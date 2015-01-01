  • Tanzkurs als Geschenk: Warum Gutscheine des Tanzhaus emotion in München immer wieder auf Wunschlisten stehen

    Zu Weihnachten, Muttertag oder Valentinstag suchen viele nach einem Geschenk, das mehr ist als ein Objekt. Ein Tanzkurs-Gutschein verbindet Bewegung, Freude und gemeinsame Zeit.

    BildUnterhaching. Was schenkt man Menschen, die eigentlich alles haben? Die Antwort lautet immer häufiger: Erlebnisse. Ein Tanzkursgutschein zählt dabei zu den Klassikern – vor allem, wenn er sich flexibel einlösen lässt. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching bietet Gutscheine an, die individuell auf das Erlebnis abgestimmt werden können.

    „Ein Tanzkurs-Gutschein bleibt lange in Erinnerung. Bewegung, Musik, Zeit zu zweit – das kann kein Gegenstand ersetzen.“ – Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

    Anlässe für einen Tanzkurs-Gutschein:
    – Weihnachten: das perfekte Geschenk unter dem Baum – mit Vorfreude auf das gemeinsame Erlebnis im neuen Jahr.
    – Muttertag & Vatertag: eine Auszeit vom Alltag als Dankeschön.
    – Valentinstag: romantische Zeit zu zweit auf dem Parkett statt eines klassischen Blumenstraußes.
    – Geburtstag & Jubiläum: besonders beliebt zu runden Anlässen und Hochzeitstagen.
    – Junggesell(inn)enabschied: ein origineller Programmpunkt für den letzten Abend als Single.

    Die Gutscheine des Tanzhaus emotion sind bewusst flexibel gestaltet. Die beschenkte Person entscheidet selbst, welchen Kurs sie wählt – vom Hochzeitstanz über Discofox bis zum Salsa-Schnupperkurs oder einer Privatstunde. Auch der Zeitpunkt der Einlösung lässt sich flexibel handhaben, sodass sich der Gutschein an den eigenen Kalender anpasst.

    Neben Endverbrauchern nutzen auch Firmen die Gutscheine des Tanzhaus emotion – etwa als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeitende oder als besonderes Highlight bei Firmenevents. Auf Wunsch werden größere Stückzahlen individuell abgestimmt.

    Das Tanzhaus emotion ist gut erreichbar aus München, Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Grünwald und dem gesamten Münchner Süden. Interessierte erreichen das Team telefonisch unter 089 74 32 98 95 oder per E-Mail an office@tanzhausemotion.de.

    Weitere Informationen zum Kursangebot: www.tanzhausemotion.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
    Herr Thomas Wurmseder
    Biberger Str. 91
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089 74 32 98 95
    web ..: http://www.tanzhausemotion.de
    email : office@tanzhausemotion.de

    Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

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    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 05261 7000503
    email : bozan@frewert-media.de


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