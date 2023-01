TALLFITS startet mit Verkauf von Tall Menswear

Die TALLFITS GmbH startet mit tallfits.com einen Fashion Onlineshop speziell für große mode- und umweltbewusste Herren ab 1.90 Meter.

Osnabrück, 10. Januar 2023. Das deutsche Tall Menswear Label TALLFITS hat pünktlich zu Beginn des Jahres 2023 die virtuellen Türen des Onlineshops (https://tallfits.com) geöffnet und bietet zum Launch insgesamt vier Styles in jeweils zwei verschiedenen Farben für den überdurchschnittlich großen Herren ab einer Größe von 1,90 Meter an.

„Wir haben den Fokus zu Beginn mit dem T-Shirt, dem Poloshirt, dem Sweatshirt und dem Hoodie auf absolut zeitlose Klassiker gelegt, welche in keinem männlichen Kleiderschrank fehlen sollten. Nun möchten wir gemeinsam in Abstimmung mit unseren Kunden und Fans die Kollektion in den kommenden Wochen stetig ausweiten und weitere „Tall Essentials“ ins Angebot aufnehmen.“, so Gründer der Tall-Fashion Brand Tim Buschmann.

Mit Sitz in Osnabrück forciert das Tall Fashion Start-Up zunächst die Absatzmärkte in Deutschland und Österreich und möchte mit einer spürbaren Premium-Qualität, perfekten Passform und hohen Affinität für eine faire und nachhaltige Produktion bei zukünftigen Stammkunden punkten. Die Tatsache, dass sämtliche Kleidungsstücke in Barcelos, Portugal gefertigt und ausschließlich nachhaltige Bio-Baumwolle eingesetzt werden, unterstreicht die Vision von Slow Fashion für große Herren und den Slogan des Osnabrücker Tall-Modelabels:

„TALLFITS repräsentiert qualitativ hochwertige, minimalistische und nachhaltige Mode für den überdurchschnittlich großen Herren ab 1,90 Meter.“

Die TALLFITS GmbH produziert und vertreibt unter der Handelsmarke TALLFITS Bekleidung und Accessoires für überdurchschnittlich große Herren über den Online-Vertriebskanal tallfits.com

