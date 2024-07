Steuerberater Andreas Görlich triumphiert beim internationalen Speaker Slam mit „Steuern sind sexy“

Mit Witz und Wissen: Beim internationalen Speaker Slam sorgte Andreas Görlich mit seinem Vortrag „Steuern sind sexy“ für Lacher und Denkanstöße und begeistert damit die Jury als auch das Publikum!

Der internationale Speaker Slam, ein renommierter Rednerwettstreit, bei dem Teilnehmer aus aller Welt in kürzester Zeit ihre Themen präsentieren, fand am 23. Juli 2024 in Mastershausen statt. Mit 80 talentierten Rednern aus verschiedenen Kategorien ist es eine Plattform für eine breite Palette an Themen, von Wirtschaft über Wissenschaft bis hin zu persönlichen Geschichten. Die Herausforderung: In nur zwei Minuten das Publikum und die Jury zu begeistern. Das Mikrofon schaltet sich nach genau zwei Minuten ab, sodass jeder Moment zählt.

Steuerberater Andreas Görlich brachte das Publikum mit seinem Vortrag „Steuern sind sexy“ zum Lachen und Nachdenken. Mit einem Augenzwinkern stellte er klar, dass Steuern in der Beliebtheitsskala irgendwo zwischen Zahnarztbesuchen und chronischem Durchfall rangieren – ungefähr so attraktiv wie Fußpilz in der Sauna. Doch Görlich setzte dem verstaubten Image der Steuerwelt etwas entgegen: Wer das nötige Steuerwissen hat, kann dafür sorgen, dass mehr vom eigenen hart verdienten Geld im eigenen Portemonnaie bleibt, anstatt in der Staatskasse zu verschwinden. Und was könnte sexier sein als das?

Mit einer erfrischenden Mischung aus Humor und fundiertem Wissen zeigte Görlich, dass fehlendes Steuerwissen teuer werden kann. Er rief die Zuhörer dazu auf, ein „Steuern-sind-sexy-Mindset“ zu entwickeln. Sein humorvoller Appell, mehr über Steuern zu lernen und somit mehr Geld zu behalten, überzeugte sowohl die Jury als auch das Publikum, was ihm den ersten Platz in der Kategorie „Recht“ einbrachte.

Andreas Görlich ist Steuerberater, Autor und Speaker mit einer Mission: Er will die oft als trocken verschriene Welt der Steuerparagrafen für jeden verständlich und unterhaltsam machen. Mit seinen humorvollen Ratgebern wie „Steuern, aber lustig“ und „Steuerwissen2go“ sowie seinen praxisnahen Seminaren hat er bereits zehntausende Selbstständige erfolgreich beim Steuern sparen unterstützt. Dank seiner Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen, ist Görlich ein gefragter Experte in der Existenzgründer-Szene geworden.

Mit seinem Erfolg beim Speaker Slam zeigt Andreas Görlich einmal mehr, dass Steuern alles andere als langweilig sind – wenn man sie mit der richtigen Portion Humor anpackt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steuern aber lustig Verlag GmbH & Co. KG

Herr Andreas Görlich

Römerstraße 50

64401 Groß-Bieberau

Deutschland

fon ..: 0800 1975 1975

web ..: http://www.steuern-aber-lustig.de

email : hallo@steuern-aber-lustig.de

Der Steuern aber lustig Verlag ist ein Fachverlag, der sich auf Ratgeber und Seminare für Existenzgründer und Jungunternehmer spezialisiert hat. Unsere Mission: Wir wollen Jungunternehmern auf ihrem unternehmerischen Weg unterstützen, in dem wir notwendiges Fachwissen praxisbezogen und leicht verständlich aufbereiten. Wir haben uns dem klaren Ziel verpflichtet, Wissenswertes kurz und knapp zu erklären, ohne überflüssige Theorie und Juristendeutsch, dafür mit vielen alltagstauglichen Tipps und Handlungsempfehlungen. Von der Praxis für die Praxis ist unser Leitgedanke.

