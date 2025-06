Tierliebe beginnt im Herzen – und wirkt im Napf

Tierliebe, die ankommt: Gemeinsam stark – Wie Versorgungspakete Tierheimen helfen

Rottenburg im Juni 2025 – Viele Tierheime stehen vor der Herausforderung, ihre Tiere angemessen zu versorgen, während die finanziellen Mittel knapp sind. Eine kontinuierliche Versorgung mit hochwertigem Futter ist jedoch essenziell für das Wohlbefinden der Tiere. So einfach kann echte Hilfe sein – mit einem Klick Tierheime entlasten. Tierheimsponsoring verfolgt ein innovatives Konzept: Über sogenannte Versorgungspakete wird hochwertiges Futter direkt und kostenfrei an Tierheime in ganz Deutschland geliefert. So können die Tierheime ihre knappen Mittel endlich für medizinische Versorgung oder dringende Reparaturen nutzen – statt ständig ums Futter zu kämpfen. Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Bereits über 40.000 Tiere werden täglich mit hochwertigem Futter versorgt – und das in über 200 Tierheimen deutschlandweit. Schon mit einem kleinen monatlichen Beitrag können auch Sie einem Tierheim Ihrer Wahl helfen, durchzuatmen. Futter statt Sorgen – So helfen Sie Tierheimen nachhaltig. Weniger Aufwand für Sie – mehr Sicherheit für die Tiere! Hinter jedem Tier steht eine Geschichte – und eine Chance auf ein besseres Leben. Tierheimsponsoring bietet ein neuartiges Modell: Wer möchte, kann ein Versorgungspaket für ein Tierheim seiner Wahl übernehmen – das Futter wird zentral geliefert, kostenfrei für die Einrichtung, aber mit enormer Wirkung für die Tiere vor Ort.

Max, ein Labrador kam unterernährt in ein Tierheim. Heute hat er täglich hochwertiges Futter – weil jemand ein Versorgungspaket für sein Tierheim übernommen hat! Besonders bemerkenswert: Ein Versorgungspaket bei Tierheimsponsoring kann bis zu 30 Tiere gleichzeitig unterstützen – Monat für Monat.

Hier mehr erfahren, wie man zum stillen Helden wird und ein Versorgungspaket für ein Wunschtierheim übernimmt: https://tierheimsponsoring.de

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

Pressekontakt:

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr Stefan Schäffer

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

fon ..: 07472 988660

web ..: https://tierheimsponsoring.de

email : info@tierheimsponsoring.de

