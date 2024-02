Troy Minerals durchschneidet REE-Mineralisierung in ersten beiden Bohrlöchern des Bohrprogramms 2023 bei Lac Jacques

5. Februar 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, die Ergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher bekannt zu geben, die im Herbst 2023 auf dem Seltene Erden-(REE)-Konzessionsgebiet Lac Jacques abgeschlossen wurden. Das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Jacques befindet sich etwa 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) sowie circa 40 km nordöstlich der Stadt St. Anne du Lac (Abbildung 1).

Angesichts der ersten positiven Bohrergebnisse von Lac Jacques hat unsere Explorationssaison 2024 großartig begonnen, sagte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. Wir sind uns der jüngsten Volatilität des Marktes bewusst, sind jedoch äußerst zuversichtlich, dass wir mit einem gesunden Kassenstand von über 3 Millionen $, keinen Schulden, Warrants im Geld, der Zuteilung von 1 Million $ für die rasche Weiterentwicklung unseres hochgradigen Seltenerdmetallprojekts sowie unseren geplanten Arbeiten in diesem Sommer bei unserem äußerst vielversprechenden Vanadium-/Titanprojekt Lake Owen in den kommenden Monaten zahlreiche Katalysatoren erwarten, die den Aktionärswert steigern werden, fügte er hinzu.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2023 wurden vier Bohrlöcher gebohrt. Das Programm sollte die Bereiche unterhalb und entlang des Streichens des Entdeckungsschürfgrabens erproben. Die Bohrlöcher LJ-23-01 und -02 wurden im Abschnitt und unterhalb der Oberflächenmineralisierung gebohrt und sind Gegenstand dieser Pressemitteilung. Die Bohrlöcher LJ-23-03 und -04 wurden etwa 100 m entlang des Streichens in Richtung Osten gebohrt (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73492/TroyMinerals_050224D_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Standortkarte des Projekts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73492/TroyMinerals_050224D_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Gesamte magnetische Intensität und Bodengeochemie mit geplanten Bohrstandorten

Die Bohrlöcher LJ-23-01 und -02 durchschnitten mehrere Zonen mit anomaler Seltenerdmetallmineralisierung in Zusammenhang mit pegmatitischen Syenit- bis Granitintrusionen. In den oberen 50 m erscheint die Mineralisierung als mehrere schmale, steil abfallende Zonen (Abbildung 3). In der Tiefe werden in beiden Bohrlöchern ähnlich steil abfallende, mächtigere Mineralisierungszonen beobachtet. In beiden Bohrlöchern wurde eine größere flachwinkelige Verwerfung beobachtet, die auf eine mögliche seitliche Verschiebung der oberen und unteren Mineralisierung um etwa 50 m hinweist. Eine größere kartierte regionale Verwerfung verläuft durch dieses Gebiet (Abbildung 2) und die im Bohrloch vorgefundene Verwerfung ist wahrscheinlich dieselbe Verwerfung oder eine mögliche Zweigstruktur.

Die obere Mineralisierung beider Bohrlöcher beinhaltet 2.298 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid auf 4,0 m in LJ-23-01 und den wahrscheinlichen abwärtsgerichteten Abschnitt von 4.819 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid auf 1,5 m in LJ-23-02. Die geringer mineralisierten Abschnitte in LJ-23-01 beinhalteten 2.769 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid auf 8,0 m, einschließlich einer hochgradigeren Zone mit 5.192 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid. Eine zweite Zone ergab 2.480 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid auf 9,0 m, einschließlich 7.133 ppm auf 1,0 m. Die wahrscheinliche abwärtsgerichtete Mineralisierung in LJ-23-02 besteht aus einer Reihe von schmaleren und niedriggradigeren Zonen, einschließlich einer Zone von 4,0 m mit 1.281 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid. In Tabelle 2 sind Abschnitte mit über 1.000 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid + Y2O aufgelistet. Wahre Mächtigkeiten wurden nicht gemeldet, da nur eingeschränkte Strukturdaten vorliegen.

Unsere erste Bohrphase bei Lac Jacques ist äußerst vielversprechend, sagte William Cronk, Geologe von Troy Minerals. Das Verständnis der Ausrichtung der mineralisierten Zonen und der Lithologien im Bohrloch ist der Schlüssel zur Definition einer bedeutsamen Mineralisierung in der Tiefe und weiter entlang des Streichens. Wir freuen uns darauf, mit unserem Phase-1-Programm 2024 zu beginnen, dessen Schwerpunkt auf Bohrungen entlang des Streichens von diesen Bohrkragen aus liegen wird und auch kürzlich abgeschlossene Drone-Mag- und Bodenanomalien anpeilt, die noch besser sind als jene, die mit diesem abgeschlossenen Bohrprogramm in Zusammenhang stehen.

Die Zusammensetzung der Seltenerdmineralisierung ist stark mit den leichten Seltenerdmetallen angereichert. Bei Proben, die über 1.000 ppm gesamtes Seltenerdmetalloxid + Y2O enthalten, bestehen durchschnittlich 90 % aus den leichten Seltenerdmetallen. Die magnetischen Seltenerdoxide (Pr6O11 + Nd2O3) machen beim selben Cutoff-Gehalt durchschnittlich 18 % der gesamten Seltenerdoxide aus.

Die Mineralien, die die Mineralisierung beherbergen, wurden nicht endgültig identifiziert, obwohl Fluorit und Apatit sowie möglicherweise Bastnäsit identifiziert wurden. Eine petrografische Analyse zur eindeutigen Identifizierung der Mineralienarten wird zurzeit durchgeführt.

Tabelle 1: Bedeutsame Abschnitte des Bohrlochs (> 1,000 ppm TREO + Y2O)

Bohrloch Abschnitt (m) Ergebnisse (ppm)

Von Bis Länge TREO+Y2O LREO HREO MREO

LJ-23-01 13,0 17,0 4,0 2297,7 2109,4 188,3 366,2

einschl. 14,0 15,0 1,0 4137,8 3845,9 291,9 670,2

22,0 24,0 2,0 2052,8 1903,1 149,6 340,0

30,0 31,0 1,0 3469,2 3307,5 161,7 546,4

58,8 59,2 0,4 1173,3 1017,2 156,1 207,5

71,0 79,0 8,0 2768,7 2573,6 195,1 437,5

einschl. 73,0 75,0 2,0 5191,6 4901,9 289,6 804,9

87,0 96,0 9,0 2479,6 2277,6 201,9 425,2

einschl. 89,0 90,0 1,0 7133,1 6703,4 429,7 1188,1

LJ-23-02 14,5 17,0 2,5 4819,2 5749,2 218,4 903,1

einschl. 14,5 16,0 1,5 5967,6 4624,2 195,0 735,9

21,0 22,0 1,0 1922,2 1815,3 106,9 307,8

25,0 26,0 1,0 2319,0 2209,7 109,3 395,9

45,0 50,0 5,0 2584,0 1746,0 163,8 309,9

einschl. 45,0 46,0 1,0 6242,1 5909,6 332,5 915,1

101,6 106,0 4,4 1259,2 1018,3 240,8 047,5

109,5 111,9 2,4 1298,6 1169,0 129,6 285,4

112,9 113,3 0,4 1235,6 1074,4 161,2 273,5

117,0 117,6 0,6 1461,5 1260,7 200,8 305,9

118,6 119,5 0,9 1625,4 1309,9 315,5 321,9

130,3 131,0 0,7 1229,0 1155,6 73,4 277,9

Hinweis: Alle Abschnittslängen sind als Bohrungen angegeben. Es liegen nicht genügend Strukturdaten vor, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu schätzen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73492/TroyMinerals_050224D_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Querschnitt des Bohrlochs, Mineralisierung und Ergebnisse

Aus geologischer Sicht sind die vorgefundenen Lithologien vorwiegend Granit und Syenit mit lokalen pegmatitischen Phasen. Es wurden jüngere, schmale, quer verlaufende Gabbro-Gesteinsgänge beobachtet, ein Zusammenhang mit einer Mineralisierung – sofern vorhanden – ist jedoch nicht erkennbar. In der Tiefe von Bohrloch LJ-23-02 wurde ein metasedimentäres Paket (Paragneis) vorgefunden (Abbildung 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73492/TroyMinerals_050224D_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4: Querschnitt des Bohrlochs, geologische Interpretation. Beachten Sie die relative Bewegung entlang der Verwerfungsebene.

PROBENNAHMEN UND ANALYTISCHE METHODIK

Der für die Probennahmen ausgewählte Bohrkern wurde mit einer Kernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt wurde. Eine strenge Produktkettenlagerung und ein Versandprotokoll wurden eingehalten. Die gesamte Kernaufbereitung und -analyse wurde von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) mit Sitz in Val dOr in Quebec durchgeführt. Der Kern wurde zerkleinert, geteilt und pulverisiert, wobei 250 g auf 200 Mesh gesiebt wurden. Jede Probe wurde mittels Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion geschmolzen. (Actlabs Code 4 Litho) mit Analyse auf mehrere Elemente und ganze Gesteinsoxide mittels ICP-OES und ICP-MS sowie auf mehrere Elemente mittels eines gesamten ICP-Aufschlusses aus vier Säuren mit OES-Abschluss. (Actlabs Code 1F2).

QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE

Die Mitarbeiter des Unternehmens fügten dem Probenstrom etwa eine Standard- und Leerprobe zu zehn Routine-Kernproben hinzu. Dabei wurden drei zertifizierte Referenzstandards verwendet. Die Leerprobe bestand aus Landschaftsgestein.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE PERSONEN

Das Bohr-, Probenahme- und QS/QK-Programm wurde von John Gartner, P.Geo. beaufsichtigt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Cronk, B.Sc., P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus zwanzig (20) Claims mit insgesamt 1.170 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 km südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

