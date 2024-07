Tag der offenen Tür am Samstag, den 27.07.2024- Naturheilkunde als sinnvolle Ergänzung der Komplementärmedizin

Alternative Heilmethoden/ Naturheilkunde als Ergänzung zur medizinische Versorgung im ländlichen Bereich

Neueröffnung der Naturheilpraxis Perlavita durch Heilpraktikerin Gaby Lechner-Bisplinghoff in der Renninger Str. 1 in 71272 Renningen-Malmsheim.

Tag der offenen Tür

Um den Patientinnen & Patienten die neuen Behandlungsmöglichkeiten näher zu bringen veranstaltet die Praxis am 27.07.2024 einen Tag der offenen Tür. An diesem Tag öffnet Frau Lechner-Bisplinghoff ihre Türen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Interessierte.

Neben Informationen über Naturheilkunde, Infusionstherapiemöglichkeiten und eine Führung durch die Praxis besteht auch die Möglichkeit, die Therapeutin persönlich kennen zu lernen und sich selbst von der Wirksamkeit sowie den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Naturheilkunde beraten zu lassen.

Doch was ist Naturheilkunde?

Naturheilverfahren haben eine lange Tradition. Zu den bekanntesten Wegbereiterinnen / Wegbereiter zählen die Äbtissin Hildegard von Bingen, der Arzt Paracelsus (von Alchemie bis Spagyrik), Vinzenz Prießnitz (Wasserheilkunde), Johann Schroth ( Heilfasten, Diätetik), Pastor Emanuel Felke (Lehmkur, Irisdiagnostik, Pflanzenheilkunde und Homöopathie) und Pfarrer Sebastian Kneipp für Erneuerung und Erweiterung Wasserheilkunde und gesunde Lebensweise, u, nur einige zu nennen.

Zu den klassischen Naturheilverfahren (5 Säulen nach Sebastian Kneipp) gehören:

* Physikalische Therapien wie z.B. Bäder, Güsse, Wassertreten, Wickel, Auflagen, Wärme- und Kälteanwendungen

* Bewegungstherapien

* Ernährung

* Phytotherapie/ Pflanzenheilkunde

* Ordnungstherapie (Anleitung zum gesunden Lebensstil)

Als erweiterte Naturheilverfahren gelten:

* Blutegeltherapie

* Aderlass

* Schröpfen

* Homöopathie

* Neuraltherapie

* Mikrobiologische Therapie

* Aromatherapie

* Schüssler-Biochemie

* Gemmotherapie

* Spagyrik

Frau Lechner-Bisplinghoff hält einen Impulsvortag mit dem Thema „Alarm im Darm- Gesundheit beginnt im Darm“ mit einer Dauer von ca. 15 Minuten um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr.

In der Naturheilpraxis Perlavita wird zu den bewährten Naturheilverfahren Infusionstherapien, Neuraltherapie z.B. Narbenentstörung, immunologischer Bluttest nach Dr. C. Spengler, Ohrakupunktur, Labordiagnostik uvm. angeboten.

Dabei setzt Frau Lechner-Bisplinghoff unabhängig von der Methode auf eine ganzheitliche Herangehensweise und nimmt sich ausreichend Zeit für die individuelle Betreuung und Beratung ihrer Patientinnen & Patienten.

Die Praxis liegt im Ortszentrum mit einem barrierefreien Zugang und Parkplätze vor der Praxis, Bushaltestelle und S-Bahn sind fußläufig mit einem kurzen Fußweg zu erreichen, was die Anreise besonders komfortabel macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PERLAVITA Naturheilpraxis

Frau Gaby Lechner-Bisplinghoff

Renninger Str. 1

71272 Renningen-Malmsheim

Deutschland

fon ..: +4971594576483

web ..: http://www.perlavita-naturheilpraxis.de

email : info@perlavita-naturheilpraxis.de

Zur Person:

Gaby Lechner-Bisplinghoff ist seit Jahren Mitfrau in den Berufsverbänden freie Heilpraktiker e.V. und Lachesis e.V.. Sie ist in Renningen aufgewachsen und lebt in Rutesheim.

Sie hat an der deutschen Heilpraktikerschule Leipzig und an der Thalamusschule in Stuttgart die Grundausbildung zur Heilpraktikerin absolviert und vor dem Gesundheitsamt Heilbronn die Prüfung erfolgreich abgelegt. Dort erhielt sie eine praxisorientierte Qualifizierung für die Behandlung ihrer Patientinnen & Patienten.

Die Fachqualifikationen Therapeutin für Frauengesundheit (IGAF e.V.), Immuntherapeutin nach Dr. C. Spengler (IGAF e.V.), Therapeutin für Ausleitung (Detox) (IGAF e.V.), Ohrakupunktur, Kinesiologie (Touch for Health & Brain Gym) ermöglichen ein breites Therapiespektrum. Die Patientinnen und Patienten stehen bei Frau Lechner-Bisplinghoff im Mittelpunkt ihrer Arbeit und sie behandelt alle Altersgruppen und Beschwerdebilder.

