  • Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die im Posteingang verkaufen

    Eine einzelne E-Mail kann viel bewegen – wenn sie gut gemacht ist. Stand-Alone-Mailings gehören zu den stärksten Werkzeugen im Direktmarketing.

    BildDamit sie im Postfach nicht untergehen, brauchen sie Texte, die neugierig machen, Vertrauen schaffen und Lust auf einen Klick geben. Genau hier unterstützt der Berliner Werbetexter für Stand-Alone-Mailings IDEENGOLD Unternehmen und Agenturen.

    Warum Stand-Alone-Mailings so stark sind

    Im Gegensatz zu Newslettern, die mehrere Themen bündeln, konzentriert sich ein Stand-Alone-Mailing auf eine einzige Botschaft. Das kann ein neues Produkt sein, ein spezielles Angebot oder ein Event. Diese Fokussierung macht Mailings besonders wirkungsvoll – vorausgesetzt, der Text trifft den Ton. Er muss sofort klar machen, welchen Vorteil die Empfänger haben, und sie Schritt für Schritt zum Handeln führen.

    Worte als E-Mail-Öffner

    Schon die Betreffzeile entscheidet, ob eine Mail gelesen wird oder im Papierkorb landet. IDEENGOLD entwickelt Formulierungen, die Aufmerksamkeit wecken, ohne reißerisch zu wirken. Im Text selbst geht es darum, Leser mit einem klaren Einstieg abzuholen, Nutzen deutlich zu machen und eine eindeutige Handlungsaufforderung zu geben. So wird aus einer Mail ein wirksames Verkaufs- und Bindungsinstrument.

    Erfahrung, die Vertrauen schafft

    Hinter IDEENGOLD steht Thorsten Simon – seit 1999 Texter, gelernter Schriftsetzer und Druckingenieur. Seit 2007 arbeitet er als selbstständiger Werbetexter in Berlin. Seine Stärke: komplexe Inhalte so herunterzubrechen, dass sie leicht verständlich sind und gleichzeitig verkaufen.

    Für Unternehmen und Agenturen

    Ob Mittelständler oder Agentur: Wer mit IDEENGOLD arbeitet, bekommt keine Textbausteine von der Stange. Jede Mail wird individuell geschrieben – mit Blick auf Zielgruppe, Anlass und gewünschte Wirkung. Das spart Streuverluste und sorgt für Ergebnisse, die zählen.

    Kontakt

    IDEENGOLD – Werbetexter für Stand-Alone-Mailings
    Thorsten Simon
    Immanuelkirchstraße 29
    10405 Berlin

    Telefon: 0177-59 75 245
    E-Mail: thorsten.simon@ideengold.de

    IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

