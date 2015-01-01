  • Tierarztpraxis Krebber – Ihr erfahrener Tierarzt in Duisburg

    In der Tierarztpraxis Krebber in Duisburg erhalten Ihre Tiere fachkundige Betreuung. Vom Routinebesuch bis zur speziellen Behandlung – wir sorgen für Gesundheit und Wohlbefinden.

    Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Haustiere ist für jeden Tierhalter von größter Bedeutung. Die Tierarztpraxis Krebber in Duisburg ist der kompetente Ansprechpartner für eine umfassende, einfühlsame und moderne tiermedizinische Betreuung. Wir kümmern uns mit Fachwissen und Erfahrung um Kleintiere, Vögel und Reptilien, sowohl bei Routineuntersuchungen als auch bei speziellen Behandlungen.

    Ruhige Atmosphäre und individuelle Betreuung

    Als erfahrener Tierarzt legt Herr Krebber besonderen Wert auf eine ruhige und entspannte Atmosphäre in der Praxis. Jeder Besuch wird mit individueller Beratung und einer schonenden Behandlungsmethodik begleitet. Sowohl Tier als auch Halter sollen sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Diese persönliche Betreuung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

    Umfassendes Leistungsspektrum für Ihr Tier

    Die Tierarztpraxis Krebber bietet eine breite Palette an tiermedizinischen Leistungen, die sich an den Bedürfnissen Ihres Tieres orientieren. Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

    – Innere Medizin: Diagnostik und Behandlung innerer Erkrankungen
    – Impfungen: Schutzimpfungen für Hunde, Katzen, Heimtiere und Exoten
    – Mikrochip-Implantation: Sicherer Identifikationsnachweis für Haustiere
    – Reiseberatung: Beratung zu Impf- und Einreisebestimmungen
    – Röntgen: Moderne Bildgebung zur schnellen Diagnosestellung
    – Blutchemie im Haus: Schnell verfügbare Laborergebnisse direkt vor Ort
    – Vogel- und Reptilienmedizin: Spezialisierte Behandlung exotischer Tiere
    – Inhalationsnarkose: Schonende Narkoseverfahren für Operationen
    – Parasitenuntersuchungen: Prävention durch Kotuntersuchung
    – Chirurgische Eingriffe: Kleine Eingriffe wie Wundversorgung oder Tumorentfernung
    – Hausbesuche: Auf Wunsch und nach Absprache auch bei Ihnen zu Hause

    Moderne Technik und individuelle Diagnostik

    Dank moderner Technik und sorgfältiger Diagnostik können wir schnelle und präzise Ergebnisse liefern. Eine gründliche Anamnese und maßgeschneiderte Therapieempfehlungen sind für uns selbstverständlich, um Ihrem Tier die bestmögliche Behandlung zu bieten.

    Fürsorge für besondere Tiere

    Neben der allgemeinen tiermedizinischen Versorgung haben wir auch spezielle Expertise in der Behandlung von Vögeln und Reptilien. Ob Wellensittich, Schildkröte oder Bartagame – wir bieten auch exotischen Tieren eine sorgfältige und individuelle Behandlung, die weit über das allgemeine Leistungsspektrum vieler Tierarztpraxen hinausgeht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tierarztpraxis Heiner Krebber
    Herr Heiner Krebber
    Altenkamp 14
    47137 Duisburg
    Deutschland

    fon ..: 0203 3485644
    fax ..: 0203 3485643
    web ..: http://www.tierarztkrebber.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Tierarztpraxis Heiner Krebber
    Herr Heiner Krebber
    Altenkamp 14
    47137 Duisburg

    fon ..: 0203 3485644
    web ..: http://www.tierarztkrebber.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


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