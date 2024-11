smow gewinnt Deutschen Handelspreis 2024

Der Handelsverband Deutschland (HDE) zeichnet smow mit dem wichtigsten Branchenpreis aus

Leipzig, 14. November 2024 – Das Möbel- und Designunternehmen smow wurde gestern Abend für seine herausragenden Leistungen im deutschen Einzelhandel mit dem renommierten Deutschen Handelspreis 2024 ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie „Mittelstand“ würdigt insbesondere smows „einzigartiges digital-stationäres Konzept, die zukunftsorientierte Expansion und die außergewöhnliche Kundenorientierung.“

Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des Handelskongresses Deutschland in Berlin statt. Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Alexander von Preen, überreichte die Auszeichnung an smow-CEO Michael Petersen sowie an Martina Stadler, Geschäftsführerin von smow Leipzig, stellvertretend für alle smow Stores. „Durch die enge Kundenbetreuung vor Ort schafft das Unternehmen starke und nachhaltige Kundenbeziehungen“, heißt es in der Begründung der Jury.

„Wir danken dem Handelsverband und der Jury für diese besondere Anerkennung. Unsere drei Säulen – Stores vor Ort, Onlineshop und Projektgeschäft – sind das Fundament unseres Unternehmens. Sie erlauben es uns, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen einzugehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die inspirieren und höchste Qualität garantieren. Diese Auszeichnung ist für uns Herausforderung und Bestätigung zugleich, die Zukunft des Einrichtens aktiv mitzugestalten,“ erklärte Petersen bei der Preisverleihung.

Als einer der führenden Händler für Designmöbel in Deutschland kombiniert smow eine benutzerfreundliche digitale Einkaufsplattform mit dem Beratungsangebot in den smow Stores in allen großen deutschen Städten. Nach der Eröffnung der ersten beiden Showrooms in Leipzig und Chemnitz entschied man sich bereits 2008, einen eigenen Onlineshop zu etablieren – ein früher Schritt in Richtung Synergie aus stationärem und digitalem Handel. Darin liegt die Innovationskraft des Unternehmens. Die strategische Kombination von Stores, Online-Angebot und Projektdienstleistungen ermöglicht es, flexibel und zukunftsweisend auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Mit der großen Auswahl an Designmöbeln, schnellen Liefermöglichkeiten und einem einfachen Bestellprozess sorgt der smow Onlineshop für ein reibungsloses digitales Kundenerlebnis. Die Präsenz in mittlerweile 18 Städten bietet darüber hinaus das haptische Einkaufserlebnis und die Möglichkeit der individuellen Beratung. Mit seinen Planungsteams vor Ort realisiert smow kreative und nachhaltige Einrichtungskonzepte für Wohnlösungen oder Büroumgebungen.

Der Deutsche Handelspreis bestätigt smows Vorreiterrolle in der Möbelbranche und bekräftigt die richtungsweisende Unternehmensstrategie.

