Technische Prüfung von Immobilien bei Ankauf und Verkauf durch Immobiliengutachter für Immobilienbewertung

ABELS Immobilienbewertung gewährleistet eine objektive Zustandsbewertung der Bausubstanz, eine neutrale Wertermittlung und reduziert Risiken bei Ankauf und Verkauf von Immobilien.

Als Ingenieure, Sachverständige und Gutachter gewährleistet ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung eine objektive Zustandsbewertung der Bausubstanz, eine neutrale Wertermittlung von Immobilien und reduziert Risiken bei Ankauf und Verkauf für Käufer und Verkäufer.

In der Immobilienbranche gewinnt die technische Prüfung von Immobilien (Due Diligence Prüfung) durch unabhängige Immobiliengutachter zunehmend an Bedeutung. Bei Ankäufen und Verkäufen sorgt eine fachkundige Objektbewertung mit technischer Begutachtung für Transparenz und Sicherheit, realistische Preisfindung und risikoorientierte Entscheidungen.

Beim Ankauf oder Verkauf von Immobilien, egal ob Haus, Wohnung, Wohn- und Geschäftshaus oder Rendite- bzw. Kapitalanlageimmobilie, spielen viele Faktoren eine Rolle. Bauzustand, Mängelrisiken, Substanzwert, Mietverhältnisse, Verträge und zukünftige Sanierungs- und Instandsetzungserfordernisse sind zu berücksichtigen. Als unabhängige Immobiliengutachter, Sachverständige und Ingenieure prüfen wir z.B. den Objektzustand, die Bausubstanz, Haustechnik und Denkmalschutzaspekte, um eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Leistungsumfang: Eine technische Begutachtung umfasst die Prüfung von Bestands- und Gebäudetechnik, Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf, Zustandsberichte, Rechnungen, Wartungsprotokolle, Mietverträge, Capex-/OpEx-Schätzungen, Sanierungs- und Wertminderungsprognosen, ingenieurtechnische Kostenschätzungen sowie Risikoanalysen zu Feuchtigkeit, Schimmel und baukonstruktiven Mängeln. Grundsätzliche setzen wir zur ingenieurtechnischen Beurteilung der Bausubstanz moderne Messtechnik ein z.B. für Feuchtigkeits- und Nässemessungen, Schadstoffmessungen, E-Check, Drohneninspektion, Thermografie, Mikroskopie, Rissanalytik etc.

Nutzen für Käufer: Eine frühzeitige Identifikation von Mängeln, Schäden und Instandsetzungserfordernissen ermöglicht eine realistische Beurteilung und Prüfung des Investitionsbudgets, des Kaufpreisniveaus sowie eine sachlich begründete Verhandlungsgrundlage zum Schutz vor Fehlentscheidungen insbesondere hinsichtlich versteckter Kosten. Wir klären Käufer als auch Verkäufer transparent, sicher und sachlich über sämtliche positive und negative Eigenschaften sowie Chancen, Risiken und Anomalien der Immobilie auf.

Nutzen für Verkäufer: Unsere Beratungsergebnisse werden in unseren Gutachten transparent dargestellt. Unsere Gutachten klären relevante und individuelle Fragen, beispielsweise, ob man grundsätzlich eine Immobilie kaufen kann bzw. sollte oder eben nicht. Ferner beraten wir zu Umbau- und Anpassungsmaßnahmen. Darüber hinaus klären unsere Gutachten über Kosten und technische Aspekte im Detail auf, sodass sichere und transparente Entscheidungen getroffen werden können. Unsere Gutachten beschleunigen Transaktionsprozesse und vermeiden nachträgliche Probleme, wie Rückforderungen bzw. Preisnachlässe aufgrund unbekannter Mängel oder das Risiko von Rückabwicklungen.

Vorgehensweise: Als Gutachter prüfen wir die gegenständliche Immobilie vor Ort auf Herz und Nieren, indem wir eine umfassende technische Prüfung und Begutachtung durchführen. Hierbei stellen wir den Bauzustand im Detail fest, dokumentieren Befunde, Messdaten, Schäden, Mängel und Instandsetzungserfordernisse und bewerten den technischen Lebenszyklus einzelner Bauteile. Unsere Beratungsergebnisse fassen wir in unseren Gutachten sicher und transparent zusammen. Unsere Auftraggeber, egal ob Käufer oder Verkäufer, erhalten hierdurch priorisierte Handlungsempfehlungen für sichere und fundierte Entscheidungen.

Qualitätsstandards: Wir garantieren Neutralität und Unabhängigkeit für höchste Transparenz und Sicherheit durch nachvollziehbare Gutachten, ingenieurtechnische Kostenschätzungen und rechtskonforme Berechnungsverfahren bzw. Wertermittlungen.

Angesichts steigender Investitionsvolumen und Preisentwicklungen, hoher bautechnischer und energetischer Anforderungen, bei einem gleichzeitig stark alterndem Gebäudebestand, wird eine qualifizierte, technische Prüfung von Immobilien beim Ankauf und Verkauf durch Immobiliengutachter und Baugutachter zunehmend wichtiger um teure Fehlentscheidungen zu vermeiden bzw. um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung ist als inhabergeführtes Ingenieur- und Sachverständigenbüro auf die immobilienwirtschaftliche und technische Beratung bei Ankauf und Verkauf von Immobilien, Kaufberatung, Baufortschrittskontrolle, Due Diligence sowie die Erstattung von Immobiliengutachten in Form von Wertgutachten, Kurzgutachten, Markt- und Verkehrswertgutachten gemäß §194 BauGB zur Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten spezialisiert.

Jede Immobilie hat Ihren Preis – wir kennen den Wert:

Ob Grundstück, Haus, Wohnung, Einzelhandel, Büro oder Hotel. Wir ermitteln den Wert von Immobilien durch professionelle Immobilienbewertung. Unsere Gutachten erstellen wir für private, gewerbliche, außergerichtliche und gerichtliche Zwecke zur Einschätzung des aktuellen Marktwerts, zur Analyse und Klärung individueller Sachverhalte sowie als gerichtsfeste Verkehrswertgutachten gemäß §194 BauGB. Wir beraten unsere Auftraggeber zu sämtlichen immobilienwirtschaftlichen und technischen Sachverhalten und stellen unsere Beratungsergebnisse grundsätzlich in Form qualifizierter Gutachten bereit. Typische Anlässe für die Erstattung eines Gutachtens sind der Ankauf und Verkauf einer Immobilie, Investment- und Transaktionsprozesse, Due Diligence Prüfungen, Erbschaft, Scheidung, Schenkung, Übertragung oder als Grundlage für das Finanzamt, Gericht oder Betreuungsgericht. Auf Wunsch plausibilisieren und prüfen wir auch Bestandsgutachten zur Immobilienbewertung. Sollte die Erstellung eines umfänglichen Gutachtens nicht zwingend erforderlich sein, so bieten wir die Möglichkeit einer Wertindikation mit komprimierter Aufbereitung sämtlicher wertrelevanter Sachverhalte und Daten in Form eines qualifizierten Kurzgutachtens an.

Unsere Beratung – so individuell wie Ihre Immobilie:

Als unabhängige und zertifizierte Sachverständige, Ingenieure und Gutachter beraten wir Geschäfts- und Privatkunden zu sämtlichen wirtschaftlichen und technischen Sachverhalten rund um das Thema Immobilie mit den Beratungsschwerpunkten Immobilienbewertung und Due Diligence bei Kauf und Verkauf von Immobilien bzw. Transaktions- und Investmentberatung. Für jedes Anliegen bieten wir einen individuellen Lösungsansatz. Auf Grundlage qualifizierter SWOT-Analysen bereiten wir alle entscheidungsrelevanten Daten und Fakten sorgfältig auf, um Ihnen die Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken sowie Anomalien der jeweiligen Immobilien und Ihres Investments sicher und transparent aufzuzeigen. Aufgrund der konkreten Darstellung von Vorteilen, Nachteilen, Risiken und Chancen lassen sich strategische Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Immobilienbewertung ableiten, welche Ihnen sachliche, objektive und fundierte Entscheidungen ermöglichen. Unsere Beratungen und Analysen ermöglichen die wirtschaftliche und technische Bewertung von Immobilien unter Berücksichtigung interner und extern Entwicklungen und Einflüsse im Umfeld der Immobilie sowie unter Beachtung der Marktentwicklung.

Immobilienbewertung regional & deutschlandweit:

Als öffentlich-rechtlich zertifizierte Sachverständige, Ingenieure und Gutachter sind wir im Rhein-Main-Gebiet und deutschlandweit bzw. bundesweit tätig. Unser regionaler Schwerpunkt konzentriert sich auf unsere Heimatregion zwischen Diez an der Lahn, Limburg an der Lahn, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt am Main, Montabaur, Koblenz und das angrenzende Mittelrheintal sowie das Rhein-Main-Gebiet.

Hier sind wir regelmäßig regional für Sie tätig:

Limburg an der Lahn, Idstein, Diez an der Lahn, Katzenelnbogen, Hahnstätten, Nastätten, Aarbergen, Hünstetten, Bad Schwalbach, Taunusstein, Weilburg, Bad Camberg, Selters, Rüdesheim, Königstein, Kronberg, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt am Main, Eschborn, Kelsterbach, Bad Vilbel, Bad Nauheim, Höhr-Grenzhausen, Koblenz, Lahnstein, Bad Ems, Nassau, Boppard, Bingen am Rhein, Ingelheim, Montabaur, Wetzlar, Gießen, Siegen, u.a.

