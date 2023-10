SK CONSULTING Stefan Kühn: Ist der DAX erkältet?

Der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, der zu Beginn dieses Jahres beeindruckende 16.283 Punkte erreichte, erlebt derzeit eine stürmische Phase.

Der September hat sich einmal mehr als schwächster Börsenmonat erwiesen, und die Marktteilnehmer fragen sich besorgt, ob der DAX möglicherweise „erkältet“ ist. Dieser Bericht beleuchtet die Faktoren, die zu dieser unruhigen Phase beitragen, nämlich die steigenden Zinsen und die sinkenden Gewinne aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage.

Der DAX erreichte Anfang des Jahres beeindruckende Höchststände, was von vielen als Zeichen für eine erholte Wirtschaft nach den Turbulenzen der COVID-19-Pandemie angesehen wurde. Doch im September trat eine kritische Marktphase ein, die einige Investoren und Analysten beunruhigt. Ein Grund dafür sind die steigenden Zinsen, die derzeit auf dem Radar sind. Höhere Zinssätze können die Attraktivität von Aktien gegenüber sichereren Anlagen wie Anleihen mindern, da sie potenziell höhere Renditen bieten. Steigende Zinsen könnten also Investoren dazu veranlassen, ihre Aktienpositionen zu überdenken, was den Druck auf den DAX erhöht.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der zum gegenwärtigen Unwohlsein des DAX beiträgt, ist die wirtschaftliche Flaute. Die globale Wirtschaft hat mit den Herausforderungen der Pandemie zu kämpfen, was zu Umsatzrückgängen und Gewinneinbußen in verschiedenen Branchen geführt hat. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung und die Delta-Variante des Virus verstärken die Nervosität der Anleger. In dieser Situation sind die Gewinnerwartungen gedämpft, was sich unmittelbar auf die Kurse am Aktienmarkt auswirkt.

Abhilfe für den „DAX-Schnupfen“ könnte nur durch sinkende Zinsen geschaffen werden. Wenn die Zentralbanken die Zinssätze senken, wird dies die Attraktivität von Anleihen reduzieren und den Anreiz für Investoren erhöhen, in Aktien zu investieren. Niedrigere Zinsen könnten auch die Unternehmensfinanzierung erleichtern, was zu mehr Investitionen und Wachstum führen könnte. Dies würde wiederum den DAX stärken und ihm helfen, sich von seiner derzeitigen Schwächephase zu erholen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Zinspolitik nicht der einzige Einflussfaktor auf den DAX ist. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und geopolitische Ereignisse spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Eine schnelle Lösung für die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist nicht in Sicht, und die Zentralbanken haben begrenzte Spielräume bei der Zinspolitik.

Trotz der aktuellen Herausforderungen sollte man nicht vergessen, dass der DAX in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge erlebt hat, aber auch Phasen des Wachstums und der Erholung. Investoren sind daher gut beraten, ihre Portfolios sorgfältig zu diversifizieren und auf langfristige Anlagestrategien zu setzen, anstatt kurzfristigen Schwankungen allzu viel Bedeutung beizumessen.

Insgesamt ist der DAX derzeit zweifellos von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die steigenden Zinsen und die wirtschaftliche Flaute. Ob er wirklich „erkältet“ ist, bleibt abzuwarten. Die Anleger sollten jedoch die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und auf eine mögliche Erholung vorbereitet sein. Das langfristige Potenzial des DAX und anderer globaler Aktienmärkte ist nach wie vor intakt, und die derzeitige Schwäche könnte sich als vorübergehend erweisen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SK CONSULTING

Herr Stefan Kühn

FLützerathstrasse 178

51107 Köln

Deutschland

fon ..: 0800 5 800 300

web ..: https://www.stefan-kühn.com

email : consulting@stefan-kühn.com

Stefan Kühn ist Ökonom; er befasst sich seit einigen Jahren mit den volkswirtschaftlichen Veränderungen und der Interdependenz der Märkte sowie der politischen Einflussnahme in Bezug auf Unternehmen, Gesellschaft und den Geldmarkt. Er vertritt die These, dass es sich bei makroökonomischen keynesianischen und neu-keynesianischen Modellen meistens um vollständig interdependente ökonomische Systeme handelt, die nicht rekursiv, sondern nur simultan gelöst werden können. Dabei betrachtet er nicht allein rein wissenschaftliche Methoden, sondern bezieht seine Erkenntnisse aus seiner langjährigen Tätigkeit als Unternehmer und Consultant des Managements überwiegend börsennotierter Unternehmen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

SK CONSULTING

Herr Stefan Kühn

FLützerathstrasse 178

51107 Köln

fon ..: 0800 5 800 300

web ..: https://www.stefan-kühn.com

email : consulting@stefan-kühn.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Rael-Bewegung ruft zu einer weltweiten Schweigemeditation für den Frieden auf Volt bringt 1,6 Mio. $ auf, um Downstream-Geschäft mit Graphitanoden weiterzuentwickeln