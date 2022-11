SEO Experte baut erfolgreichen Tiktok Kanal auf und verrät die gemeimen SEO Tricks

Tiktok ist die am schnellsten wachsende soziale Plattform unserer Zeit. Inzwischen tummeln sich hier weit mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit.

Der Erfolg der Plattform liegt zum Beispiel im Matching Algortihmus begründet. Schon nach wenigen angeschauten Videos erkennt Tiktok, auf welche Art Video die Nutzer heute besonders Lust haben und zeigt ihnen immer mehr davon an.

Tiktok wurde aber auch unlängst als Marketingplattform erkannt. Das hohe Engagement der Nutzer sorgt dafür, dass Bildungsinhalte oder anderer nützlicher Content intensiver konsumiert wird als auf anderen Sozialen Netzwerken. Es liegt also auf der Hand, dass Experten der unterschiedlichsten Professionen ihr Wissen bei Tiktok zu Schau stellen und so direkt oder indirekt Neukunden gewinnen.

SEO Spezialist bei Tiktok

Jan Jecke ist SEO Spezialist (https://www.jjecke.de) aus Jena und hat in den letzten Monaten einen der erfolgreichsten Tiktok Kanäle zum Thema Suchmaschinenoptimierung aufgebaut. Die Videos haben mehrere hunderttausend Aufrufe erreicht. Die Nachfrage nach diesem Wissen ist also groß. Das Erfolgrezept ist dabei so einfach wie banal. Man muss sich möglichst authentisch präsentieren. Das einfache Handyvideo auf der Couch kann bei Tiktok deutlich besser laufen als ein Hochglanzvideo, welches mit Profiausrüstung erstellt wurden. Letzteres funktioniert bei Instagram und Co. wahrscheinlich besser.

Ein weiteres Erfolgsrezept ist es, wirklich nützliche Informationen zu teilen. Gerade im Bereich Suchmaschinenoptimierung machen viele Agenturen und Freelancer gern ein Geheimnis aus ihren Dienstleistungen. Vieles wird unnötig kompliziert dargestellt, um vor den Kunden die recht hohen Preise zu rechtfertigen. Das wirkt im schlimmsten Fall sogar unseriös. Der bessere Ansatz ist da sich, bei Tiktok praktikable und leicht nachvollziehbare Tipps zur Suchmaschinenoptimierung zu geben und auch den einen oder anderen geheimen Trick zu verraten.

So hat das erfolgreichste Video über einen „verbotenen SEO Trick“ mehr als 200.000 Aufrufe erreicht. Sehr gefragt sind nützliche und schnell nachvollziehbare Tricks, die man mit kostenlosen Tools schnell umsetzen kann. Das kann zum Beispiel die Verbesserung der internen Verlinkung über Analysen in der Google Search Console sein. Dafür muss man kein SEO Experte sein und benötigt auch nicht die Hilfe eines solchen. Wer seine Website nur hobbymäßig nebenbei betreibt, dem können solche Tipps und Ideen wirklich weiter helfen.

Wer sich die Tipps und Toolempfehlungen bei Tiktok anschauen will, der findet den Kanal unter https://www.tiktok.com/@seojecke.

