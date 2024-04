Stefan Kühn: Das Goldlöckchen-Szenario – Ein Blick auf die Aktienmärkte

Die massiven Kursanstiege an den Aktienmärkten werden derzeit mit dem so genannten Goldlöckchen-Szenario erklärt.

Dieses in Anlehnung an das englische Kindermärchen „Die drei Bären“ benannte Prinzip bezieht sich auf eine Situation, in der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weder zu heiß noch zu kalt, sondern genau richtig sind – ähnlich dem Brei, den Goldlöckchen bevorzugt. Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Vorstand der AUTARK AG, Stefan Kühn, erklärt: „Der Begriff der „richtigen Temperatur“ wird mittlerweile in verschiedenen Disziplinen wie der Entwicklungspsychologie, der Biologie, der Astronomie, der Ökonomie und der Technik verwendet.

In der Ökonomie beschreibt ein Goldlöckchen-Szenario eine Phase moderaten Wirtschaftswachstums und niedriger Inflation, die eine marktfreundliche Geldpolitik ermöglicht. Diese Bedingungen sind auch für die Finanzmärkte äußerst günstig, wie die Rekordserie des DAX zeigt. Im Februar 2024 eilte der deutsche Leitindex von Rekord zu Rekord, und ein Ende der Erfolgsserie ist nicht abzusehen, auch wenn eine Verschnaufpause angebracht ist.

Die niedrigen bzw. sinkenden Zinsen führen zu einer Ausweitung der Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) und zu einem Rückgang der Risikoprämie. Die gute Kursentwicklung hat zudem zur Folge, dass immer mehr Mittel aus niedrig verzinsten Barmitteln und Anleihen in Aktien umgeschichtet werden.

Diese Entwicklung spiegelt die Reaktion der Anleger auf ein Umfeld mit moderatem Wachstum und stabilen Preisen wider. In einem solchen Szenario gelten Aktien als attraktive Anlageklasse, da sie potenziell höhere Renditen bieten als festverzinsliche Wertpapiere oder Bargeld.

Die anhaltende Rallye an den Aktienmärkten wird jedoch von einigen Experten mit Vorsicht betrachtet. Sie warnen davor, dass eine Überhitzung der Märkte oder unvorhergesehene Ereignisse zu einer plötzlichen Korrektur führen könnten. Daher sei es wichtig, dass Anleger ihre Portfolios diversifizieren und Risiken sorgfältig abwägen.

Trotz dieser Warnungen ist das Gold Locks-Szenario derzeit das vorherrschende Narrativ an den Märkten. Die Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen und ein moderates Wirtschaftswachstum veranlasst die Anleger, weiterhin in Aktien zu investieren und die Rallye an den Aktienmärkten zu befeuern.

Insgesamt ist das Goldlöckchen-Szenario ein Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen können. Es zeigt, wie wichtig eine ausgewogene Geldpolitik und ein stabiles wirtschaftliches Umfeld für das Wohlergehen der Märkte sind. Doch wie jede Geschichte hat auch das Goldlöckchen-Szenario ein Ende. Es bleibt abzuwarten, ob die aktuellen Bedingungen weiterhin so günstig bleiben oder ob sich das Märchen bald ändern wird.

Stefan Kühn fasst zusammen: Das Goldlöckchen-Szenario mit moderatem Wirtschaftswachstum, niedriger Inflation und einer marktfreundlichen Geldpolitik hat die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten beflügelt. In dieser Phase haben Anleger verstärkt in Aktien investiert und traditionelle sichere Häfen wie Bargeld und Anleihen gemieden. Die Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen und attraktive Renditen treibt die Rally weiter an. Doch wie in jedem Märchen gibt es auch hier Potenzial für unvorhergesehene Wendungen. Anleger sollten daher wachsam bleiben und ihre Portfolios diversifizieren, um auf mögliche Veränderungen vorbereitet zu sein.

