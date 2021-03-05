So etablieren Unternehmen eine KI mit Verantwortung – 5 Tipps von Baggenstos

Verantwortungsvolle KI-Einführung: Das Schweizer IT-Unternehmen Baggenstos zeigt, wie Organisationen durch klare Regeln, Transparenz und Schulung eine ethische und sichere KI-Nutzung etablieren.

Der Einsatz von KI ist weit mehr als ein technologisches Thema – er betrifft Kultur, Prozesse und Führung. „KI sollte mit den Menschen zusammenarbeiten, nicht an ihnen vorbei“, erklärt Sven Heeb, Team Lead Project Manager bei Baggenstos. „Nur wenn Vertrauen und Verständnis vorhanden sind, kann KI ihr Potenzial entfalten.“

Baggenstos empfiehlt fünf zentrale Prinzipien, um KI verantwortungsvoll zu etablieren: Erstens Human-in-the-Loop, also die Sicherstellung menschlicher Kontrolle über KI-Entscheidungen. Zweitens Transparenz, damit Zweck, Datenquellen und Entscheidungslogik nachvollziehbar bleiben. Drittens Datenschutz und Sicherheit, um Schatten-KI und ungewollte Datenfreigaben zu verhindern. Viertens Bias-Prävention, um Verzerrungen in Trainingsdaten zu erkennen und zu minimieren. Und fünftens Schulung und Bewusstsein, damit Mitarbeitende die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie verstehen.

In ihren Beratungsprojekten unterstützt Baggenstos Unternehmen dabei, klare KI-Policies zu entwickeln, Verantwortlichkeiten zu definieren und Copilot sicher in den Alltag zu integrieren. So entsteht eine nachhaltige KI-Kultur, die Produktivität steigert – ohne ethische Prinzipien zu kompromittieren.

Über Baggenstos

A. Baggenstos & Co. AG ist ein führender Schweizer IT-Dienstleister mit über 100 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen unterstützt KMU bei Cloud-, Security- und KI-Lösungen – sicher, pragmatisch und nachhaltig.

