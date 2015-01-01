Strukturierte E-Mail-Archivierung verbessert die Compliance

Mit den Add-Ins von Konnect eMail erhalten Unternehmen nachvollziehbare Belege für Prüfungen und rechtliche Klärunge

Melbourne, im Juli 2026 – Mit den anwenderfreundliche Add-Ins Central Classic und Central New von Konnect eMail lassen sich E-Mails, Anhänge und relevante Metadaten aus Outlook vollständig in SharePoint erfassen und regelbasiert archivieren. So entsteht ein zuverlässiges, durchsuchbares Datenspeichersystem, das bei Betriebsprüfungen, Audits, Versicherungsthemen sowie der Klärung von rechtlichen Fragen entscheidend sein kann – wie ein international agierendes Bauunternehmen jetzt feststellte.

Das Unternehmen realisiert grenzübergreifende komplexe Infrastruktur- und Bauprojekte, an denen interne Teams und externe Ingenieurbüros sowie Behörden, Lieferanten und zahlreiche Subunternehmen beteiligt sind. E-Mails sind dabei häufig Teil der formalen Projektdokumentation. Sie enthalten Freigaben und Entscheidungen, die Auswirkungen auf Sicherheit, Kosten, Termine und Haftung haben können.

Erst kürzlich wurde bei einer Qualitätskontrolle festgestellt, das ein Bauteil von der ursprünglichen Planung abweicht. Daher musste geklärt werden, ob diese Abweichung genehmigt wurde und welche Bauzeichnung zum Zeitpunkt der Ausführung gültig war.

Die entscheidende E-Mail, die ein externer Ingenieur an die verantwortliche Projektleiterin geschickt hatte, war inklusive Anhang über Konnect eMail im Projektkontext abgelegt worden. Dabei sorgt die Lösung von Konnect eMail dafür, dass der Vorgang direkt aus Outlook in die vorgesehene SharePoint-Struktur überführt wurde. Wichtige Informationen werden somit zentral auffindbar, dem richtigen Projekt zugeordnet und in die bestehenden Microsoft-365-Regeln eingebunden.

Daher konnte das Qualitätsteam die Kommunikation zusammen mit der freigegebenen Zeichnung problemlos auffinden. Die Dokumentation zeigte, wer diese geprüft und für die weitere Ausführung bestätigt hatte. Das Unternehmen verfügt damit über einen nachvollziehbaren Beleg, der für die Klärung vertraglicher Verantwortlichkeiten entscheidend ist.

Wäre die E-Mail dagegen ausschließlich im Postfach der Projektleiterin abgelegt worden, wäre die Information nicht zuverlässig in die Projektdokumentation miteingebunden worden und der Vorgang nicht nachprüfbar.

„Der konkrete Fall zeigt, wie Compliance-relevant E-Mails sein können und wie entscheidend ihre strukturierte Ablage ist. Denn nur so wird klar dokumentiert, wer einer Änderung zugestimmt hat, welche Planversion zu diesem Zeitpunkt gültig war und auf welcher Grundlage die Arbeiten fortgesetzt wurden“, weiß Gaurav Tiwari, Product Director bei Konnect eMail. „Das Add-in allein garantiert zwar keine rechtliche oder regulatorische Compliance. Es erleichtert jedoch die praktische Umsetzung eines kontrollierten Ablageprozesses. In Kombination mit geeigneten Berechtigungen, Aufbewahrungsrichtlinien und internen Vorgaben entsteht so eine belastbare Grundlage für nachvollziehbare Projektentscheidungen – was nicht nur im Bauwesen entscheidend sein kann.“

Konnect eMail Central Classic und Central New sind im Webshop sowie im Microsoft Azure Marketplace verfügbar, Systemhäuser können die Lösung daher einfach in ihr Angebot integrieren.

Testversionen und weitere Informationen zu Konnect eMail sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.konnectemail.com/

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Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

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email : andrea@weinholz.org

Über Konnect eMail

Konnect eMail stellt Unternehmen eine leistungsstarke Plattform bzw. ein plattformübergreifendes Outlook-Add-in zur Verfügung stellt. Die Produkte von Konnect eMail integrieren sich nahtlos in Microsoft 365 und ermöglichen Unternehmen E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook in SharePoint, Microsoft Teams oder OneDrive zu speichern – mit automatischer Metadaten-Kennzeichnung für eine vollständige Klassifizierung und Compliance. Zu den Kunden zählen u.a. Behörden sowie renommierte Versicherungen und Finanzdienstleister. Der Firmensitz ist in Melbourne.

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