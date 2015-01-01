The AuditFactory seit fast zehn Jahren Partner der deutschen Hospitality-Branche

Langjährige Erfahrung in der Prüfung wie auch in der Beratung von Hospitality-Mandanten machen The AuditFactory zu einem wichtigen Partner für den Mittelstand

Aktuelle Herausforderungen sind die Inflation, hohe Betriebskosten, zunehmende regulatorische Vorgaben und ein Mangel an Fachkräften. Aber auch die nötige Digitalisierung und Forderungen nach nachhaltigen Prozessen sind wichtige Randbedingungen. Als Spezialist für Interne Revision, Compliance und Forensic Services unterstützt The AuditFactory Hotelbetriebe dabei, diesen Anforderungen professionell und wirksam zu begegnen.

Langjährige Branchenerfahrung in Prüfungs- und Beratungsprojekten

The AuditFactory begleitet seit bereits fast zehn Jahren traditionsreiche deutsche Hospitality-Unternehmen. Dabei werden Prüfungen in den einzelnen Betrieben, aber auch zentrale Themenfelder wie Internes Kontrollsystem, Risikomanagement, Datensicherheit, Beschaffungsprozesse und Compliancemanagement-Systeme untersucht. Ebenso haben wir Erfahrungen im Design und Ausrollen von Standard Operating Procedures (SOPs) für den operativen Betrieb von Hotels.

Neben klassischen Revisionsleistungen bietet The AuditFactory branchenspezifische Forensic Services an. Diese reichen von der Untersuchung möglicher Betrugs- oder Untreuehandlungen über die Analyse von Cybervorfällen bis hin zur Entwicklung von Präventionsprogrammen. Ergänzend kann das Unternehmen mit individuellen Compliance-Trainings das Management und die Belegschaft in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützen.

„Gerade in der Hospitality-Branche ist Vertrauen ein entscheidender Erfolgsfaktor“, erklärt die Geschäftsführung von The AuditFactory. „Unsere Prüfungen schaffen Sicherheit und stärken die Resilienz unserer Kunden – sowohl operativ als auch strategisch.“

Mit seiner Expertise und einem klaren Fokus auf internationale Best Practices positioniert sich The AuditFactory als verlässlicher Partner für Unternehmen der Hospitality-Branche, die ihre Organisation sicher, zukunftsfähig und regelkonform ausrichten wollen.

The AuditFactory GmbH & Co. KG bietet Services zur Internen Revision (Internal Audit), Compliance und zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Forensic Services) an und besteht aus einem Netzwerk von Fachleuten für risiko- und prozessorientierte Prüfungs- und Beratungsleistungen in Organisationen aller Art. Damit leistet das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen einen Beitrag zur systematischen Verbesserung des Risikomanagements und des internen Überwachungssystems.

The AuditFactory verbindet als einziges Unternehmen den Netzwerkgedanken mit der Bündelung von Revisions- Compliance- und forensischen Dienstleistungen zu einem Gesamtpaket. Zu seinen Kunden gehören namhafte deutsche Unternehmen, die im In- und Ausland Prüfungs- und Beratungsleistungen beauftragen, unter anderem aus den Top Ten des Deutschen Maschinenbaus, Pharma, Chemie, Software, Industrie, Bildungswesen, Real Estate, Lebensmittel, Hotelgewerbe und Kreditkartenabwicklungsprozesse. Das Unternehmen betreut über zwanzig Organisationen, deren Mitarbeitendenzahl von wenigen hundert bis zu zehntausend reicht, für die es die ausgelagerte Interne Revisionsfunktion abbildet.

Das Netzwerk von The AuditFactory umfasst Spezialisten für Prozess- und Beteiligungsprüfungen, Gefährdungsanalysen, Baurevision, Technische Revisionen, Bankenrevision, IT-Prüfung und IT-Security, Human Resources-Prüfungen und verschiedene Spezialisten für forensische Spezialthemen wie Festplattensicherungen und Auswertungen.

Im Bereich Compliance wird eine webbasierte, speziell für den Mittelstand konzipierte Lösung für ein Hinweisgebersystem angeboten. Hierzu können Professional Services wie Hinweisbearbeitung und Untersuchungen bei Verdachtsfällen hinzu gebucht werden.

