Vom Paradies im Ländle – Humorvolle Bibel-Betrachtungen

Helmut Binder erzählt in „Vom Paradies im Ländle“ im Oberländer Dialekt aus der Bibel.

Dieses neue Buch beinhaltet einige Erzählungen und bekannte Geschichten aus der Bibel. Die titelgebende Geschichte „Das Paradies im Ländle“ ist an den Bibeltext angelehnt und in einem auch für Nicht-Schwaben leicht lesbaren Schwäbisch geschrieben. Es geht darin humorvoll und voll zielgerichtet um den Auftrag an die Menschen, die Erde zu erforschen (macht euch die Erde untertan) und die Schöpfung hoch zu achten und zu erhalten (machet nichts kaputt dabei). In „Plaudereien über Eva“ ergibt die genaue Lektüre des Bibeltextes Hinweise auf weitere Menschen im Paradies. Im zweiten Teil des Bändchens unterhalten sich einige Freunde darüber, was da wohl an Handelsbeziehungen entstanden ist, nachdem Eva und Adam das Paradies verlassen haben. Da Adam Schwabe war, hat er anscheinend mit Most gehandelt. Und für die schöne Eva hat der Herr die Tomaten wachsen lassen.

Der letzte Teil des Buchs „Vom Paradies im Ländle“ von Helmut Binder dreht sich rund um „Briefe von der Kur“. Darin geht ein Nachfahre zur Kur und wundert sich über die große Vielfalt an Menschen, die man an solchem Orte trifft. Lustige Mitarbeiterinnen und liebenswerte Kurgäste machen den Aufenthalt zum besonderen Vergnügen für gut gelaunte ältere Herren.

Der 1927 in Göppingen geborene Autor Helmut Binder schaut in seinem Buch mit einem Augenzwinkern auf Geschichte aus der Bibel. Er arbeitete in der Vergangenheit u.a. als Luftwaffenhelfer und Soldat. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und schrieb seine Diplomarbeit über ein aktuelles Problem der neu eingeführten Sozialen Marktwirtschaft.

„Vom Paradies im Ländle“ von Helmut Binder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27004-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

