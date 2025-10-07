  • Service neu gedacht – Concentrix gestaltet die KI-Revolution im Kundenservice

    Ausstrahlung: 08. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    BildAb 20:15 auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder: https://www.youtube.com/@WeltderWunder

    Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie wir kommunizieren – auch im Kundenservice. Die neue TV-Dokumentation „Service neu gedacht – Wie Concentrix die KI-Revolution gestaltet“ zeigt, wie das internationale Unternehmen Concentrix aus Berlin heraus neue Standards setzt: Mit KI-Agenten, die Anfragen verstehen, Prozesse beschleunigen und dabei den Menschen noch stärker in den Mittelpunkt rücken.

    „Kundenservice befindet sich mitten in einer Revolution“, erklärt Oliver Graumnitz, Innovation Lead DACH und einer der Interviewpartner im Film. Was früher rein reaktiver Support war, wird heute zum strategischen Instrument: effizient, intelligent und überraschend menschlich.

    Die Doku führt durch den Berliner Standort von Concentrix und zeigt anhand realer Szenen, wie Mensch und Maschine im hybriden Modell zusammenarbeiten. Mitarbeitende nutzen KI-gestützte Co-Piloten, die Kundenhistorien bereitstellen, Anliegen strukturieren und Abläufe erleichtern – ohne die persönliche Note zu ersetzen. „KI unterstützt, sie ersetzt nicht“, betont Graumnitz.

    Ein weiteres zentrales Thema: Kommunikationsflut und Qualitätsanspruch. Mit immer mehr Kundenanfragen, Erreichbarkeit und Kommunikationskanäle, braucht es innovative Ansätze. Concentrix entwickelt dafür maßgeschneiderte KI-Agenten, die Sprache, Kontext und Absichten verstehen – und gleichzeitig Mitarbeitende entlasten.

    Doch technologische Innovation allein reicht nicht: Vertrauen, Ethik und Regulierung spielen eine entscheidende Rolle. Concentrix bezieht klare Position für Datenschutz, DSGVO-Konformität und Transparenz. „Verantwortung ist keine Kür, sondern Voraussetzung, damit KI akzeptiert wird“, heißt es im Film.

    Mit O-Tönen von CEO DACH Till Jelinek und Britta Hanley, Managing Director Transformation Office DACH wird deutlich: Concentrix ist längst kein klassischer Callcenter-Dienstleister mehr, sondern ein strategischer Partner für digitale Transformation.

    Die Dokumentation zeigt praxisnah, wie Unternehmen ihre eigene Reise in Richtung KI beginnen können – von der Bestimmung des Reifegrads über Schulungen bis hin zur Umsetzung. „Wer heute mutig gestaltet, gewinnt“, fasst Oliver Graumnitz zusammen.

    Am Ende bleibt die Botschaft: Kundenservice der Zukunft verbindet das Beste aus beiden Welten – menschlich und maschinell.

    Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.concentrix.com/ 

