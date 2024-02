Silber und die Differenzbesteuerung

Prägefrische Silbermünzen gibt es bald wieder differenzbesteuert.

Bis 2013 wurden Silberanlageprodukte hierzulande mit dem vergünstigten Mehrwertsteuersatz besteuert. Der Steuervorteil fiel weg und die Differenzbesteuerung von Silbermünzen aus dem EU-Ausland wurde gängige Praxis. Als nicht gesetzesgemäß wurde dann 2022 die Differenzbesteuerung von Silbermünzen als unzulässig eingestuft, ausgenommen waren nur Sammler-Silbermünzen. 2023 waren Silbermünzen in Deutschland alles andere als begehrt. Denn das Aufgeld belief sich oft auf etwa 40 Prozent, während es bei Goldmünzen nur rund vier Prozent sind. Doch nun könnten Silbermünzen an Attraktivität gewinnen. Denn die Differenzbesteuerung für prägefrische Münzen scheint dieses Jahr zurückzukehren, und zwar sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Ländern.

Entscheidend ist, dass die Silbermünzen über ein EU-Land importiert werden, welches einen geringeren Einfuhrumsatzsteuersatz besitzt als Deutschland. Besonders geeignet wäre hier Polen, das mit einer achtprozentigen Steuer im Gegensatz zu Deutschland (19 Prozent) punkten kann. Anleger, die sich Silbermünzen zulegen möchten, sollten also genau auf den Preis schauen und die Entwicklung verfolgen. Denn von den Finanzbehörden ist diese neue Vorgehensweise noch nicht abgesegnet.

Da Silber etwa zur Hälfte ein Industriemetall ist, anders als Gold, sollte die Wirtschaftsentwicklung gerade im Bereich der grünen Energien und der Elektromobilität für einen steigenden Silberbedarf sorgen. Der Kauf von Silberbarren oder -münzen führt zu Lagerkosten, sorgt zudem nicht für Zinsen oder Dividenden. In einem gut sortierten Aktiendepot sollten sich, neben Goldgesellschaften, auch Silberunternehmen befinden, denn dies steigert die Diversifizierung. Unternehmen, die Gold und Silber in ihren Projekten besitzen, sind zum Beispiel Sierra Madre Gold and Silver oder Vizsla Silver.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – punktet besonders mit seinem La Guitarra Projekt in Mexiko, der Wiederbelebung einer früher produzierenden Mine.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – entwickelt sein Hauptprojekt, das hochgradige Silber-Gold-Projekt Panuco, ebenfalls in Mexiko gelegen.

