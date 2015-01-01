ZB4P von Zweibrüder: Lichtstarker Beifahrer für alle Fälle

Notfallhelfer fürs Handschuhfach: Die schlanke Stiftleuchte im eleganten Aluminiumgehäuse sorgt jederzeit für optimales Licht

Solingen, im Juli 2026 – Mit bis zu 400 Lumen und drei Leuchtmodi bietet die hochwertige ZB4P auch unterwegs die passende Beleuchtung – ob im normalen Autofahrer-Alltag oder in einer kritischen Situation. Auch in der Werkstatt ist die robuste Stiftlampe von Zweibrüder ein hilfreiches Tool, das selbst in eine Hemdtasche passt und so immer schnell zur Hand ist. Sie lässt sich intuitiv bedienen und kann sowohl mit aufladbarem Akku als auch mit Batterien betrieben werden.

Trotz des schmalen Formats bietet die ZB4P zahlreiche innovative Funktionen: So ermöglicht die Dual Function Optic ein komfortables Wechseln zwischen Fernlicht für maximale Reichweite und Flutlicht für eine breite, blendfreie Nachbereichsausleuchtung. Auch enge Bereiche, beispielsweise in Fahrzeugen, leuchtet die ZB4P präzise aus – praktisch bei der Suche nach verlorenen Schlüsseln, Karten und anderen kleinen Gegenständen.

Drei Modi sorgen jederzeit für die passende Beleuchtung. Im Mid-Power-Modus leuchten angenehme 250 Lumen bis zu 60 Meter weit, bei einer Akku-Laufzeit von drei Stunden. Wird sehr helles Licht benötigt, kann bis zu anderthalb Stunden lang die höchste Stufe von 400 Lumen genutzt werden, die Reichweite beträgt dann 90 Meter. Im energiesparenden Low Power Modus werden 50 Lumen Helligkeit und eine Reichweite von 30 Metern erreicht. Dabei ist die Lampe bis zu sechs Stunden lang ununterbrochen einsatzbereit.

Der leistungsstarke Lithium Akku lässt sich einfach und schnell über USB-C aufladen, für eine komplette Aufladung werden ca. 90 Minuten benötigt. Ein Ladekabel wird mitgeliefert. Die ZB4P kann auch mit zwei AAA-Batterien betrieben werden – und ist damit selbst dann einsatzfähig, falls keine Lademöglichkeit besteht.

UVP und Verfügbarkeit

Die ZB4P ist zum UVP von 29,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. im Webshop von Zweibrüder und bei Amazon erhältlich sowie im Fachhandel, u.a. bei Globetrotter.

Weitere Informationen zu Zweibrüder sind unter folgendem Link verfügbar: https://zweibruder.de

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Über Zweibrüder

Zweibrüder mit Sitz in Solingen entwickelt und produziert hochwertige LED Stirn- und Taschenlampen für Alltag, Beruf und Outdoor, die Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit vereinen. Dazu tragen Innovationen wie die patentierte Auto Focus Technologie bei. Speziell entwickelte Optiken lenken das Licht präzise dorthin, wo es gebraucht wird und sorgen so für maximale Lichtwirkung. Das Unternehmen profitiert von mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung der Gründer. Die Zweibrüder Stirn- und Taschenlampen entstehen aus echter deutscher Ingenieurskunst für Menschen, die sich auf ihr Werkzeug verlassen müssen und für die tragbares Licht weit mehr als Helligkeit bedeutet. Es steht für Orientierung, Sicherheit und Freiheit.

So entstehen Produkte, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren, intuitiv bedienbar sind und eine lange Lebensdauer bieten. Diese Qualität wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: Die Taschenlampen ZB8T und ZB19T erhielten den iF Design Award 2026, die Stirnlampe ZB7H den Red Dot Award 2026, die Taschenlampe ZB6t wurde beim Red Dot Award 2026 als Best of the Best prämiert. Bei der Outdoor.Markt Trophy wurde Zweibrüder zum Aufsteiger des Jahres 2026 gekürt.

Geschäftsführer Tobias Schleder verantwortet ein Portfolio aus den Marken Zweibrüder und Duracell, das hochwertige Produkte sowie Lösungen für ein breites Anwenderspektrum bietet.

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