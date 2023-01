Banken erhöhen Goldpreisprognosen

Neue Höchststände sind beim Goldpreis in 2023 möglich, das äußern einige wichtige Banken.

Goldfans und Goldminenbetreiber freuen sich und weitere positive Einschätzungen machen jetzt die Runde. Die Experten der Credit Suisse etwa prognostizieren einen Goldpreis von 2.300 US-Dollar oder mehr und sehen gute Chancen für einen langfristigen und bedeutenden Ausbruch nach oben. Auch die Analysten der Bank of America sehen den Preis des edlen Metalls bei mehr als 2.000 US-Dollar je Unze. Natürlich gibt es auch einige Stimmen aus dem Bankenbereich, die Gold preislich deutlich unter 2.000 US-Dollar je Unze sehen, so beispielsweise die Royal Bank of Canada.

Wer an einen starken Goldpreis glaubt, sollte sich vielleicht gerade jetzt mit qualitativ hochwertigen Goldminenaktien eindecken. Eine langfristige Entscheidung, die für Lukrativität sorgen kann, wenn Anleger beim Aufschwung im Bergbaubereich rechtzeitig dabei sind. Dass der Goldpreis positiv auf eine zurückgehende Inflation und geringere Verbraucherkosten reagiert, hat man in der letzten Zeit gesehen. Der Durchbruch des Goldpreises zu neuen Allzeithochs ist immer eine spannende Sache. 2009 war Gold über die psychologisch wichtige 1.000-US-Dollar-Marke ausgebrochen. Danach hatte sich der Goldpreis bis Ende 2011 fast verdoppelt. Die 2.000-US-Dollar-Marke, die jetzt ins Visier rückt, sollte dann einen neuen Boden darstellen. Goldaktien wurden in den letzten zwei Jahren oft gemieden, aber nun könnte ihre Zeit kommen. Aktuell sind der GDX und der GDXJ (Junior-Goldminen), zwei Bergbau-ETFs, über ihre ehemals starken Widerstandsniveaus ausgebrochen. Zu den aussichtsreichen Goldminenkandidaten gehören etwa Victoria Gold und Chesapeake Gold.

Die Metates-Liegenschaft von Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=dinUyzlk36E – in Durango, Mexiko gehört zu den größten Gold- und Silberlagerstätten weltweit. Die Gesamtressource soll über 20 Millionen Unzen Gold und über 550 Millionen Unzen Silber groß sein.

Ein erfolgreicher Produzent ist Victoria Gold – https://www.commodity-tv.com/play/zuri-invest-mining-panel-with-osisko-gold-royalties-victoria-gold-and-mag-silver/ – mit seiner Eagle Goldmine im Yukon. Weiteres Explorationspotenzial besteht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

