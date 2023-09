Spezial-Laborcontainer von ELA für UPM Biochemicals

Die UPM Biochemicals GmbH baut in Leuna/Sachsen-Anhalt eine weltweit einzigartige Bioraffinerie. ELA Raumsysteme begleiten Aufbau und den Anlauf der Anlage.

In einer neuen Raffinerie in Leuna wird UPM Biochemicals künftig nachhaltige Biochemikalien herstellen. Die auf Basis von Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellten chemischen Grundstoffe ersetzen fossile Bestandteile bei der Herstellung von Kunststoffen, Harzen, Klebstoffen oder Waschmitteln und helfen so, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Ende 2023 vorgesehen und die Produktion wird im Jahr 2024 hochgefahren.

Die UPM-Qualitätssicherung begleitet den Aufbau und den Anlauf der Bioraffinerie und kommt für zunächst fünf Jahre in einem mobilen Raumsystem von ELA Container unter. Die zweigeschossige Anlage aus 60 extra breiten ELA Premiumcontainern und zwei Tiefkühlcontainern bietet eine Nutzfläche von rund 1.100 Quadratmetern. Darin finden insbesondere Labore, aber auch Büroräume, Besprechungsbereiche, Sozialräume mit Einbauküche, Umkleiden sowie Sanitär- und WC-Räume Platz. Zusätzlich gibt es einen Lagerbereich und Technikräume. Die Raummodule sind über Flur- und Treppenhauscontainer miteinander verbunden.

„Die Labore im ELA Raumsystem werden eine zentrale Rolle bei der Inbetriebnahme und der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Bioraffinerie spielen“, sagt Dr. Konrad Gebauer, Head of Process Development bei UPM Biochemicals, Leuna. Die Zusammenarbeit mit ELA Container habe es ermöglicht, innerhalb weniger Monate Labore nach dem aktuellen Stand der Technik zu planen, aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Die weiße Innenausstattung sowie großflächige Kunststoff-Drehkipp-Fenster sorgen für helle Räume und viel Tageslicht. Die Isolierverglasung mit Rollläden und eine LED- Beleuchtung mit angenehmer Lichtfarbe tragen ebenso wie unterschiedlich gestaltete Bodenbeläge zum Wohlfühlen bei. Rauchwarnmelder sorgen für zusätzliche Sicherheit. Eine Besonderheit der mobilen Raumlösung für UPM Biochemicals sind die Ausstattung mit moderner und hochwertiger Labortechnik sowie die großzügige Innenhöhe von 2,75 Metern. Die Anlieferung der Raummodule erfolgte wie bei ELA üblich durch firmeneigene Spezial-Lkw mit Ladekran. Aufbau und Montage bis zur schlüsselfertigen Übergabe wurden von erfahrenen ELA Montageteams ausgeführt.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das UPM Biochemicals uns am Standort Leuna entgegenbringt“, sagt ELA Projektmanagerin Aileen Timmer. Bereits seit 2020 seien ELA Büro-, Umkleide- und Kantinencontainer vor Ort im Einsatz. „Die aktuelle Spezialcontainer-Laboranlage der UPM-Qualitätssicherung ist auch für uns ein besonderes Projekt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 60.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 22 Standorten und über 1.400 Mitarbeitenden, darunter 60 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

