Sportcation im sportlichsten Resort der Malediven: Sporturlaub im Kandima Maldives

Sich im Urlaub richtig auspowern? Studien* haben bestätigt: Schon jetzt treiben zwei von drei Urlaubern bewusst Sport und 30 % planen sogar einen reinen Sporturlaub.

Hauptmotivatoren dafür sind geistige Gesundheit und die Angst vor dem Zunehmen.

Kandima Maldives, das sportlichste Resort der Malidiven, ist für einen Sporturlaub perfekt:

Das paradiesische Inselresort bietet eine unglaubliche Vielfalt. So ist Im Sportangebot des Kandima Maldives sicher für jeden etwas dabei, damit einem aktiven Sporturlaub nichts im Weg steht. Langeweile ist im Kandima ein Fremdwort: Egal ob Geschwindigkeit, Action, Adrenalin, Wettkampf oder Meditation – hier gibt es „Action-cation“ unter Wasser, auf dem Wasser, an Land und in der Luft – also fast nichts, was es nicht gibt an Sportaktivitäten und dies teils sogar 24 Stunden.

Das Kandima Maldives ist eine Lifestyle-(Desti)Nation im Dhaalu-Atoll, einem wahren Tauch- und Wassersport Eldorado. Gleich 32 fantastische Tauchplätze locken im Umkreis zum Tauchen oder Schnorcheln. Die Tauchschule bietet alles vom Anfänger- bis zum Rescue-Kurs. Für fortgeschrittene Unterwasserliebhaber locken Tauch-Highlights in der Nacht, in den Tiefen, in Höhlen oder beim Strömungstauchen. Das Sportzentrum AQUAHOLICS bietet auch über Wasser eine große Auswahl an Aktivitäten wie Kite-Surfen, Windsurfen, Wake Boarding, Wasserski, Jet Ski oder Kayak fahren, Segeln oder auch Hochseefischen.

Das BURN Fitness Center, ein Fitnesspavillon für vielfältige Yoga und Pilates-Kurse, Tennis-, Badminton- und Beachvolleyball-Plätze direkt neben dem Meer. Einer der längsten Außenpools der Malediven lädt zum Eintauchen und der drei Kilometer lange Strand zum Joggen oder zum Radfahren ein.

Und da beim Spielen Sport doppelt Spaß macht, ist auch das Angebot an Sportspielen und Mannschaftssportarten im Kandima besonders groß. Es gibt Angebote für Fußball, Volley- oder Beachvolleyball. Für Tennisfans gibt es die renommierte Sunball Tennis Academy mit einem breiten Angebot: Einzel-, Partner- oder Gruppenunterricht für alle Niveaus vom Anfänger bis zum Turnierspieler, Kurse und Camps für Kinder und Jugendliche, Einzel-, Doppel- und Kinderturniere sowie wöchentliche Gruppenstunden, um sich am Tennisschläger auszuprobieren.

Auch der Himmel über dem Kandima bleibt von der Sportbegeisterung nicht verschont: Für Gäste auf der Suche nach dem besonderen Adrenalin-Kick bietet das Kandima als ultimativen Adrenalin-Booster Skydiving und Parasailing an – das Richtige für aktive Fallschirmspringer, Abenteuer-Enthusiasten oder Anfänger, die einfach mal mit einem der erfahrenen Lehrer Tandem springen wollen.

Und auch die kleinen VIPs können im Kandima einen vielseitigen Aktivurlaub erleben und sich richtig auspowern. Während die Eltern ihre Zeit beim Sport genießen, stehen den Kids jederzeit die vielfältigen Spiel- und Spaß-Möglichkeiten des Kandilands, einem der größten Kidsclubs der Malediven, offen.

