Tabu-Bruch – Ein spiritueller Ratgeber

Heike Moonia Heinisch bespricht in „Tabu-Bruch“ Themen wie spirituelles Erwachen, Seelenpartnerschaft und karmische Dreiecksbeziehungen.

Die Autorin macht in ihrem neuen Buch Tabula rasa mit den Themen Dual-Seelen, karmischen Dreiecksbeziehungen, verlorenen Zwillingen und dem Verrat an der Seelenpartnerschaft. Sie beleuchtet die Illusionen durch Orakel und schafft Klarheit für einen längst überfälligen Paradigmenwechsel. Sie spricht aus ethischer und spiritueller Sicht über Energiearbeit, Familienaufstellungen, Rückführungen etc. im Kontext karmischer Beziehungen und Seelenpartnerschaften. Sie klärt die interessierten Leser über Themen wie Schwarzmalerei, Verwünschungen, manipulierten Liebes- und Sexzauber sowie über schwarzmagischen Trennungszauber und schwarze Magie auf.

Es handelt sich bei „Tabu-Bruch“ von Heike Moonia Heinisch um ein Buch, das wachrüttelt, reichhaltiges Wissen vermittelt und befreiende Energie zur Transformation mit sich bringt. Die Autorin ist eine Mentaltrainerin, Schamanin, Beziehungs-Coach und spirituell-energetische Meisterin. Einige der Themen, die sie in diesem Buch ausführlicher bespricht sind die Dual-Seele, die Stimmen im Kopf, Phantom-Beziehungen, X-Ray und Spark Ray Menschen und die Entladung von negativen Energien.

„Tabu-Bruch“ von Heike Moonia Heinisch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25840-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

