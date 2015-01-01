Strukturierte Immobilienübergabe schafft Rechtssicherheit

ADREM IMMOBILIEN aus Bad Rappenau begleitet Käufer und Verkäufer professionell durch den finalen Schritt

Die Übergabe einer Immobilie markiert den Abschluss eines Verkaufs- oder Vermietungsprozesses und ist gleichzeitig ein sensibler Moment für beide Parteien. Eine professionelle Begleitung dieses Schrittes sorgt für Transparenz, vermeidet spätere Unstimmigkeiten und schafft Rechtssicherheit. ADREM IMMOBILIEN aus Bad Rappenau unterstützt Eigentümer und Käufer mit einem strukturierten Übergabeprotokoll und langjähriger Erfahrung.

Bei der Immobilienübergabe werden nicht nur Schlüssel ausgehändigt, sondern auch der Zustand des Objekts dokumentiert und rechtlich relevante Details festgehalten. Ein detailliertes Übergabeprotokoll erfasst den Zustand von Böden, Wänden, Sanitäranlagen und technischen Einrichtungen. Zählerstände für Strom, Gas und Wasser werden abgelesen und dokumentiert. Diese Dokumentation schützt beide Seiten vor späteren Auseinandersetzungen über bereits vorhandene Mängel oder den Objektzustand.

„Eine sorgfältige Übergabe ist das Fundament für einen erfolgreichen Abschluss“, erklärt Geschäftsführer Bernd Bührer von ADREM IMMOBILIEN. Sein Team begleitet seit über drei Jahrzehnten Immobilientransaktionen in Bad Rappenau und der Region. „Wir nehmen uns die Zeit, jeden Raum gemeinsam mit beiden Parteien zu begehen und alle relevanten Punkte zu prüfen.“

Zur professionellen Übergabe gehört auch die Vollständigkeit aller Unterlagen. Dazu zählen Bedienungsanleitungen für technische Anlagen, Garantieunterlagen, Wartungsprotokolle und Kontaktdaten von Versorgern. ADREM IMMOBILIEN stellt sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vorliegen und ordnungsgemäß übergeben werden. Auch die Anzahl der übergebenen Schlüssel wird protokolliert.

Besonders bei vermieteten Objekten ist die strukturierte Übergabe von Bedeutung. Hier müssen bestehende Mietverhältnisse, Kautionen und laufende Verträge mit Dienstleistern berücksichtigt werden. Die Experten von ADREM IMMOBILIEN koordinieren diese komplexen Übergaben und sorgen dafür, dass alle rechtlichen Aspekte beachtet werden.

„Unsere regionale Verwurzelung und unser Netzwerk ermöglichen es uns, bei Bedarf kurzfristig Fachleute wie Sachverständige oder Handwerker hinzuzuziehen“, betont Bernd Bührer. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll, wenn bei der Übergabe unerwartete Fragen auftauchen oder kurzfristig Klärungsbedarf entsteht. Die faire und transparente Arbeitsweise des Unternehmens gewährleistet, dass beide Parteien mit einem guten Gefühl aus dem Übergabetermin gehen.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 07264 / 2278 oder per E-Mail unter info@adremimmobilien.de über die professionelle Begleitung bei Immobilientransaktionen informieren. Weitere Informationen zur Immobilienübergabe und zu den Leistungen von ADREM IMMOBILIEN wie Wohnung vermieten Bad Rappenau, Immobilienmakler Bad Wimpfen sowie Immobilien Bad Rappenau erhalten Interessierte auf der Website.

ADREM IMMOBILIEN (ADREM, lateinisch für „zur Sache“), mit Sitz in Bad Rappenau, wurde 1988 von Bernd und Michaela Bührer gegründet. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Immobilienbranche, einer fundierten fachlichen Ausbildung und kontinuierlichen Weiterbildungen verfügen Michaela und Bernd Bührer über ein umfangreiches Fachwissen, um ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen.

