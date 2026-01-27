Traumhafte Ostern, faszinierendes Breisgau – eine kleine Auszeit, die neue Energie verleiht

Neue Kraft und Energie – wer sehnt sich nicht danach. Eine kleine Auszeit in einer der schönsten Gegenden Deutschlands kann beinahe Wunder bewirken, mit dem perfekten Frühlingsurlaub im Heuboden

Umkirch, 27.01.2026 – Im Frühling spürt man das prickelnde Leben wie in keiner anderen Jahreszeit

Rund 1.800 Sonnenstunden jährlich gibt es in Freiburg. Bundesweit gehört das Breisgau zu den sonnigsten Regionen. Nach dem tristen Winter ein echter Vorteil! Wer beim Frühlingsurlaub in der Sonne durch blühende Landschaften spazieren will, liegt hier richtig. Und tolle Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele gibt es ebenso wie viele kulinarische Spezialitäten. Dabei bietet eine Unterbringung im Heuboden den idealen Ausgangspunkt.

Das Breisgau verspricht vielfältigen Frühlingsurlaub

Vor Ort gibt es ebene Flächen für entspannte Ausflüge mit dem Fahrrad sowie auch Berge für Wanderfreunde. Vom 456 Meter hohen Schlossberg aus haben Besucher beim Frühlingsurlaub einen zauberhaften Blick über das blühende Freiburg. Eine wunderbare Möglichkeit für einen Ausflug bietet außerdem der nahe gelegene Kaiserstuhl. Die Gebirgslandschaft hat einen vulkanischen Ursprung. Daneben gibt es noch den Schauinsland. Was für eine beeindruckende Basis der vulkanisch geprägte Untergrund jeden Frühling für das Ökosystem bietet, kann man sich beim Energie tanken im Osterurlaub mit eigenen Augen ansehen.

Unbeschwert spaziert es sich auch in den Weinhängen, im Seepark, im Mooswald und im Möslepark. Alle Parks bieten Gelegenheit für Osterspaziergänge mit kleinen Überraschungen. Zwitschernde Vögel und Blumen in allen Farben bilden dann eine perfekte Kulisse für Ostern, das Fest der Auferstehung und des Lebens. Da lohnt sich eine gute Kamera. Viele Besucher laden sich im Frühlingsurlaub eine App zum Erkennen von Vogelstimmen auf das Smartphone. Und auf geht es zum Waldbaden und Energie tanken in der freien Natur.

Genuss, Unterhaltung und Entspannung im Osterurlaub

Neben Sehenswürdigkeiten wie dem Freiburger Münster, dem Schwabentor und dem Historischen Kaufhaus gibt es zahlreiche Kulturveranstaltungen. Die Region ist bekannt für schöne Märkte, Kunsthandwerk und Feste. Im Frühling laden allerlei Feierlichkeiten zu einer schönen Zeit ein. Wer von der frischen Frühlingsluft Hunger bekommen hat, kann beim Osterurlaub beispielsweise regionale Weine, eine Brotzeit, Nachspeisen, französische Küche oder Schwarzwälder Kirschtorte ausprobieren. Der Heuboden bietet seinen Gästen mit dem Restaurant Landhaus Blum und dem Hotel Heu.Loft für ihren Frühlingsurlaub gleich zwei Möglichkeiten zum Einkehren.

Kurze Auszeit, Energie tanken und mit neuer Kraft geht es weiter

Das Heuboden Hotel Landhaus Blum in Umkirch ist wenige Kilometer westlich von Freiburg. Auf der einen Seite finden sich Gäste damit in einer grünen Umgebung – der Zauber des neuen Frühlings liegt direkt vor dem Fenster. Gleichzeitig ist das städtische Freiburg bequem mit dem Rad, per Segway und zu Fuß erreichbar. Und während man in anderen Städten noch auf warme Jacken angewiesen ist, genügt beim Osterurlaub oft schon das T-Shirt. Komfortable Unterbringung im Landhausstil und ein freundlicher Service vor Ort sorgen für eine rundum schöne Zeit. Ein Osterurlaub, bei dem man innerlich aufatmen und in Ruhe neue Energie tanken kann.

https://www.heuboden.de/

