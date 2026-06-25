Outsourcing statt Überlastung: Luther & Vagts entlastet Unternehmen im Tagesgeschäft

Viele Unternehmen verlieren täglich wertvolle Zeit durch Telefonate, Büroorganisation und Kundenanfragen. Luther & Vagts zeigt, wie professioneller Büroservice im Tagesgeschäft entlastet.

Dortmund, [25.06.2026] – Viele kleine und mittelständische Unternehmen stehen aktuell vor derselben Herausforderung: Das Tagesgeschäft wächst, Kunden erwarten schnelle Reaktionen, gleichzeitig fehlen Zeit, Personal oder interne Kapazitäten für eine durchgehend professionelle Erreichbarkeit. Genau hier setzt Luther & Vagts an. Der Dortmunder Büroservice unterstützt Unternehmen mit professioneller Anrufannahme, Sekretariatsdienstleistungen und Assistenzleistungen, damit Unternehmerinnen, Unternehmer und Teams sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Seit 1997 steht Luther & Vagts für zuverlässige Büroorganisation und persönliche Kundenbetreuung. Das Unternehmen wurde ursprünglich von den erfahrenen Sekretärinnen Frau Luther und Frau Vagts gegründet, um mittelständischen Unternehmen hochwertige Sekretariatsdienstleistungen anzubieten. Heute ist Luther & Vagts vom lokalen Anbieter zu einem deutschlandweiten Partner für Unternehmen gewachsen, die administrative Aufgaben auslagern und gleichzeitig professionell auftreten möchten.

Ein zentraler Bestandteil des Angebots ist die telefonische Erreichbarkeit. Eingehende Anrufe werden freundlich, professionell und nach den Vorgaben des jeweiligen Unternehmens entgegengenommen. Anschließend werden Informationen je nach Wunsch per E-Mail, SMS, WhatsApp, Fax oder Tagesprotokoll weitergeleitet. Laut Unternehmenswebsite wird der Telefonannahme-Service ausschließlich durch gut ausgebildete und festangestellte Mitarbeitende aus dem Büro in Deutschland erbracht.

„Viele Unternehmen verlieren im Alltag wertvolle Zeit durch wiederkehrende organisatorische Aufgaben. Gleichzeitig kann jeder verpasste Anruf ein verpasster Auftrag sein. Unser Ziel ist es, Unternehmen genau an dieser Stelle zu entlasten und ihnen den Rücken freizuhalten“, erklärt Carsten Köpper, Inhaber von Luther & Vagts.

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen kann ein externer Büroservice eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative zum Aufbau zusätzlicher interner Strukturen sein. Statt starre Personalkosten zu erhöhen, können Unternehmen Leistungen flexibel nutzen. Luther & Vagts verweist auf eine verbrauchsabhängige Abrechnung: Bei hohem Aufkommen steht der Service zuverlässig zur Verfügung, bei geringerem Aufkommen sinken die Kosten entsprechend.

Neben der reinen Anrufannahme unterstützt Luther & Vagts auch bei administrativen und organisatorischen Aufgaben. Dazu gehören unter anderem Sekretariatsservices, Assistenzdienstleistungen und die Entlastung bei wiederkehrenden Büroprozessen. Unternehmen profitieren dadurch nicht nur von besserer Erreichbarkeit, sondern auch von klareren Abläufen, professioneller Außenwirkung und mehr Freiraum für vertriebliche, operative oder strategische Aufgaben.

Der Bedarf an solchen Dienstleistungen steigt besonders dort, wo Teams durch Wachstum, Fachkräftemangel, Krankheitsausfälle, Urlaub oder saisonale Auftragsspitzen belastet sind. Luther & Vagts versteht sich dabei nicht als anonymes Callcenter, sondern als verlängerter Arm des Unternehmens. Die Kommunikation erfolgt im Namen des jeweiligen Auftraggebers, abgestimmt auf Branche, Tonalität und interne Abläufe.

„Professionelle Erreichbarkeit ist heute kein Nebenthema mehr. Sie entscheidet darüber, ob Interessenten Vertrauen aufbauen, Kunden sich gut betreut fühlen und Aufträge reibungslos zustande kommen. Genau deshalb ist Büroservice für viele Unternehmen kein Kostenblock, sondern ein Produktivitätshebel“, so Köpper weiter.

Mit seinem Standort in Dortmund und seinem deutschlandweiten Leistungsangebot richtet sich Luther & Vagts an Unternehmen, die verlässliche Unterstützung im Tagesgeschäft suchen, ohne unnötige Komplexität aufzubauen. Der Fokus liegt auf praxisnaher Entlastung, persönlichem Service und flexiblen Strukturen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter:

https://luther-vagts.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luther & Vagts

Herr Tobias Menzebach

Voßkuhle 37A

44141 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 90 03 86 0

fax ..: 0231 90 03 86 11

web ..: https://www.luther-vagts.de

email : info@luther-vagts.de

Luther & Vagts ist ein professioneller Büroservice aus Dortmund und unterstützt seit 1997 kleine und mittelständische Unternehmen bei Telefonannahme, Sekretariatsaufgaben und Assistenzdienstleistungen. Das Team sorgt dafür, dass Unternehmen zuverlässig erreichbar bleiben, Kundenanfragen freundlich und strukturiert bearbeitet werden und interne Abläufe im Tagesgeschäft spürbar entlastet werden.

Pressekontakt:

Luther & Vagts

Herr Tobias Menzebach

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44141 Dortmund

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