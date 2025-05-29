Tageskarten für die Tolkien Tage Linker Niederrhein verfügbar

Die Vorbereitungen für die Tolkien Tage 2026 laufen auf Hochtouren. Nach dem erfolgreichen Start des Vorverkaufs für Wochenendtickets hat nun auch der Verkauf der Einzel-Tagestickets begonnen.

Im kommenden Jahr feiert die Deutsche Tolkien Gesellschaft (DTG) zudem ein besonderes Jubiläum: Vor 30 Jahren, 1996, fand der erste Tolkien Tag in Köln statt. Damals noch organisiert von der Tolkien AG, der Vorläuferin der heutigen Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V.

Ein Wochenende in Mittelerde

Vom 28. bis 31. Mai 2026 verwandelt sich das Eichental in Geldern-Pont wieder in ein lebendiges Stück Mittelerde. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Handwerk, Vorträgen, Ausstellungen und gelebtem Fandom.

Das Wochenende beginnt traditionell mit dem Open-Air-Kino am Donnerstagabend, gefolgt vom großen Konzertabend am Freitag, bei dem unter anderem _Wind Rose _mit energiegeladenem „Dwarven Metal“ die Bühne zum Beben bringen.

Am Samstag und Sonntag steht das Gelände ganz im Zeichen von Tolkiens Welt: Vorträge, Workshops, authentische Lagergruppen, kreatives Handwerk, Lesungen, Kinderaktionen und ein stimmungsvoller Markt entführen in die Welt von Hobbits, Elben und Zwergen. Musikalisch sorgen unter anderem _Hadadanza_ am Samstag, _Biermolch_ und _Reigenwillig_ an beiden Tagen für atmosphärische Klänge. Ein besonderes Highlight am Sonntag: der beliebte Cosplay Contest, bei dem jedes Jahr zahlreiche kreative Gewandungen und Kostüme zu bestaunen sind.

Ticketinformationen

Die Wochenendtickets (Samstag & Sonntag) sind bereits seit dem 1. September 2025 erhältlich und erfreuen sich großer Nachfrage.

Der Vorverkauf der Einzel-Tagestickets startet am 1. November 2025:

* Samstagsticket (30. Mai 2026): 27,50 EUR

* Sonntagsticket (31. Mai 2026): 22,50 EUR

* Kinder bis 6 Jahre haben weiterhin freien Eintritt, bis 12 Jahren gilt ein ermäßigter Preis

Da der Samstag traditionell schnell ausverkauft ist, wird empfohlen, sich die Tickets frühzeitig zu sichern. Diese sind ausschließlich online erhältlich unter: tickets.tolkientag.de

30 Jahre gelebte Begeisterung – getragen vom Ehrenamt

Die Tolkien Tage am Niederrhein sind nicht nur eine Veranstaltung für Fans, sie sind ein Beispiel gelebter Gemeinschaft und ehrenamtlicher Kulturarbeit. Hunderte Helfende Hände aus ganz Deutschland und darüber hinaus investieren jedes Jahr unzählige Stunden, um das Gelände in Pont in ein Stück Mittelerde zu verwandeln.

„Ohne das Herzblut und die Leidenschaft der Ehrenamtlichen wäre eine Veranstaltung dieser Größe und Qualität gar nicht denkbar“, betont das Organisationsteam. „Jede Kulisse, jedes Detail entsteht in Handarbeit, aus Begeisterung für Tolkiens Welt und aus Freude daran, sie mit anderen zu teilen.“

Über die Tolkien Tage der DTG

Die Tolkien Tage in Geldern werden seit 2009 vom lokalen Stammtisch der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V. am Linken Niederrhein veranstaltet. Ziel ist es, die Werke und Gedankenwelt von J.R.R. Tolkien erlebbar zu machen und Menschen unterschiedlicher Herkunft, Generationen und Hintergründe zusammenzubringen.

Ursprung der Tradition war der erste Tolkien Tag 1996 in Köln, organisiert von der Tolkien AG, der Vorläuferin für die heutige Deutsche Tolkien Gesellschaft. In den drei Jahrzehnten seither haben verschiedene DTG-Stammtische in ganz Deutschland immer wieder Tolkien Tage veranstaltet; und am Niederrhein hat sich ein europaweit einzigartiges Fest entwickelt, das jährlich zehntausende Besuchende begeistert und dennoch seinen familiären, ehrenamtlichen Charakter bewahrt hat. Seit drei Jahren gibt es auch einen sich stetig weiter etablierenden und wachsenden Tolkien Tag in Jena.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.

Frau Annika Röttinger

Westfalenstraße 46

40472 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 015736891108

web ..: https://www.tolkientag.de

email : presse@tolkiengesellschaft.de

Die Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. fördert die wissenschaftliche Erschließung und die Verbreitung der Werke von Professor John Ronald Reuel Tolkien, CBE, und anderer Werke, die zu einem Vergleich herausfordern. Sie pflegt dabei das Zusammenwirken verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, veranstaltet regionale Tolkien Tage, das bundesweite Tolkien Thing, eine jährliche Tolkien-Konferenz, Vorträge, Lesungen und Ausstellungen und veröffentlicht neben der Mitgliederzeitschrift Der Flammifer von Westernis auch das akademische Jahrbuch Hither Shore, das schon zweimal den Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie „Sekundärwerk“ gewonnen hat.

Für weitere Informationen: www.tolkiengesellschaft.de

Pressekontakt:

Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.

Annika Röttinger

Westfalenstraße 46

40472 Düsseldorf

fon ..: 015736891108

email : presse@tolkiengesellschaft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Firewalls24.de nimmt Sophos ITDR ins Portfolio auf: Add-on für MDR und XDR mit Fokus auf Identitätsschutz Hauskaufberatung & qualifizierte Kurzgutachten: Sicherheit & Transparenz bei Kauf & Verkauf von Immobilien