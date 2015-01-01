Tierärztlicher Rat auf Deutsch, auch im Urlaub

Tierärzte unterstützten Hundehalter, Katzenhalter und Pferdehalter mit der Plattform tierarzt-online.app per Videochat, wenn im Urlaub gesundheitliche Probleme bei ihrem Tier auftreten.

Der Hund humpelt nach dem Spaziergang am Strand, hat Durchfall, erbricht oder zeigt nach einem Zeckenbiss eine auffällige Reaktion. Die Katze frisst im Ferienhaus plötzlich nicht mehr. Das Pferd geht nach einem Ausritt lahm, hat eine Wunde oder zeigt Anzeichen von Hitzestress. Gerade im Urlaub entstehen dann schnell drängende Fragen:

– Ist das ein Notfall?

– Muss mein Tier sofort untersucht werden?

– Wo finde ich einer Tierarztpraxis oder Tierklinik in meiner Urlaubsregion?

Genau hier setzt tierarzt-online.app an. Die Plattform bietet deutschen Urlaubern eine tierärztliche Ersteinschätzung per Video, verständlich auf Deutsch, täglich von 6 bis 22 Uhr und unabhängig vom eigenen Wohnort. tierarzt-online.app ist die teletiermedizinische Plattform von tierarzt-online.org. Sie verbindet besorgte Tierhalterinnen und Tierhalter per Videochat mit erfahrenen, selbstständigen Tierärztinnen und Tierärzten in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen eine verständliche Ersteinschätzung, eine klare Orientierung und, wenn eine Untersuchung vor Ort erforderlich ist, die gezielte Weiterleitung an eine Tierarztpraxis oder Tierklinik vor Ort.

Schnell wissen, was jetzt zu tun ist

Auf der Plattform ist direkt erkennbar, welche Tierärztin oder welcher Tierarzt sofort online verfügbar ist oder ob kurzfristig ein Termin gebucht werden kann. Die kostenlose Registrierung erfolgt online und ist idealerweise schon vor Reisebeginn abgeschlossen.

Im Videochat wird gemeinsam beurteilt, wie dringend die Beschwerden sind. Dabei geht es um die konkrete Entscheidung:

* Muss das Tier sofort in einer Praxis oder Klinik vorgestellt werden?

* Reicht ein zeitnaher regulärer Termin?

* Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bis zur Untersuchung sinnvoll?

* Oder können die Beschwerden zunächst unter tierärztlicher Anleitung beobachtet werden?

Die Erstberatung kostet 29,50 Euro, inkl. MwSt Weitere Leistungen werden nach der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) abgerechnet.

Nach der Beratung erhalten Tierhalterinnen und Tierhalter einen schriftlichen Bericht mit den wichtigsten Beobachtungen, der bisherigen Entwicklung und den tierärztlichen Empfehlungen, auf Wunsch auch in der Landessprache des Urlaubslandes.

So können alle relevanten Informationen, falls eine Behandlung vor Ort notwendig wird, direkt an die behandelnde Tierarztpraxis oder Tierklinik im Urlaubsland weitergegeben werden. Auch die Haustierarztpraxis zu Hause kann später auf dieser Grundlage gezielt weiterbehandeln.

Zusätzlich erhalten Tierhalterinnen und Tierhalter eine ordnungsgemäße Rechnung über die Beratung, die sie bei ihrer Tierkrankenversicherung einreichen können.

„Wenn der eigene Hund, die Katze oder das Pferd im Urlaub erkrankt oder sich verletzt, entstehen schnell Sorge und Unsicherheit. Dann braucht es keine komplizierten Erklärungen, sondern eine klare Antwort auf die Frage: Was soll ich jetzt tun? Genau diese Orientierung möchten wir als Tierärztinnen und Tierärzte bei tierarzt-online.org geben, auf Deutsch und mit langjähriger klinischer Erfahrung“, sagt Christian J. Gabrielse, praktischer Tierarzt mit mehr als vier Jahrzehnten Berufserfahrung und Gründer der Organisation tierarzt-online.org und der Plattform tierarzt-online.app.

Vor der Reise registrieren

Besonders sinnvoll ist es, sich bereits vor dem Urlaub auf tierarzt-online.app zu registrieren und die wichtigsten Angaben zum Hund, zur Katze oder zum Pferd zu hinterlegen. So ist der Zugang vorbereitet, wenn tierärztlicher Rat benötigt wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vet4You Gmbh

Christian Gabrielse

Lanterstr. 9

46539 Dinslaken

Deutschland

fon ..: +4915112164573

web ..: https://www.tierarzt-online.org/

email : gabrielse@tierarzt-online.org

tierarzt-online.org und tierarzt-online.app

Tierärztliche Beratung digital, persönlich und unabhängig

tierarzt-online.org ist eine von Tierärztinnen und Tierärzten gegründete Organisation für digitale Tiergesundheit. Ziel ist es, die persönliche tiermedizinische Versorgung durch moderne digitale Angebote sinnvoll zu ergänzen und Tierhalterinnen und Tierhaltern einen einfachen Zugang zu qualifiziertem tierärztlichem Rat zu ermöglichen.

Über die digitale Plattform tierarzt-online.app können Halterinnen und Halter von Heimtieren (Pets) und Pferden gesundheitliche Auffälligkeiten per Videoberatung mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt besprechen. Dabei erhalten sie eine fachliche Ersteinschätzung, ob eine Untersuchung in einer Tierarztpraxis oder Tierklinik notwendig ist und wie dringend diese erfolgen sollte.

tierarzt-online.app unterstützt insbesondere bei plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problemen, bei Unsicherheit über die Dringlichkeit einer Behandlung, auf Reisen und im Urlaub sowie bei Fragen zur weiteren Beobachtung und Versorgung eines Tieres. Die digitale Beratung ersetzt keine notwendige Untersuchung vor Ort, kann jedoch helfen, gesundheitliche Situationen frühzeitig einzuordnen und die nächsten Schritte gezielt vorzubereiten.

Gleichzeitig bietet die Plattform selbstständig tätigen Tierärztinnen und Tierärzten neue berufliche Möglichkeiten. Sie können ihre fachliche Erfahrung ortsunabhängig einsetzen, ihre Verfügbarkeit selbst bestimmen und Tierhalterinnen und Tierhalter digital beraten. Das Angebot richtet sich unter anderem an praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte, Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, Kolleginnen und Kollegen mit familiären Verpflichtungen sowie erfahrene Tierärzte im Ruhestand.

Gründer von tierarzt-online.org ist Christian J. Gabrielse, praktischer Tierarzt und Pferdetierarzt mit mehr als 45 Jahren Berufserfahrung. Geboren und aufgewachsen in Middelburg in den Niederlanden, studierte er von 1974 bis 1981 Tiermedizin an der Universität Utrecht.

Mit der ambulanten Pferdepraxis Equiwell betreut Christian J. Gabrielse Pferdehalterinnen und Pferdehalter im Rheinland und im Ruhrgebiet. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören die Dermatologie beim Pferd, Mauke, Strahlfäule, Prävention sowie antibiotikasparende und evidenzbasierte Therapiekonzepte.

Darüber hinaus engagiert er sich berufspolitisch und ehrenamtlich als Vorsitzender des Versorgungswerkes der Tierärztekammer Nordrhein, als Vorstandsmitglied der Tierärztekammer Nordrhein und als Zuchtwart des Deutschen Schleppjagdverbandes.

Die Gründung von tierarzt-online.org entstand aus der Erfahrung, dass Tierhalter häufig bereits vor einem Praxisbesuch eine fachliche Orientierung benötigen. Gleichzeitig suchen viele Tierärztinnen und Tierärzte nach flexibleren und selbstbestimmten Möglichkeiten, ihre berufliche Erfahrung einzusetzen.

tierarzt-online.org verbindet beide Bedürfnisse. Die Organisation möchte digitale Tier Gesundheitsvorsorge verantwortungsvoll weiterentwickeln, die Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen und Kliniken stärken und den Zugang zu tierärztlicher Kompetenz zum Wohl von Tier und Mensch verbessern.

Weitere Informationen:

tierarzt-online Organisation: https://tierarzt-online.app/

tierarzt-online app: https://www.tierarzt-online.org/

Pferdepraxis Equiwell: https://www.equiwell.de/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/christian-j-gabrielse-a45bb225



Pressekontakt:

Vet4You GmbH

Christian J. Gabrielse

Lanterstr. 9

46539 Dinslaken

fon ..: +4915112164573

email : gabrielse@tierarzt-online.org

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