithium-Sektor gesorgt. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Mit einem Börsenwert von nur 10,03 Mio. EUR und den attraktiven Bergbaulizenzen in direkter Nachbarschaft zu Börsenstar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) wächst unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran. Mit seinem attraktiven Portfolio von Explorations-Projekten für die heiß begehrten Energiemetalle Lithium, Graphit, Kobalt und Magnesium bringt sich unser neuer Lithium Hot Stock zudem als möglicher Lieferant von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE Ticker: TL0.F, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) in Stellung. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Bis zu 73.233% Kursgewinn mit Lithium-Aktien

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 7.333.333 EUR

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Produzenten Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 73.233% von 0,0075 AUD$ auf in der Spitze 5,50 AUD$ in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 7.333.333 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 3.025 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. sind bis zu 3.025 mal höher bewertet. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 691 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 69 mall höher als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Unsere Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 179 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,16 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 315 mal soviel als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 4,21 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 289 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) an der Börse mit rund 9,47 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 944 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 30,34 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.025 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Angesichts eines vergleichsweise geringen Börsenwertes von nur 10,03 Mio. EUR wächst unser Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,75 EUR – 552% Aktienchance

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Sensationelle_Uebernahme_nahe_Patriot_Battery_Metals_Neuer_552_Lithium_Hot_Stock_39047_Patriot_Battery_Metals-15256770

Sensationelle Übernahme nahe Patriot Battery Metals ($PMET)

Neuer 552% Lithium Hot Stock nach 39.047% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.002.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) sorgt mit einer sensationellen Übernahme nahe Lithium-Kursrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. dürften mit einer fundamentalen Neubewertung auf die bahnbrechende Nachricht reagieren. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. vergrößert die Gesamtlandposition seines Lithium-Projektes Camaro Hellcat auf riesige 5.546 Hektar. „Wir freuen uns, das Projekt Hellcat Camaro in der James Bay in der Nähe der Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals weiter auszubauen. Da die Frühjahrsexplorationssaison rasch näher rückt, richten wir unseren Fokus erneut auf das Projekt und evaluieren aktiv neue Claim-Blöcke, die an das aktuelle Projektgebiet angrenzen und sich in dessen Nähe befinden“, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.“ Das 5.546 Hektar große Lithiumprojekt Hellcat Camaro befindet sich neben dem Grundstück Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec. Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat vor kurzem bedeutende hochgradige Ergebnisse auf dem Corvette Lithium Projekt geliefert, einschließlich 156,9 m mit 2,12% Li2O (176,4 m bis 333,4 m), einschließlich 25,0 m mit 5,04% Li2O (CV22-083). Sagenhafte 39.047% Kursgewinn konnten die Aktionäre der ersten Stunde mit dem aktuellen Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) einstreichen. Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt mit dem Camaro-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET). Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat erst vor wenigen Tagen mit einer sensationellen Lithium-Entdeckung von fantastischen 2,12% Li2O über gewaltige 156,9m Länge inklusive sagenhafter 5,04% Li2O über mächtige 25,0 Meter Länge für Furore im boomenden Lithium-Sektor gesorgt. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Mit einem Börsenwert von nur 10,03 Mio. EUR und den attraktiven Bergbaulizenzen in direkter Nachbarschaft zu Börsenstar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) wächst unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran. Mit seinem attraktiven Portfolio von Explorations-Projekten für die heiß begehrten Energiemetalle Lithium, Graphit, Kobalt und Magnesium bringt sich unser neuer Lithium Hot Stock zudem als möglicher Lieferant von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE Ticker: TL0.F, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) in Stellung. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Produzenten Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 73.233% von 0,0075 AUD$ auf in der Spitze 5,50 AUD$ in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 7.333.333 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. sind bis zu 3.025 mal höher bewertet. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 691 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 69 mall höher als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Unsere Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 179 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,16 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 315 mal soviel als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 4,21 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 289 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) an der Börse mit rund 9,47 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 944 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 30,34 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.025 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. Angesichts eines vergleichsweise geringen Börsenwertes von nur 10,03 Mio. EUR wächst unser Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. zunächst auf 0,50 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 335% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. ein Kursziel von 0,75 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 552% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS).

Bis zu 73.233% Kursgewinn mit Lithium-Aktien

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 7.333.333 EUR

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.003.jpeg

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 7.333.333 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 30,34 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.025 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC, #LAC.TO, $LAC) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 807.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,16 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 315 mal soviel als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) ein kleines Vermögen von 847.333 EUR. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 4,21 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 289 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) ein Vermögen von bis zu 2.122.667 EUR. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 691 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 69 mall höher als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.955.556 EUR. Unsere Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 179 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Produzenten Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 73.233% von 0,0075 AUD$ auf in der Spitze 5,50 AUD$ in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS ein stattliches Vermögen von bis zu 7.333.333 EUR. Aktuell wird Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) an der Börse mit rund 9,47 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 944 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Fokussiert auf die Exploration von Energiemetallen wie

Lithium, Graphit, Kobalt und Magnesium

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.004.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) fokussiert sich auf die Exploration von Energiemetallen wie Lithium, Graphit, Kupfer/Kobalt und Magnesium im bergbaufreundlichen Ontario und Québec, um die einheimischen Batteriehersteller zu unterstützen und die grüne Revolution zu beschleunigen.

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt mit dem Camaro-Lithium-Projekt im boomenden CV Lithium-Distrikt in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte. Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET), der direkte Nachbar unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp., hat erst vor wenigen Tagen mit einer sensationellen Lithium-Entdeckung von fantastischen 2,12% Li2O über gewaltige 156,9m Länge inklusive sagenhafter 5,04% Li2O über mächtige 25,0 Meter Länge für Furore im boomenden Lithium-Sektor gesorgt. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Darüber hinaus verfügt unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) über das aussichtsreiche Buda-Pegmatit-Projekt mit 68 Bergbau-Claims mit einer Fläche von 1203 Hektar, 50 km westlich von Thunder Bay, Ontario. Mit im Jahr 2022 entnommenen Bodenproben erzielten die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. auf dem Buda-Pegmatit-Projekt erstklassige Resultate von bis zu 367ppm Lithium (Li) , 4.200ppm Beryllium (Be) und 2.090ppm Rubidium (Rb). Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. hat vom Bergbauministerium in Ontario die Explorationsgenehmigung erhalten und beabsichtigt, unverzüglich mit einem Diamantbohrprogramm zu beginnen.

Zudem verfügt unser Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) mit dem Rockstone-Graphit-Projekt mit Weltklasse-Graphit-Konzentrationen von bis zu 25% über eine potentielle Weltklasse-Graphit-Lagerstätte.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.005.jpeg

Potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zu

Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. ($PMET)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.006.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt mit dem Camaro-Lithium-Projekt im boomenden CV Lithium-Distrikt in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte.

Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET), der direkte Nachbar unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp., hat erst vor wenigen Tagen mit einer sensationellen Lithium-Entdeckung von fantastischen 2,12% Li2O über gewaltige 156,9m Länge inklusive sagenhafter 5,04% Li2O über mächtige 25,0 Meter Länge für Furore im boomenden Lithium-Sektor gesorgt.

Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Das Camaro-Lithium-Projekt ist 5,187 Hektar riesig und befindet sich im James Bay Lithium District, angrenzend an die Entdeckung von Patriot Battery Metals Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET). Die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. haben bereits 28 vielversprechende Pegmatite identifiziert. Mindestens 5 Pegmatite wurden im Greenstone identifiziert. Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. hat bereits ein erstes Explorationsprogramm abgeschlossen, über 87 Proben stehen noch aus, die in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sorgen sollten. Der CV8-Pegmatit von Nach bar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) mit Proben, die durchschnittlich 4,6% Li20 enthalten, liegt 1.400 Meter nördlich der Grundstücksgruppe unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.007.jpeg

Aussichtsreiches Buda Pegmatit-Lithium-Projekt mit bis zu

367ppm Lithium (Li), 4.200ppm Beryllium (Be) und 2.090ppm Rubidium (Rb)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.008.jpeg

Darüber hinaus verfügt unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) über das aussichtsreiche Buda-Pegmatit-Projekt mit 68 Bergbau-Claims mit einer Fläche von 1203 Hektar, 50 km westlich von Thunder Bay, Ontario.

Das vielversprechende Buda-Pegmatit-Projekt verfügt über 7 LCT (Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatite, die von Steep Rock Iron Mines als „signifikant große Pegmatit-Dikes“ identifiziert wurden, die eine wirtschaftliche Betrachtung wert sind.

Im Jahr 2009 wurden die folgenden drei Handschürfproben aus freiliegendem Pegmatit in der Nähe von Buda Station entnommen: *

– 210 ppm Lithium

– 102 ppm und 143 Niob

– 764 ppm und 1080 ppm Rubidium

Der Buda-Dike hat eine exponierte Streichenlänge von 366 Metern und eine maximale scheinbare Breite von 26 Metern.

Der Steep Rock Main Pegmatite Dike, der größte bekannte Pegmatit, hat eine Länge von 450 Metern und eine Breite von bis zu 140 Metern am westlichen Ende.

Das Grundstück ist entlang des Highway 11-17 über eine Holzfällerstraße bis zum historischen Bahnanschluss Buda Station zugänglich.

Mit im Jahr 2022 entnommenen Bodenproben erzielten die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. auf dem Buda-Pegmatit-Projekt erstklassige Resultate von bis zu 367ppm Lithium (Li) , 4.200ppm Beryllium (Be) und 2.090ppm Rubidium (Rb).

Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. hat vom Bergbauministerium in Ontario die Explorationsgenehmigung erhalten und beabsichtigt, unverzüglich mit einem Diamantbohrprogramm zu beginnen.

Wir erwarten daher in den kommenden Wochen wegweisende Nachrichten, die für eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) sorgen sollten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.009.jpeg

Potentielle Weltklasse-Graphit-Lagerstätte Rockstone mit

Erstklassigen Graphit-Konzentrationen bis zu 25% Graphit

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.010.jpeg

Zudem verfügt unser Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) mit dem Rockstone-Graphit-Projekt mit Weltklasse-Graphit-Konzentrationen von bis zu 25% über eine potentielle Weltklasse-Graphit-Lagerstätte.

Das erste Batteriemetallprojekt unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp., das Rockstone-Graphit-Projekt im Nordwesten von Ontario, scheint viele der entscheidenden Kriterien zu erfüllen. Das Rockstone-Graphit-Projekt liegt an einem Highway und ist 50 km von einer wichtigen Eisenbahnlinie sowie einem großen Seehafen im Bergbauzentrum Thunder Bay, Ontario, entfernt. Mit einem Gehalt von 23,1 % C(g) aus den vorhandenen Kernproben liegt es im oberen Quartil der Welt. Die Metallurgie und die Morphologie scheinen mit dem übereinzustimmen, was effizient zu Graphit in Batteriequalität veredelt werden kann.

Basierend auf der Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM)-Untersuchung, die von Sabina Silver Corporation im Jahr 2007 abgeschlossen und von Greencastle Resources neu verarbeitet wurde, gibt es 18 bohrbereite elektromagnetische Ziele. Die Bohrungen von Greencastle im Jahr 2012 umfassten 4 Diamantbohrlöcher (916 Meter). Das Diamantbohrloch GC-12-01 durchteufte 24 Meter (Bohrbreite) mit durchschnittlich 0,82 % Zink und 0,15 % Kupfer innerhalb eines graphitischen Schiefers. Die Analyse der Schlämme für die 24 Meter ergab einen Wert von 25 % Kohlenstoff unter Verwendung eines LECO-Analyseverfahrens.

Die starke Zunahme und das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes werden 2023 zu einer erhöhten Nachfrage nach Naturgraphitflocken führen. Der EV-Sektor entwickelt sich zu einem wichtigen nachgelagerten Verbraucher von feinem Flockengraphit, und die Unterstützung für dieses Material ist seit Ende 2020 solide. In der Zwischenzeit haben die steigenden globalen Transportkosten, der makroökonomische Wettbewerb durch den Aufstieg Chinas, Umwelterwägungen und die Aussetzung der Produktion im Winter die Preise für feinen Flocken- und Kugelgraphit in die Höhe getrieben.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.011.jpeg

Erfahrenes Top-Management

mit exzellentem Track Record

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.012.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

CEO Zayn Kalyan ist ein erfahrener Investmentbanker und Geschäftsentwickler. Zayn Kalyan begann seine Karriere als Software-Ingenieur und sein Hintergrund in der Entwicklung von Startup-Technologieunternehmen dient als Grundlage für seine Arbeit im Finanzbereich. Seit Zayn Kalyan zur Boutique-Investmentbank Altus Capital Partners gekommen ist, hat er eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von Finanzierungen in Höhe von über 50 Millionen Dollar gespielt. Seit 2014 war Zayn Kalyan im oberen Management und in den Vorständen mehrerer börsennotierter Unternehmen tätig. Zayn Kalyan verfügt über praktische Erfahrungen im täglichen Management von kleinen und mittleren Unternehmen.

Direktor Michael Townsend verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Unternehmensfinanzierung, die sich über 25 Jahre erstrecken. Herr Michael Townsend ist einer der Gründungspartner von Altus Capital Partners, einer Boutique-Investmentbank mit Sitz in Vancouver, B.C. Altus Capital Partners war in den letzten fünf Jahren an der Beschaffung von mehr als 180 Mio. $ an Eigenkapitalfinanzierungen beteiligt. Herr Michael Townsend ist Mitbegründer von Hemptown, Patriot One Technologies Inc. und Body and Mind Inc.

Direktor Case Lewis ist ein professioneller Geologe und eine qualifizierte Person mit mehr als 13 Jahren vielfältiger Projekt- und Geschäftserfahrung, wobei Case Lewis Explorationsprojekte für Edelmetalle und Industriemineralien in ganz Kanada und auf internationaler Ebene von der Basis bis zum fortgeschrittenen Stadium leitete. Case Lewis war als Direktor, QP und technischer Berater bei zahlreichen Junior-Ressourcen-Explorationsunternehmen tätig und hat einen Abschluss in Geologie von der University of Alberta.

Direktor Chris Cherry verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung. Herr Chris Cherry hatte bei verschiedenen öffentlichen Unternehmen leitende Positionen inne, unter anderem als Direktor, Finanzvorstand und Sekretär. Herr Chris Cherry ist seit Februar 2009 ein Chartered Accountant und seit 2004 ein Certified General Accountant. In seiner früheren Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer hatte Chris Cherry Positionen bei KPMG LLP und Davidson and Co. LLP in Vancouver tätig, wo Chris Cherry Erfahrungen als Wirtschaftsprüfer für junge börsennotierte Unternehmen und als IPO-Spezialist sammelte.

Direktor Brandon Rook verfügt über mehr als 25 Jahre breit gefächerte Geschäftserfahrung als Geologe, Berater zahlreicher börsennotierter Unternehmen sowie als CEO, Präsident und Direktor mehrerer an der TSX-V notierter Unternehmen. Derzeit ist Brandon Rook Direktor von vier börsennotierten Unternehmen. Herr Brandon Rook war bis heute für die Beschaffung von über 100 Millionen Dollar verantwortlich. Als Geologe und Führungskraft hat Brandon Rook mit Teams zusammengearbeitet, die bedeutende Entdeckungen in den Bereichen Gold, Kupfer, Erdöl, Erdgas und Diamanten gemacht haben, und diese geleitet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.013.jpeg

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 3.025 mal höher bewertet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.014.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. sind bis zu 3.025 mal höher bewertet. Angesichts eines vergleichsweise geringen Börsenwertes von nur 10,03 Mio. EUR wächst unser Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran.

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) ein Vermögen von bis zu 2.122.667 EUR. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 691 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 69 mall höher als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.955.556 EUR. Unsere Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 179 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC, #LAC.TO, $LAC) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 807.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,16 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 315 mal soviel als unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) ein kleines Vermögen von 847.333 EUR. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 4,21 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 289 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Produzenten Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 73.233% von 0,0075 AUD$ auf in der Spitze 5,50 AUD$ in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) ein stattliches Vermögen von bis zu 7.333.333 EUR. Aktuell wird Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) an der Börse mit rund 9,47 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 944 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 30,34 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 3.025 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,75 EUR – 552% Aktienchance

Nach 8.373% mit Sigma Lithium ($SGML) und 21.127% mit AVZ Minerals ($AVZ)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69110/AC_Infinity_010223_DEPRcom.015.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) sorgt mit einer sensationellen Übernahme nahe Lithium-Kursrakete Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) für einen Paukenschlag. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. dürften mit einer fundamentalen Neubewertung auf die bahnbrechende Nachricht reagieren. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. Unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. vergrößert die Gesamtlandposition seines Lithium-Projektes Camaro Hellcat auf riesige 5.546 Hektar. „Wir freuen uns, das Projekt Hellcat Camaro in der James Bay in der Nähe der Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals weiter auszubauen. Da die Frühjahrsexplorationssaison rasch näher rückt, richten wir unseren Fokus erneut auf das Projekt und evaluieren aktiv neue Claim-Blöcke, die an das aktuelle Projektgebiet angrenzen und sich in dessen Nähe befinden“, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.“ Das 5.546 Hektar große Lithiumprojekt Hellcat Camaro befindet sich neben dem Grundstück Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec. Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat vor kurzem bedeutende hochgradige Ergebnisse auf dem Corvette Lithium Projekt geliefert, einschließlich 156,9 m mit 2,12% Li2O (176,4 m bis 333,4 m), einschließlich 25,0 m mit 5,04% Li2O (CV22-083). Sagenhafte 39.047% Kursgewinn konnten die Aktionäre der ersten Stunde mit dem aktuellen Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) einstreichen. Unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) verfügt mit dem Camaro-Lithium-Projekt über eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET). Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) hat erst vor wenigen Tagen mit einer sensationellen Lithium-Entdeckung von fantastischen 2,12% Li2O über gewaltige 156,9m Länge inklusive sagenhafter 5,04% Li2O über mächtige 25,0 Meter Länge für Furore im boomenden Lithium-Sektor gesorgt. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 3.914.729 EUR. Aktuell wird Nachbar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 918 Mio. EUR bewertet. Das ist rund 92 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Infinity Stone Ventures Corp. Mit einem Börsenwert von nur 10,03 Mio. EUR und den attraktiven Bergbaulizenzen in direkter Nachbarschaft zu Börsenstar Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) wächst unser Lithium Aktientip Infinity Stone Ventures Corp. derzeit zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor heran. Mit seinem attraktiven Portfolio von Explorations-Projekten für die heiß begehrten Energiemetalle Lithium, Graphit, Kobalt und Magnesium bringt sich unser neuer Lithium Hot Stock zudem als möglicher Lieferant von Elektroauto-Riese Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE Ticker: TL0.F, NASDAQ: TSLA, #TSLA, $TSLA) in Stellung. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 21.127% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ), bis zu 39.047% mit den Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) und bis zu 73.233% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Infinity Stone Ventures Corp. (ISIN CA45675G1037 / WKN A3DJBY, Ticker FSE: B2I.F, Symbol CNX: GEMS, OTC: GEMSF, #GEMS, $GEMS) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: Ticker FSE: S5L.F, OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen um sagenhafte 21.127% con 0,075 CAD$ auf in der Spitze 15,92 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbars Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 39.047% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 10,10 EUR explodiert. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Produzenten Pilbara Minerals Ltd (ISIN: AU000000PLS0, WKN: A0YGCV, Ticker FSE: PLR.F, ASX:PLS, OTC:PILBF, #PLS, $PLS) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 73.233% von 0,0075 AUD$ auf in der Spitze 5,50 AUD$ in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prof. Jacques Séguin, renommierter Gründer von CoreValve, tritt als Chairman in das Board von Endoron Medical ein Neueste Digitalisierungstrends für die tägliche Arbeitspraxis: CSS startet digitale Thementage 2023