Spritpreis-Schock in der Eventlogistik: Wie Touren planbar bleiben

Die europäische Event- und Live-Entertainment-Branche steht unter wirtschaftlichen Druck.

Innovative Logistikkonzepte statt reiner Preisanpassungen sind gefragt.

Ort/Datum: Kürten / Neu-Ulm, 02. Juni 2026

Die europäische Event- und Live-Entertainment-Branche steht unter wirtschaftlichen Druck.

Stark volatile Kraftstoffpreise und strengere europäische Umweltauflagen belasten die Budgets internationaler Großproduktionen und Corporate Events spürbar. Da Terminpläne im Live-Sektor unumstößlich sind – getreu dem Branchencredo „The Show Must Go On“ -, sind innovative Logistikkonzepte statt reiner Preisanpassungen gefragt. Die BKD Service GmbH, spezialisierter Partner für europaweite Event- und Tourneelogistik, begegnet dieser Kostenfalle mit einer konsequenten Effizienzstrategie.

Effizienz durch Geografie: Minimierung von Leerkilometern

„Kraftstoffkosten sind ein externer Faktor, den wir nicht direkt kontrollieren können. Aber wir kontrollieren die Effizienz des Transports und die strategische Routenführung“, erklärt Kamil Di Muro, Managing Director und Gesellschafter der BKD Service GmbH. Das Fundament, um unproduktive Leerfahrten zu eliminieren, bildet die duale Standortstrategie des Unternehmens. Mit zentralen Logistik-Hubs in Kürten bei Köln und in Neu-Ulm deckt BKD die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands und Mitteleuropas ab. Diese geografische Aufteilung verkürzt die Anfahrtswege zu den großen europäischen Venues, Messezentren und Produktionsstätten drastisch und schont direkt Ressourcen.

„Gerade bei eng getakteten kontinentalen Tourneen und Corporate Events entscheidet die logistische Vorplanung über die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts. Jeder verhinderte Leerkilometer schützt direkt das Budget unserer Kunden.“ _“ Kamil Di Muro, BKD Service GmbH_

Spezialtechnik und High-End-Telematik gegen die Kostenfalle

Neben der Standortwahl sorgt der gezielte Einsatz spezialisierter Transporttechnik für spürbare Verbrauchsvorteile. Die luftgefederten Mega-Kofferfahrzeuge der BKD-Flotte sind nicht nur explizit auf den Schutz hochempfindlicher Medientechnik, Event-Hardware und Bühnenelemente ausgelegt. Sie werden über modernste Telematik- und intelligente Dispositionssysteme gesteuert. Dadurch wird der Treibstoffverbrauch pro transportierter Equipment-Einheit kontinuierlich optimiert.

Logistisches Rückgrat für E-Gaming-Riesen und internationale Agenturen

Dass sich diese strategische Effizienz auszahlt, zeigt der Blick auf die internationalen Projekte. Großküchen, Produktionsdienstleister und renommierte Live-Marketing-Agenturen vertrauen im Hintergrund auf die Transport-Expertise aus Kürten bei Köln. Neben der Abwicklung logistischer Zusatzeffekte bei kontinentalen Großtourneen etabliert sich BKD zunehmend als Schlüsselpartner in der boomenden

E-Gaming-Szene. So steuert das Logistikunternehmen europaweite Transporte für Branchengrößen wie Riot Games und die ESL Gaming, um deren hochkomplexe Arena-Events und Live-Übertragungen technisch termingerecht zu realisieren.

Inhouse-Zollabwicklung als entscheidender Zeit- und Kostensparer

Bei paneuropäischen Produktionen sowie Transporten in Nicht-EU-Staaten wie das Vereinigte Königreich (UK) oder die Schweiz führen unvorhergesehene Verzögerungen an den Außengrenzen schnell zu extrem kostspieligen Kettenreaktionen. BKD fängt dieses Risiko durch eine spezialisierte Inhouse-Zollabwicklung mittels Carnet ATA auf. Durch die fehlerfreie, behördliche Vorab-Abwicklung direkt im eigenen Hause werden Wartezeiten an den Grenzen eliminiert. Das verhindert nicht nur personelle Mehrstunden, sondern reduziert durch das Vermeiden von unnötigen Standzeiten mit laufenden Aggregaten auch den Kraftstoffverbrauch.

In einer Marktphase, in der in der Eventwirtschaft jeder Cent kalkuliert werden muss, beweist BKD Service, dass moderne Eventlogistik weit über den reinen Transport hinausreicht: Sie fungiert als strategisches Fundament für den reibungslosen Erfolg internationaler Kultur-, Corporate- und Gaming-Events in ganz Europa.

Über die BKD Service GmbH: Die BKD Service GmbH ist ein führender, spezialisierter Logistikdienstleister für Eventlogistik, Tourneetransporte, Corporate Events sowie Messe- und Spezialtransporte in Europa. Mit einer spezialisierten Flotte aus Mega-Kofferfahrzeuge und strategischen Standorten in Kürten (Köln) und Neu-Ulm bei Ulm realisiert das Unternehmen hochkomplexe logistische Projekte für namhafte Event-Agenturen, Produktionsfirmen und E-Gaming-Veranstalter.

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Herr Aleksandar Zeba

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BKD Service GmbH

Herr Kamil Di Muro

Otto-Renner-Straße 11

89231 Neu-Ulm

fon ..: +49 (0) 1511 7901210

email : k.dimuro@bkdservice.de

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