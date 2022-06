ToMiK aus Halle setzen mit Ihrem Album „Mit offenen Augen“ ein Zeichen.

Nach nationaler und internationaler Berichterstattung in zahlreichen Radio- und Musikmagazinen in GB, USA, Schweden, Italien, Frankreich und Österreich releasen ToMiK am 15. Juni 2022 nun Ihr nächstes

Bereits das Jahr 2021 war für das Duo eine herausragende Zeit, die mit einer 3-fachen Auszeichnung beim Deutschen Rock und Pop Preis gekrönt wurde.

Die Auskopplungen des Titelsongs „Mit offenen Augen“ und der zweiten Single „Rücken an der Wand (Remastered)“ im Vorfeld zeichnen bereits das kommende erfolgreiche Jahr ab.

Hughes Nelson (Daily Music Roll, USA) hat es treffend auf den Punkt gebracht: „Es gibt absolut keinen triftigen Grund, warum ToMiK keine Radio-Dauergäste sind, abgesehen von der einfachen Tatsache, dass ihre Arbeit auf globaler Ebene nur begrenzt bekannt ist und vielleicht die Sprachbarriere.“

Persönlich und gesellschaftskritisch! In zwei Worten sind das die Texte von ToMiK. Es wird wenig gesäuselt und wer Herzschmerz sucht, der wartet zumindest eine ganze Weile und ist dann am Ende überrascht, wenn so gar keine Tränen fließen. Aber so ist es eben, wenn Mike seine Texte schreibt. Ihn stört eher, wie die Dinge in unserer Welt immer weiter aus dem Ruder laufen und sich schon die nächste große Katastrophe zusammenbraut. Trotzdem oder gerade deshalb ist von Pessimismus nie die Rede.

Die Welt verändert sich, Menschen verändern sich!

Stehen wir schon mit dem RÜCKEN AN DER WAND, oder sehen wir erst den STURM AM HORIZONT? – Große Fragen und noch keine Antworten? Na dann los und MIT OFFENEN AUGEN und ADRENALIN im Blut AUF DIE REISE gehen! – Wir nehmen euch mit, wie wäre das? – Wir alle haben 10000 WÜNSCHE, NIE GENUG und trotzdem ALLES WAS MAN BRAUCHT. LASS MICH FREI sein von Zwängen anderer und am Ende wollen wir doch nur WIEDER NACH HAUS und unseren inneren Frieden finden! Zugegeben, die Songtitel des Albums „Mit offenen Augen“ erscheinen irgendwie durcheinander und dennoch erzählen sie eine Geschichte, unsere und vielleicht sogar unser aller, hier und jetzt.

Ungewissheit ist immer auch eine Chance! Aber man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen um zu entdecken.

Begeben wir uns gemeinsam auf die Reise – Mit offenen Augen!

