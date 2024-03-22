  • SOS Flugverspätung laut Finanztip-Test 2026 bestbewertetes Inkassoportal für Fluggastrechte

    SOS Flugverspätung gehört laut aktueller Auswertung von Finanztip zu den besten Inkassodienstleistern im Bereich Fluggastrechte.

    BildSOS Flugverspätung gehört laut aktueller Auswertung von Finanztip (April 2026) zu den führenden Anbietern im Bereich Fluggastrechte – und überzeugt insbesondere im Inkasso-Modell als beste Empfehlung. In dem umfassenden „Fluggasthelfer-Test 2026“ hebt Finanztip SOS Flugverspätung ausdrücklich als besonders verbraucherfreundlichen und kostengünstigen Anbieter hervor.

    Besondere Empfehlung durch Finanztip

    Unter den von Finanztip empfohlenen Inkassodienstleistern sticht SOS Flugverspätung besonders hervor. In der Bewertung heißt es:

    _“Besonders überzeugt hat uns der Fluggasthelfer SOS Flugverspätung. Das Unternehmen aus Berlin ist eine gute Adresse für Fluggäste. Es ist seit fast zehn Jahren auf dem Gebiet der Fluggastrechte tätig. Der Anbieter kommt ohne Zusatzgebühren aus und ist auch deshalb vergleichsweise günstig. Die meisten unserer Kriterien hat das Unternehmen sehr gut erfüllt.“ _

    Mit 87,5 von 112 möglichen Punkten erreicht SOS Flugverspätung ein sehr gutes Ergebnis und positioniert sich damit klar im Spitzenfeld der untersuchten Anbieter.

    Günstigster Anbieter im Kostenvergleich

    Auch im direkten Preisvergleich liegt SOS Flugverspätung an der Spitze. Für einen Beispielfall mit 600 Euro Entschädigung fallen laut Finanztip lediglich 142,20 Euro Kosten (inkl. MwSt.) an. Damit ist SOS Flugverspätung der günstigste Anbieter unter den Empfehlungen.

    Andere Anbieter verlangen im Vergleich deutlich höhere Provisionen, teils bis zu 50 Prozent der Entschädigungssumme. SOS Flugverspätung setzt bewusst auf transparente und faire Konditionen ohne versteckte Zusatzgebühren.

    Verbraucherfreundliches Inkasso-Modell im Fokus

    Im Inkasso-Modell setzt SOS Flugverspätung konsequent auf Verbraucherinteressen:

    * Keine Vorleistung für Kundinnen und Kunden
    * Zahlung nur im Erfolgsfall
    * Transparente Prüfung der Ansprüche anhand von Rechtsprechung und Flugdaten
    * Durchsetzung auch vor Gericht, falls erforderlich

    Besonders positiv bewertet Finanztip zudem Kriterien wie den Verzicht auf unnötige Forderungsabtretungen sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Vergleichsangeboten und möglichen Zinsen.

    Die gesamte Pressemitteilung finden Sie auch auf unserer Website im PDF-Format.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SOS Flugverspätung
    Herr Markus Meeth
    Mauerstraße 66
    10117 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 213003291
    fax ..: 030 213003298
    web ..: https://sos-flugverspaetung.de
    email : info@sos-flugverspaetung.de

    SOS Flugverspätung ist ein auf Fluggastrechte spezialisierter Dienstleister. Das Unternehmen unterstützt Passagiere bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Entschädigung nach EU-Fluggastrechteverordnung, etwa bei Verspätungen, Flugannullierungen oder Nichtbeförderungen. Der Service ist für Kund:innen risikofrei: Nur im Erfolgsfall fällt eine Gebühr an. Mit fundierter rechtlicher Expertise und digitaler Fallbearbeitung sorgt SOS Flugverspätung dafür, dass Reisende ihre Rechte schnell, unkompliziert und ohne bürokratische Hürden durchsetzen können.

    Pressekontakt:

    SOS Flugverspätung c/o SOS Recht GmbH
    Frau Olivia Wykretowicz
    Mauerstraße 66
    10117 Berlin

    fon ..: 030 213003291
    email : ow@mueller.legal


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