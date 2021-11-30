SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Zwei Drittel der deutschen Hoteliers sind überzeugt, dass schneller arbeitende und nahtlos integrierte Systeme ihren Jahresumsatz um mindestens 6 Prozent steigern könnten.

16. September 2025, Berlin, Deutschland – Eine aktuelle Studie von SiteMinder, der weltweit führenden Plattform für Gästeakquise und Umsatzsteigerung, zeigt: Zwei Drittel der deutschen Hoteliers sind überzeugt, dass schneller arbeitende und nahtlos integrierte Systeme ihren Jahresumsatz um mindestens 6 Prozent steigern könnten. Für den deutschen Beherbergungsmarkt, der ein Volumen von rund 40 Milliarden Euro umfasst, entspricht dies einem zusätzlichen Potenzial in Milliardenhöhe.

Die im August durchgeführte Befragung von 700 Hoteliers unterschiedlicher Funktionen und Betriebsgrößen in wichtigen internationalen Märkten – darunter 65 Teilnehmer aus Deutschland – beleuchtete die aktuellen Praktiken im Revenue Management, den Einsatz neuer Technologien sowie die zentralen Herausforderungen, mit denen die Branche heute konfrontiert ist.

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Möglichkeit einer sofortigen Reaktion auf Marktveränderungen – etwa Preisänderungen von Wettbewerbern, neue Flugverbindungen oder nachfragestarke Events – zeigte sich die Mehrheit der deutschen Hoteliers optimistisch: 40 Prozent erwarten Umsatzsteigerungen von 6 bis 10 Prozent, 22 Prozent rechnen sogar mit Zuwächsen von 11 bis 15 Prozent. 5 Prozent der Befragten halten ein Plus von bis zu 25 Prozent für realistisch.

Die Umfrage offenbarte auch globale betriebliche und technologische Trends, die die Bereitschaft der Branche zur Innovation unterstreichen:

* Schnelle Markteinführung wird immer wichtiger: Fast alle Hoteliers (93 Prozent) geben an, dass Geschwindigkeit im letzten Jahr an Bedeutung gewonnen hat. 58 Prozent halten sie jetzt für „geschäftskritisch“, und 45 Prozent berichten, dass sie mindestens einmal pro Woche Umsatzchancen verpassen, weil sie nicht schnell genug handeln können.

* Manuelle Prozesse sind nach wie vor weit verbreitet: 36 Prozent geben an, die Preise monatlich oder seltener zu aktualisieren, und 79 Prozent verbringen wöchentlich mehr als 11 Stunden mit Aufgaben, die automatisiert werden könnten.

* Die Akzeptanz von KI steigt: 49 Prozent suchen aktiv nach KI-Lösungen, und 43 Prozent sind offen für KI-gesteuerte Empfehlungen.

Die Veröffentlichung der Studie fällt zeitlich mit der SiteMinder-Sync-Veranstaltung in Sydney zusammen. Dort gab das Unternehmen eine engere Zusammenarbeit mit führenden Property-Management-Systemen (PMS) bekannt. Als erste Partner von SiteMinder UltraSync wurden Cloudbeds, Mews, Oracle und RMS vorgestellt. UltraSync markiert die nächste Generation der Konnektivitätsfunktionen von SiteMinder: Preise, Einschränkungen und Reservierungen werden in Echtzeit zwischen der Plattform und dem PMS einer Unterkunft synchronisiert. So gewinnen Hoteliers mehr Kontrolle über ihre Ertragsstrategien und können Marktchancen deutlich schneller nutzen.

_“Unsere Studie untermauert die Vision, die wir seit vielen Jahren in der Branche vorantreiben: Die Zukunft der Ertragsoptimierung von Hotels liegt in nahtloser Konnektivität, die manuelle Prozesse ersetzt und Erkenntnisse in sofortige Maßnahmen umwandelt“_, erklärt Leah Rankin, Chief Product Officer bei SiteMinder. _“Mit der vereinheitlichenden Integration von UltraSync, die auf einer gemeinsamen Vision mit unseren Partnern basiert, werden Hotels in der Lage sein, so dynamisch zu agieren wie die Märkte, die sie bedienen. Preisentscheidungen fließen automatisch in das PMS ein, während Reservierungsdaten in intelligentere Strategien einfließen und stundenlange manuelle Arbeit in sofortige, smarte Ausführung umwandeln – so können Hotels die Marktdynamik aktiv mitgestalten, anstatt nur auf sie zu reagieren.“_

Das Unternehmen stellte darüber hinaus SiteMinder iQ vor, eine speziell entwickelte KI-Engine, die ihr umfangreiches Datenökosystem in verwertbare Erkenntnisse umwandelt. Mit der Verarbeitung von 130 Millionen Buchungen und 260 Millionen Übernachtungen pro Jahr hat SiteMinder Zugriff auf den umfassendsten historischen und lokalisierten, zukunftsorientierten Datensatz der Welt. SiteMinder iQ bildet künftig das intelligente Rückgrat der Plattform und ermöglicht fundiertere Entscheidungen an jedem Berührungspunkt.

_“Die überwältigende Bereitschaft für KI-Lösungen in dieser Studie zeigt uns, dass die Branche einen Wendepunkt erreicht hat“_, so Rankin weiter. _“Diese Kombination aus Veränderungswillen und technologischen Möglichkeiten schafft eine noch nie dagewesene Chance: eine Zukunft, in der Erkenntnisse direkt in die Praxis übergehen und Hotels ihre Wunschgäste gezielter finden, erfolgreicher binden und optimal zum richtigen Preis bedienen können.“_

Sowohl SiteMinder UltraSync als auch SiteMinder iQ sind für die nächste Ära der SiteMinder Smart Platform vorgesehen, die nahtlose Konnektivität und erweiterte Intelligenz noch tiefer in das Hotel Revenue Management einbettet.

