Thungbun.de expandiert: Dritter Standort in Berlin-Lichtenberg eröffnet

Thungbun expandiert mit drittem Standort in Berlin. Seit über zehn Jahren steht das Unternehmen für authentische Wellness nach thailändischer Tradition an 3 Standorten.

Thungbun.de expandiert: Dritter Standort in Berlin-Lichtenberg eröffnet

Traditionelle Thaimassage-Kunst jetzt noch näher an den Berliner Gästen

Berlin, 01.03.2026 – Gute Nachrichten für alle Freunde der traditionellen thailändischen Massage: Thungbun, das renommierte Unternehmen für authentische Thaimassage und Spa-Anwendungen, eröffnet seinen dritten Standort in Berlin. Ab sofort können Gäste auch in Berlin-Lichtenberg die ganzheitliche Regeneration nach den Lehren des Tempels Wat Pho erleben.

Damit baut Thungbun seine Präsenz in der Hauptstadt weiter aus und ist nun neben Hellersdorf und Weißensee auch im wachsenden Stadtteil Lichtenberg vertreten. Die Expansion unterstreicht den anhaltenden Erfolg des Unternehmens, das seit über acht Jahren für erstklassige Thai-Massage in Berlin steht.

„Mit der Eröffnung in Lichtenberg kommen wir dem Wunsch vieler Stammgäste nach und machen unsere Angebote noch zugänglicher“, sagt Geschäftsführerin Sujira Sodkrathok. „Jeder Standort trägt die gleiche Thungbun-DNA: höchste Fachkompetenz, authentische thailändische Techniken und eine Atmosphäre, die sofort entspannen lässt.“

Vielfältiges Angebot für Körper und Geist

An allen drei Standorten erwartet die Gäste ein umfangreiches Portfolio an Massagen und Wellnessanwendungen. Das erfahrene Team von inzwischen mehr als 15 Mitarbeitern bietet unter anderem:

Die klassische traditionelle Thaimassage zur Aktivierung des Energieflusses

Die verwöhnende Balinesische Massage mit warmem Mangoöl

Die tiefenwirksame Ayurveda-Abhyanga Massage

Wohltuende Hot Stone Massagen und pflegende Peeling-Butter-Anwendungen

Jede Behandlung zielt darauf ab, Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu fördern und eine Oase der Ruhe im manchmal hektischen Berliner Alltag zu schaffen.

Die drei Thungbun Standorte in Berlin:

Berlin-Hellersdorf

Janusz Korczak Straße 15

12627 Berlin

Berlin-Weißensee

Berliner Allee 90

13088 Berlin

Berlin-Lichtenberg (NEU)

Paul-Zobel-Straße 8i

10367 Berlin

Terminanfragen sind ab sofort für alle Studios möglich – entweder direkt vor Ort, telefonisch oder bequem über die Website.

Über Thungbun:

Thungbun steht für authentische thailändische Massagekunst in Berlin. Mit drei Standorten in Hellersdorf, Weißensee und Lichtenberg bietet das Unternehmen ein umfangreiches Spa-Angebot, das auf den traditionellen Lehren des Wat Pho Tempels in Bangkok basiert. Das professionelle Team legt größten Wert auf Qualität, Hygiene und ein persönliches Wohlfühlambiente.

Pressekontakt:

Thungbun Thaimassage

Martin Krüger

Berliner Allee 90

13088 Berlin

Tel.: +4915565471712

E-Mail: info@thungbun.de

Web: www.Thungbun.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thungbun

Herr Martin Krüger

Janusz Korczak Straße 15

12627 Berlin

Deutschland

fon ..: +4915565471712

web ..: https://www.thungbun.de

email : info@thungbun.de

Bei Thungbun in Berlin-Weißensee, Hellersdorf und Lichtenberg finden Sie Entspannung und Erholung vom Alltag. Genießen Sie ein umfangreiches Spa-Angebot und lassen Sie sich von unseren professionellen und erfahrenen Mitarbeiter/innen bei einer traditionellen Thaimassage verwöhnen. Unser Massage-Angebot folgt den althergebrachten Lehren des Tempels Wat Pho in Bangkok.

Pressekontakt:

Thungbun traditionelle Thaimassage & Spa

Herr Martin Krüger

Janusz Korczak Str. 15

12629 Berlin

fon ..: +49 155 65471712

email : info@thungbun.de

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