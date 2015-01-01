Sonnenschutzdächer für Außengeräte: SCHRAMM GmbH bietet Baureihe WSD für Freiluftanwendungen

Empfindliche Außengeräte sind Sonne, Hitze und Witterung ausgesetzt. Die SCHRAMM Baureihe WSD schützt zuverlässig und unterstützt einen stabilen Betrieb im Freien.

Frankfurt am Main / Lauterbach, März 2026 – In zahlreichen Industriebereichen stehen Messgeräte, Sensoren und Kleingehäuse dauerhaft im Freien. Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse können dort nicht nur die Lebensdauer, sondern auch die Funktion empfindlicher Komponenten beeinträchtigen. Die SCHRAMM GmbH hat mit der Baureihe WSD eine Serie von Sonnenschutzdächern entwickelt, die genau hier ansetzt: Sie schützt freistehende Geräte vor thermischer Belastung und sorgt für einen stabilen Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen.

Konstruktion und Materialauswahl

Die Dächer bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK -Polyester SMC). Die Schutzdächer helfen dabei, Temperaturspitzen aus direkter Sonneneinstrahlung deutlich abzumildern und schützen das darunterliegende Gerät zusätzlich vor Niederschlag. Durch das Material GFK sowie ihre glatte Oberfläche sind die Dächer pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen. Die Elemente sind in mehreren Größen verfügbar und lassen sich je nach Ausführung direkt am Gerät oder über Haltesysteme an Masten und Wandträgern befestigen. Die Montage ist einfach und kann bei bestehenden Anlagen nachgerüstet werden.

Flexibel einsetzbar

Die Dächer der Serie WSD kommen überall dort zum Einsatz, wo Geräte nicht dauerhaft ungeschützt bleiben dürfen. Typische Anwendungen finden sich in der Ol-, Gas- und Chemieindustrie sowie der Energietechnik. Besonders empfindliche Geräte wie Transmitter, Klemmdosen, Gasdetektoren oder andere kleine Messgerät profitieren von einer Abschirmung, da die Überhitzung durch direkte Einstrahlung die Messgenauigkeit beeinflussen und zu Ausfällen führen kann. Die Nachrüstung ist auch bei bestehenden Installationen einfach umsetzbar.

„Die Erfahrung zeigt, dass schon einfache konstruktive Maßnahmen viel zur Stabilität von Geräten in Außeninstallationen beitragen können“, sagt Markus Tacke, Geschäftsführer der SCHRAMM GmbH. „Mit der WSD-Serie liefern wir eine unkomplizierte Lösung für ein alltägliches Problem bei Feldgeräten.“

Über die SCHRAMM GmbH

Die SCHRAMM GmbH wurde 1947 gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main und Lauterbach (Hessen). Als zertifizierter Lieferant internationaler Konzerne fertigt das Unternehmen Schaltschranksysteme aus GFK, Edelstahl und Aluminium sowie Industrieheizungen und Blechverarbeitungslösungen. Mit hoher Beratungskompetenz, Innovationskraft und Qualitätsstandards begleitet SCHRAMM Kunden aus Industrie und Kommunen bei anspruchsvollen Projekten. Weitere Informationen unter: www.schramm-gmbh.de/schaltschranksysteme

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHRAMM GmbH

Herr Markus Tacke

Flinchstraße 18a

60388 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 42007 0

web ..: https://www.schramm-gmbh.de/

email : info@schramm-gmbh.de

