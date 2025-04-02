Terra Balcanica ernennt DGWA zum europäischen Kapitalmarktberater

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2026 / IRW-Press / Terra Balcanica Resources Corp. (Terra oder das Unternehmen) (CSE:TERA; FRA:UB10; OTCQB:TEBAF) freut sich bekanntzugeben, dass es die DGWA GmbH (DGWA), ein in Frankfurt ansässiges Corporate-Advisory- und Kapitalmarktunternehmen, als europäischen Kapitalmarktberater ernannt hat.

Dieses strategische Engagement soll den Wert von Terra Balcanicas hochgradigem polymetallischen Portfolio hervorheben und die Marktwahrnehmung des einzigartigen Engagements des Unternehmens in Silber, Antimon, Zink, Gold und Blei in einem der historisch produktivsten metallogenischen Gürtel Europas stärken. Die DGWA wird das Unternehmen dabei unterstützen, sein europäisches Profil bei strategischen Investoren, institutionellen Fonds, Family Offices und Branchenakteuren signifikant auszubauen sowie die Bekanntheit des rasch voranschreitenden Flagship-Projekts Viogor zu steigern.

Terra Balcanica Resources Corp. ist ein polymetallisches Explorationsunternehmen, das sich auf großräumige Mineralsysteme im Westlichen Tethyischen Metallogenischen Gürtel in Südosteuropa fokussiert. Das Unternehmen hält 100 % am Viogor-Projekt in Ostbosnien und Herzegowina, einem 49 km² großen Konzessionsgebiet angrenzend an Mineco Ltd.s operierender Sase-Mine im ertragreichen Bergbaudistrikt Srebrenica. Das Viogor-Projekt bietet Zugang zu einer der geologisch aussichtsreichsten polymetallischen Liegenschaften Südosteuropas. Bohrkampagnen zwischen 2022 und 2026 haben eine hochgradige Silber-Antimon-Mineralisierung mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 650 g/t Ag Äq. in ca. 50 m Tiefe bei Cumavici sowie 436 g/t Ag Äq. über 20 m bei Brezani bestätigt – ebenso wie den weltweit fünftbesten Antimon-Bohrabschnitt der Jahre 2024-2025.

Da Antimon von der Europäischen Union sowie den USA und Australien als kritischer Rohstoff klassifiziert wird, ist Terra Balcanica strategisch an der Schnittstelle zwischen Europas Agenda zur Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen und einer ihrer vielversprechendsten, gleichwohl noch wenig erschlossenen Explorationsfronten positioniert.

Dr. Aleksandar Mikovi, President und CEO von Terra Balcanica Resources, kommentierte:

Europa ist der Schauplatz, an dem unsere Geschichte geschrieben werden muss. Der Westbalkan liegt inmitten eines der bedeutendsten metallogenischen Gürtel der Welt, dennoch bleibt die Region im Verhältnis zu ihrem geologischen Potenzial erheblich untererforscht. Unser Phase-III-Bohrprogramm lieferte herausragende Ergebnisse beim Viogor-Projekt, und wir befinden uns in einer Phase, in der eine Verbreiterung unserer europäischen Investorenbasis sowohl zeitgemäß als auch strategisch bedeutsam ist. Das fundierte Netzwerk der DGWA in der DACH-Region und an den europäischen Kapitalmärkten macht sie zum richtigen Partner für dieses Vorhaben. Wir freuen uns darauf, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und Kontakt zu den Investoren herzustellen, die uns helfen werden, das volle Potenzial dieses Projekts zu erschließen.

Mr. Stefan Müller, CEO der DGWA, erklärte:

Wir freuen uns, mit Terra Balcanica zusammenzuarbeiten und das Unternehmen an den europäischen Finanzmärkten zu unterstützen. Das Viogor-Projekt stellt eine in jeder Hinsicht überzeugende kritische Rohstoff-Opportunität in einer Region dar, die für die europäische Industrie von wachsender strategischer Bedeutung ist. Das hochgradige Silber-Antimon-System des Projekts, kombiniert mit einem sich abzeichnenden großvolumigen Gold-Target, versetzt Terra Balcanica in eine einzigartige Position innerhalb der europäischen Explorationslandschaft. In einer Zeit, in der Lieferkettensicherheit und Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen ein beispielloses institutionelles Interesse an Junior-Explorern wecken, freuen wir uns darauf, das Unternehmen unserem europäischen Investorennetzwerk vorzustellen und sein Wachstum in der DACH-Region und darüber hinaus zu begleiten.

Über die DGWA GmbH

Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist eine in Frankfurt, Deutschland, ansässiges europäisches Corporate-Advisory-Unternehmen. Das Management-Team verfügt über eine 30-jährige Erfolgsbilanz im Handel, in der Investition und Analyse von KMU weltweit. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie den dazugehörigen Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

Über das Unternehmen

Terra Balcanica ist ein auf Silber und Antimon fokussiertes polymetallisches Explorationsunternehmen, das großräumige Mineralsysteme im Balkan Südosteuropas anvisiert. Das Unternehmen hält 100 % am Viogor-Projekt in Ostbosnien und Herzegowina. Terra hält eine 48 %-Beteiligung an Terra North Resources Corp. und deren kanadischen Assets, die ein zu 100 % optioniertes Portfolio aus auf Uran prospektiven Claims rund um das weltbekannte Athabasca-Becken umfassen. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine verantwortungsvolle Einbindung lokaler Gemeinschaften und Stakeholder. Es hat sich verpflichtet, proaktiv Gute Internationale Branchenpraxis (GIIP) sowie ein nachhaltiges Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement umzusetzen.

Im Namen des Boards

Terra Balcanica Resources Corp.

Aleksandar Mikovi

Aleksandar Mikovi

President und CEO

Für vollständige Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an Aleksandar Mikovi unter amiskovic@terrabresources.com, +1 (514) 796-7577, oder besuchen Sie www.terrabresources.com/en/news.

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