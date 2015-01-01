Sichtbar, aktiv, engagiert und trotzdem kommen keine Anfragen

Viele Selbstständige investieren heute mehr Zeit denn je in ihre Sichtbarkeit. Trotzdem bleiben Anfragen und Aufträge häufig aus. Die Ursache liegt dabei oft nicht dort, wo die meisten suchen.

Warum viele Selbstständige am falschen Problem arbeiten

„Viele Menschen glauben, sie müssten einfach noch sichtbarer werden. In der Praxis zeigt sich jedoch oft etwas anderes“, sagt Anna Miller, Beraterin und Wegbegleiterin für Selbstständige und Existenzgründer.

Nach ihrer Erfahrung scheitern viele Selbstständige nicht an mangelndem Fleiß oder fehlender Sichtbarkeit. Social Media, Website, Newsletter, Networking, Content-Marketing: alles wird bedient und nichts funktioniert richtig. Und genau da liegt der Fehler. Im Denken und im Handeln.

Selbstständige scheitern in der Regel daran, dass ihr Angebot für Außenstehende nicht greifbar ist, ihre Positionierung ständig wechselt oder sie versuchen, ihr Business nach Strategien aufzubauen, die überhaupt nicht zu ihrer Art zu denken und zu arbeiten passen.

Besonders betroffen sind Menschen, die sich mit klassischen Business-Modellen und starren Schritt-für-Schritt-Plänen schwertun. Sie probieren immer neue Methoden aus, besuchen Workshops, kaufen Programme und investieren viel Zeit, ohne die erhofften Ergebnisse zu erzielen.

„Nicht jeder Mensch funktioniert nach Schema F. Warum sollte sein Business es tun?“, so Miller.

Um genau an diesem Punkt anzusetzen, hat sie den Positionierungs-Notfallcheck entwickelt. In einem 90-minütigen Online-Gespräch werden Angebot, Positionierung, Sichtbarkeit und individuelle Herausforderungen analysiert. Ziel ist es, die Ursachen für ausbleibende Anfragen sichtbar zu machen und konkrete nächste Schritte zu entwickeln.

Der Positionierungs-Notfallcheck richtet sich an Selbstständige, die das Gefühl haben, trotz großer Anstrengungen nicht voranzukommen, sich von Standardstrategien nicht abgeholt fühlen und einen Weg suchen, der zu ihnen und ihrem Business passt.

Weitere Informationen:

https://dieumsetzerin.de/positionierungs-notfallcheck

Über Anna Miller

Anna Miller ist seit über 20 Jahren selbstständig und begleitet Menschen dabei, ihre Angebote verständlich zu kommunizieren, ihre richtige Positionierung zu finden und individuelle Wege im Business zu gehen. Sie arbeitet besonders gern mit Selbstständigen und Existenzgründern, bei denen klassische Strategien nicht greifen und die ihren eigenen Weg gehen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Miller – Die Umsetzerin

Frau Anna Miller

Amalienstraße 10

06844 Dessau

Deutschland

fon ..: 015206894335

web ..: https://dieumsetzerin.de/positionierungs-notfallcheck

email : anna@dieumetzerin.de

Anna Miller – Die Umsetzerin

Nicht jeder Mensch funktioniert nach Schema F. Warum sollte sein Business es tun?

Anna Miller – Die Umsetzerin begleitet Selbstständige und Existenzgründer dabei, ihr Angebot sichtbar zu machen, ihre Positionierung verständlich darzulegen und aus Ideen konkrete Schritte entstehen zu lassen. Der Fokus liegt dabei auf Menschen, die sich mit klassischen Business-Strategien schwertun, sich von starren Vorgaben eingeengt fühlen oder immer wieder an Methoden scheitern, die bei anderen scheinbar problemlos funktionieren.

Seit über 20 Jahren arbeitet Anna Miller mit Selbstständigen, Gründern und Unternehmern zusammen. Dabei zeigt sich immer wieder: Viele Menschen scheitern nicht an mangelndem Wissen oder fehlender Motivation. Oft fehlt ein klarer und neutraler Blick von außen, der Zusammenhänge sichtbar macht, Prioritäten setzt und dabei hilft, den eigenen Weg zu finden.

Anders als klassische Coachings oder Standardprogramme setzt die Arbeit von Anna Miller – Die Umsetzerin auf individuelle Begleitung, ehrliche Analyse und konkrete Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen keine vorgefertigten Konzepte, sondern Lösungen, die zum Menschen und zu seinem Business passen.

Zu den Schwerpunkten gehören Positionierung, Angebotsentwicklung, Sichtbarkeit, Strukturierung von Ideen sowie die praktische Umsetzung im Business-Alltag.

Mit dem Positionierungs-Notfallcheck bietet Anna Miller einen kompakten Einstieg für Selbstständige und Existenzgründer, die sichtbar sind, aber keine oder die falschen Anfragen erhalten und herausfinden möchten, woran es wirklich liegt.

Weitere Informationen unter:

https://dieumsetzerin.de



Pressekontakt:

Anna Miller – Die Umsetzerin

Frau Anna Miller

Amalienstrasse 10

06844 Dessau-Roßlau

fon ..: 014206894335

email : anna@dieumsetzerin.de

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