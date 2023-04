stiebel-eltron.at – Wärmepumpenheizungssysteme

Wärmepumpenheizungssysteme sind eine immer beliebter werdende Option für die Beheizung von Wohngebäuden und anderen Immobilien. Sie nutzen die Umgebungswärme, um das Haus zu beheizen und reduzieren dadurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Emissionen von Treibhausgasen. Das Prinzip einer Wärmepumpe ist einfach: Sie entzieht der Umgebung Wärme und gibt diese dann in das Heizsystem des Hauses ab. Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, darunter Luft-Wasser-Wärmepumpen, Erd-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen.

Die Wahl hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie der Geologie des Standorts oder den Vorlieben des Hausbesitzers. Wärmepumpenheizungssysteme bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Heizsystemen. Zum einen sind sie sehr energieeffizient und können den Energieverbrauch um bis zu 50% reduzieren. Zum anderen sind sie sehr umweltfreundlich, da sie keine CO2-Emissionen verursachen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein weiterer Vorteil von Wärmepumpenheizungssystemen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen haben sie eine längere Lebensdauer und sind weniger anfällig für Defekte. Darüber hinaus sind sie sehr leise und erzeugen kaum störende Geräusche im Betrieb. Allerdings gibt es auch einige Nachteile von Wärmepumpenheizungssystemen. Zum einen sind sie in der Anschaffung teurer als herkömmliche Heizsysteme. Zum anderen hängt ihre Leistung stark von den Umgebungsbedingungen ab, insbesondere von der Außentemperatur. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Effizienz der Wärmepumpe abnehmen und ein Zusatzheizsystem notwendig werden.

Insgesamt sind Wärmepumpenheizungssysteme jedoch eine vielversprechende Option für die Beheizung von Gebäuden und eine Investition in die Zukunft. Sie bieten eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen und tragen dazu bei, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Weitere Infos zum Thema Wärmepumpen finden sich ab sofort auch auf: www.stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

