TAG Oil kündigt den Beginn der langfristigen Produktion aus der Horizontalbohrung BED4-T100 an

Vancouver, B.C., den 28. Mai 2024 – TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO / OTCQX: TAOIF / FWB: T0P) (TAG Oil oder das Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass die anfänglichen Rückflussarbeiten bei der horizontalen Bohrung BED4-T100 (T100) abgeschlossen worden sind.

Die Workover-Anlage wurde zum Standort der T100-Bohrung transportiert, um die 4,5-Zoll-Frackingrohre gegen 3,5-Zoll-Produktionsrohre auszutauschen, eine Jet-Pumpe für das Fördersystem zu installieren und die Bohrung unverzüglich in die Langzeitproduktion zu überführen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass ein durchschnittlicher 10-Tage-Produktionswert in der zweiten Junihälfte bekannt gegeben werden kann, der Aufschluss über das tatsächliche Produktivitätspotenzial des Bohrlochs T100 geben wird.

Toby Pierce, Chief Executive Officer von TAG Oil, kommentierte: Dies ist ein wichtiger Schritt, um die langfristige Produktion aus unserer T100-Bohrung zu starten. Die Überarbeitung des Bohrloches wird uns dabei helfen, das Öl effizienter und kostengünstiger zu fördern sowie potenziell höhere und nachhaltige Förderraten zu erzielen.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz des Unternehmens vom 17. Mai 2024 kann unter www.tagoil.com abgerufen werden.

Über TAG Oil Ltd.

TAG Oil (www.tagoil.com) ist ein internationales Öl- und Gasexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Aktivitäten und Möglichkeiten im Nahen Osten und Nordafrika konzentriert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Toby Pierce, CEO

Telefon: + 1 604 609 3355

E-Mail: info@tagoil.com

Website: www.tagoil.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tag-oil-ltd

X: twitter.com/tagoilltd

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsorientierte Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die das Geschäft von TAG Oil betreffen. Alle Schätzungen und Aussagen, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschreiben, sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen vorausschauende Aussagen, die zwangsläufig mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen abweichen, und TAG Oil übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in der Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. TAG Oil übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Exploration von Kohlenwasserstoffen ist ein spekulatives Unterfangen, das zwangsläufig mit erheblichen Risiken verbunden ist. Der künftige Erfolg des Unternehmens bei der Ausbeutung und Vergrößerung seiner derzeitigen Ressourcenbasis wird von seiner Fähigkeit abhängen, seine derzeitigen Grundstücke zu erschließen und Grundstücke oder Aussichten zu entdecken und zu erwerben, die für eine kommerzielle Produktion geeignet sind. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die zukünftigen Explorations- und Erschließungsbemühungen des Unternehmens zur Entdeckung oder Erschließung weiterer kommerzieller Öl- und Erdgasvorkommen führen werden. Selbst wenn weitere Kohlenwasserstoffe entdeckt werden, können die Kosten für die Förderung und den Transport der Kohlenwasserstoffe zum Markt sowie Schwankungen des Marktpreises jede entdeckte Lagerstätte unwirtschaftlich machen. Die geologischen Bedingungen sind variabel und unvorhersehbar. Selbst wenn mit der Förderung aus einer Bohrung begonnen wird, nimmt die Menge der geförderten Kohlenwasserstoffe im Laufe der Zeit unweigerlich ab, und die Förderung kann beeinträchtigt werden oder ganz eingestellt werden müssen, wenn das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Bedingungen stößt. Das Unternehmen unterliegt Unwägbarkeiten in Bezug auf die Nähe der von ihm entdeckten Ressourcen zu Pipelines und Verarbeitungsanlagen. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Betriebskosten proportional zur Abgelegenheit und zu den Zugangsbeschränkungen zu den Grundstücken, auf denen solche Ressourcen gefunden werden, steigen werden. Ungünstige klimatische Bedingungen auf solchen Grundstücken können auch die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, Explorations- oder Produktionsaktivitäten kontinuierlich über ein bestimmtes Jahr hinweg fortzuführen.

Diese Pressemitteilung enthält kumulative Produktionsraten für ein bestimmtes Bohrloch über einen kurzen Zeitraum. Kurzfristige Produktionsraten sind vorläufig, unterliegen einem hohen Maß an Vorhersageunsicherheit und sind nicht aussagekräftig für die Raten, mit denen diese oder andere Bohrungen weiterhin produzieren und danach abnehmen werden. Kurzfristige Testraten sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die langfristige Leistung des Bohrlochs oder der Lagerstätte oder auf die endgültige Förderung. Die Produktion wird über einen längeren Zeitraum hinweg einen natürlichen Rückgang erfahren, der hoch sein kann und möglicherweise nicht über einen längeren Zeitraum hinweg gleichbleibend ist. Die tatsächlichen Ergebnisse werden sich von jenen unterscheiden, die während der ersten Förderperiode erzielt wurden, und die Unterschiede können erheblich sein.

Verweise auf Öl in dieser Pressemitteilung umfassen Rohöl und Feldkondensat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

