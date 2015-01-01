Softproof = Spectraproof

Das Thema Softproof wird für den Verpackungsdruck, bei großen Druckereien und in der Druckvorstufe immer wichtiger. Denn Softproof ist schnell, präzise und spart viel Geld.

Die Art und Weise, wie Druckvorstufen und Freigabeprozesse in der Druckindustrie gehandhabt werden, erfährt durch die innovative Softwarelösung Spectraproof® aus dem Hause [Lacunasolutions] eine signifikante Weiterentwicklung. Spectraproof® kombiniert spektrale Mathematik mit präzisem ICC-Colormanagement und ermöglicht damit ein Höchstmaß an Farbverbindlichkeit im digitalen Softproof-Verfahren.

Softproof-Technologie und Funktionen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Softproof-Systemen, die oft an die Grenzen des CMYK-Farbmodells gebunden sind, zeichnet sich Spectraproof® durch seine spektrale Arbeitsweise aus. Die Software ist in der Lage, nicht nur Prozessfarben (CMYK), sondern beliebige Sonderfarben wie PANTONE, HKS und andere präzise am Bildschirm zu simulieren. Eigene Sonderfarben können auch direkt in der Software eingemessen werden. Zusätzlich werden N-Kanal ICC Profile und Extended Gamut Printing unterstützt.

Zu den Schlüsselfunktionen gehören:

o Spektrale Farbvorhersage: Genaue Berechnung des Zusammendrucks von Prozess- und Sonderfarben.

o Materialsimulation: Fotorealistische Darstellung verschiedener Bedruckstoffe und Auflagenpapiere, aber auch von Lacken, Primer und sogar Gold- oder Heißfolienprägungen.

o Farbverbindlichkeit und Validierung: Die Software ermöglicht die Erstellung von Zertifizierungsberichten, die alle relevanten Parameter wie Datum, Uhrzeit, Betrachtungsbedingungen und Delta-E-Werte dokumentieren. Dies schafft eine beispiellose Transparenz und Sicherheit im Freigabeprozess.

o Hardware-Integration: Zur Kalibrierung und Messung können handelsübliche Spektralfotometer von X-Rite, Techkon oder KonicaMinolta verwendet werden, um höchste Präzision zu gewährleisten. Zusätzlich werden Colorimeter von Calibrite und die Sensoren von EIZO unterstützt.

o Workflow-Optimierung: Export- und Importfunktionen für vollständige Auftragscontainer, die alle relevanten Farb- und Metadaten enthalten, vereinfachen die Kommunikation zwischen verschiedenen Standorten oder zwischen Agenturen und Druckereien erheblich

Vorteile für die Druckindustrie:

Der Einsatz von Spectraproof® rationalisiert die Druckvorstufenprozesse und senkt die Kosten durch die Reduzierung physischer Digitalproofs. Die Möglichkeit, farbverbindliche Entscheidungen direkt am Monitor zu treffen – auch im Home-Office dank kompakter Betrachtungsstationen – beschleunigt die Freigabeketten immens.

Verfügbarkeit:

Spectraproof® ist als Standalone-Lösung erhältlich und kann in bestehende Workflows integriert werden. Interessenten haben die Möglichkeit, die Software zu kaufen oder zu mieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers Lacunasolutions und auf der Softproof Website softproof.com.

Spectraproof auf dem ColorManagement Symposium 2026 in München:

„Wir freuen uns, unsere Lösung und Neuerungen einem Fachpublikum auf dem CMS 2026 vorzustellen“, so Alexander Demmler, Geschäftsführer von Lacunasolutions. „Unsere Lösung stellt sicher, dass das, was der Kunde am validierten Monitor sieht, exakt dem entspricht, was später gedruckt wird, selbst bei komplexen Sonderfarben, Substraten und Veredelungsverfahren.“

Das CMS der Fogra gilt als eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen für Experten aus Druckvorstufe, Druck und Medienproduktion. Der Stand von Spectraproof® bietet die Gelegenheit für persönliche Gespräche und detaillierte Einblicke. Merken Sie sich diesen Event vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lacunasolutions

Herr Alexander Demmler

Götzinger Strasse 54

83417 Kirchanschöring

Deutschland

fon ..: 08685/778665

web ..: https://lacunasolutions.com

email : news@lacunasolutions.com

Lacunasolutions bietet seit 30 Jahren Soft- und Hardware Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen in der graphischen Industrie an. Schwerpunkte sind unter anderem die Themen Softproof, Workflow und Automatisation sowie LED Normlicht, sowohl mit Standard Geräten als auch nach Kundenwunsch gebaute Lösungen.

Im Gegensatz zu traditionellem ICC-Farbmanagement berechnet Spectraproof® Farben spektral und erreicht höchste Präzision bei der Darstellung von Sonderfarben wie PANTONE, Substraten und Veredelungen. In Kombination mit kalibrierten Monitoren und Normlicht entsteht ein ganzheitliches und modernes System für den farbverbindlichen Workflow. Dabei bleibt es aber offen für eine schnelle Integration in bestehende Umgebungen. XML Jobtickets, Postprocessing Optionen und Integrationen mit ESKO, Hybrid, GMG, CGS und andere runden die Lösung ab.

Das macht Lacunasolutions zum führenden Anbieter für hochwertiges, zuverlässiges Softproofing.

