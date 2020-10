Systemisch Psychologisches Coaching: Die Antwort auf Lebens-, Paar-, Jobkrisen oder familiäre Konflikte

Kompetentes, wertschätzendes, einfühlendes & stärkenorientiertes Coaching/Beratung durch Daniel Fabry in Dresden (und via Videoberatung in der ganzen DACH-Region).

„Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, daß das Leben rückwärts verstanden werden muß. Aber darüber vergißt man den andern Satz, daß vorwärts gelebt werden muß.“

Søren Kierkegaard (1813-1855), aus „Die Tagebücher“

Sie oder jemand den Sie kennen befinden sich in einer ,schiefen‘ Lebenslage oder in einem beruflichen ,Wirbelsturm‘? Seit geraumer Zeit nehmen gesellschaftliche, wirtschaftliche, mediale und politische Spannungen zu. Und damit gehen wohl auch familiäre und individuelle Turbulenzen einher. Häufig kommt es auch zur Trennung von Lebensgefährten. Die Wartelisten bei Psychologischen Psychotherapeuten werden länger und länger. Das Vertrauen in ehemals Halt-gebende Institutionen wie z.B. die Kirche wirkt auf viele tief zerrüttet und teilweise nicht mehr sichtbar.

Viele Menschen suchen daher nach anderen – und vielleicht sogar präventiven Lösungswegen. Hier möchte ich Ihnen meine Unterstützung anbieten. In diesem Dickicht aus undurchschaubarem Gestrüpp, einen vielleicht neuen Weg zu bahnen. Paartherapie, Coaching, Psychologische Beratung in Dresden.

Ich arbeite seit 2015 als freiberuflicher Psychologischer und Systemischer Coach & Berater. Dabei habe ich parallel

10 Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft als Projektleiter und Personalentwickler gesammelt. Meine beiden Kinder und meine Frau geben mir viel Kraft und gleichzeitig erinnern sie mich selbst auch immer wieder daran, wieviel Arbeit es ist zufriedene Beziehungen zu gestalten und sich dabei nicht zu verlieren.

Systemischen Methoden, sowie eine humanistische Haltung sind ein Kern meiner Arbeit. Vor allen Dingen aber auch eine positive und stärkenorientierte Grundeinstellung. Es geht um Ihre individuellen Bedürfnisse, Werte, Kompetenzen und Ressourcen. Das Coaching greift somit sowohl präventiv, als auch mitten in situativen oder andauernden Turbulenzen im privaten und auch beruflichen Lebenskontext. Ihre Persönlichkeitsentwicklung ist dabei neben der Klärung von individuellen Themen ein ,automatischer‘ Nebeneffekt.

Wichtig: Es gibt keinerlei Kündigungsfristen oder Kleingedrucktes! Ein erster Kennenlerntermin ist für Sie kostenlos. Sie entscheiden danach ob Sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Wir erstellen dann gemeinsam einen Plan, wie ich Sie am besten unterstützen kann und wenn Sie wollen packen wir es dann auch an. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und diesen wollen wir wieder aufnehmen und weitergehen. Ich halte mich dabei streng an die Geheimhaltung unsere Gespräche und Ihrer persönlichen Daten. Nehmen sie hier gern Kontakt auf:

